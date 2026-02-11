দুর্গাপুরে ছেলের চাকরির দাবিতে অনশনে বসে অসুস্থ বৃদ্ধা মা
অসুস্থ বৃদ্ধার নাম খান্দি মুচি৷ ইসিএলের খোলামুখ খনির জন্য দশ বছর আগে তিনি জমি দিয়েছিলেন৷ অভিযোগ, তার পরও তাঁর ছেলেকে চাকরি দেয়নি ইসিএল৷
দুর্গাপুর, 11 ফেব্রুয়ারি: ছেলের চাকরির দাবিতে অনশন আন্দোলনে বসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বৃদ্ধা মা৷ বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকে৷ মাধাইপুর খোলামুখ খনিতে চাকরির দাবিতে গত তিনদিন ধরে অনশন করছেন তিনি৷ যদিও অসুস্থ হওয়ার পর তিনি অনশনমঞ্চ ছেড়ে যাননি৷ বরং এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে৷
2016 সালে চাষিদের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করে মাধাইপুর খোলামুখ খনির কাজ শুরু হয়। সেই সময় জমির বিনিময়ে মোট 55 জনকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়৷ পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে 41 জনের চাকরি হয়৷ এখনও 14 জন জমিদাতা চাকরি পাননি বলে অভিযোগ।
সেই কারণে চাকরির দাবিতে গত সোমবার থেকে আন্দোলন শুরু করেন জমিদাতারা৷ সেই আন্দোলনে ছেলের চাকরির দাবিতে সামিল হন খান্দি মুচি নামে বছর বাষট্টির এক বৃদ্ধা৷ বুধবার সকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন৷ সেখানেই তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়৷ স্যালাইন দেওয়া হয়৷
অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি বলেন, ‘‘আমার জমি ইসিএল কয়লা খনির জন্য নিয়ে নিয়েছে আজ থেকে 10 বছর আগে। সেই দিন থেকে আমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে চাকরি দেওয়ার। কিন্তু আজ 10 বছর পরেও আমার ছেলের চাকরি হয়নি। আজ এতদিন হয়ে গেল। ধরনা মঞ্চে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আমার কিছু হয়ে গেলে এর দায় ইসিএল কর্তৃপক্ষের। আজ ভোট, কাল মিটিং, কখনও বলা হয়েছে আমাদের পাট্টা জমি বারবার টালবাহানা করা হয়েছে।’’
এদিকে অসুস্থতা সত্ত্বেও ওই বৃদ্ধা অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন৷ তবে এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন অন্য অনশনকারীরাও৷ আন্দোলনরত জমিদাতাদের দাবি, একাধিকবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হলেও এখনও পর্যন্ত তাঁদের চাকরির বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়নি।
জমিদাতা নির্মল রুইদাস বলেন, ‘‘দীর্ঘ 10 বছর আগে আমরা জমি দিয়েছিলাম। কিন্তু জমির বিনিময়ে আমরা এখনও পর্যন্ত চাকরি পায়নি। এরকম 14টি পরিবার আজ অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। চাকরি প্রাপকদের বয়স বেড়ে যাচ্ছে। তাই আমরা বাধ্য হয়ে ধরনা মঞ্চে আন্দোলনে বসেছি। যতদিন পর্যন্ত না-ইসিএল কর্তৃপক্ষ আমাদের চাকরি সুনিশ্চিত করবে, আমাদের এই আন্দোলন চলবে। এক মা আর ছেলের জন্য আন্দোলন করতে এসে আজ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।’’ তবে এই নিয়ে ইসিএল কর্তৃপক্ষের তরফে কেউ কোনও মন্তব্য় করতে চাননি৷