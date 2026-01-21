গার্ডেনরিচে ঘুমের মধ্যেই ঝলসে গেলেন বৃদ্ধা, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু
টালির ছাউনির বাড়িতে পাশের ঘরেই ঘুমোচ্ছিলেন বৃদ্ধার ছেলে ও তাঁর পরিবার ৷ তবুও, টের পেলেন-না পরিবারের কোনও সদস্যরা !
Published : January 21, 2026 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: নিজের ঘরেই ঘুমের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার ৷ ঘটনা দক্ষিণ কলকাতার গার্ডেনরিচ থানার বি-5, প্রিন্স দিওয়ার ঝা লেন এলাকার ৷ জানা গিয়েছে, মৃতের নাম লক্ষ্মী দেবী (66) ৷ মাঝরাতে তাঁর ছেলে দেখেন, বৃদ্ধার ঘর থেকে আগুন দেখা যাচ্ছে ৷ ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করেন তিনি ৷ পুলিশ বৃদ্ধার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে ৷
এ নিয়ে কলকাতা পুলিশের ডিসি (বন্দর) হরিকৃষ্ণ পাই বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ৷" পুলিশ সূত্রে খবর, লক্ষ্মী দেবী এবং তাঁর পুরো পরিবার একটি টালির ছাউনি দেওয়া বাড়িতে থাকেন ৷ পরিবারের তরফে পুলিশকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই ঘুমিয়ে পড়েন ৷ লক্ষ্মী দেবী তাঁর ঘরে একাই ঘুমোচ্ছিলেন ৷ পাশের ঘরে ছিলেন তাঁর ছেলে ৷ গভীর রাত আনুমানিক 2টোর সময় তাঁর টালির ছাউনি দেওয়া ঘরের ফাঁক দিয়ে আগুনের ঝলকানি ও পোড়া গন্ধ পান বৃদ্ধার ছেলে ৷
আগুন লেগেছে বুঝতে পেরে, বৃদ্ধার ঘরে যান তাঁর ছেলে এবং পরিবারের অন্যান্যরা ৷ সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন, ঘরের মধ্যে লক্ষ্মী দেবী অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পড়ে আছেন এবং ঘরের বিভিন্ন সামগ্রীতে আগুন ধরে রয়েছে ৷ তাঁরা তড়িঘড়ি জল ঢেলে আগুন নেভান ৷ পরিবারের লোকজনের চিৎকারে প্রতিবেশীরাও সেখানে পৌঁছে যান ৷ লক্ষ্মী দেবীকে দ্রুত এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷
পরিবারের দাবি, মশার কারণে লক্ষ্মী দেবী ঘরের মধ্যে ডিমের ট্রে জ্বালিয়ে ঘুমোতেন ৷ সেই আগুনই কোনভাবে খাটে ধরে যায় এবং লক্ষ্মী দেবী ঘুমের মধ্যেই ঝলসে মারা যান ৷ কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ঘরের মধ্যে একজন আগুনে ঝলসে গেলেন, অথচ তিনি বাঁচার তাগিদে চিৎকার করেননি ? আর পাশের ঘরে থাকা বৃদ্ধার ছেলে ও পরিবারের বাকি সদস্যরাই বা কীভাবে তা বুঝতে পারলেন না ?
গার্ডেনরিচ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বৃদ্ধার ঘর থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে ৷ কীভাবে এই আগুন লাগলো, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ বৃদ্ধার দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে, সেই রিপোর্ট হাতে এলে তাঁর মৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ তদন্তকারীরা আরও জানান, ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখার পাশাপাশি, পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ এই ঘটনা কেবলই দুর্ঘটনা, নাকি গাফিলতি, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, সেই সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷