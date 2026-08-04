রেল স্টেশনে নাতি-কোলে বৃদ্ধাকে 'বাচ্চা চোর' সন্দেহে মারধর, নীরব দর্শক রেলপুলিশ !
রবিবারের ঘটনার ভিডিয়ো দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করছে জিআরপি ৷ আটক এক অভিযুক্ত মহিলা ৷
Published : August 4, 2026 at 9:06 PM IST
হাবড়া, 4 অগস্ট: একটি শিশুকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন রয়েছেন বৃদ্ধা ৷ হঠাৎই তাঁকে 'বাচ্চা চোর' সন্দেহে রেলস্টেশনের মধ্যেই বেধড়ক মারধর করলেন একদল মহিলা ৷ আর সেই ঘটনা নীরব দর্শকের মতো দেখলো রেলপুলিশ ! এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার হাবড়া রেল স্টেশনে ৷ তবে শেষমেষ জানা যায়, বৃদ্ধা কোনও বাচ্চা চোর নন, কোলের শিশুটি তাঁর নিজের নাতি ৷ তবে, বৃদ্ধাকে গণপিটুনির ঘটনায় রেলপুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷
তবে, গত রবিবারের ঘটনায় রেলপুলিশের ভূমিকায় বিতর্ক তৈরি হতেই মারধরের অভিযোগে পিঙ্কি শিকদার নামে এক মহিলাকে আটক করা হয়েছে ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাবড়া পুরসভার 11 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই বৃদ্ধা রবিবার বিরাটি যাবেন বলে নাতিকে কোলে নিয়ে ট্রেনের অপেক্ষায় হাবড়া রেলস্টেশনে বসেছিলেন ৷ অভিযোগ, সেই সময় কয়েকজন মহিলা রটিয়ে দেন, বৃদ্ধার কোলে থাকা বাচ্চাটি চুরি করা ৷
তবে, বৃদ্ধা বারবার সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, কোলের শিশুটি তাঁর মেয়ের ঘরের নাতি ৷ কিন্তু, মারমুখী মহিলারা তাঁর কোনও কথাই শোনেননি ৷ অভিযোগ, চুলের মুঠি ধরে স্টেশনের ওপরে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় ৷ অভিযোগ, সেই সময় পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন রেল পুলিশের এক কনস্টেবল ৷ তিনি বৃদ্ধাকে বাঁচানোর কোনও চেষ্টা করেননি ৷ মারমুখী মহিলাদের তিনি প্রতিরোধ করার চেষ্টাও করেননি ৷ ওই সময় রেল স্টেশনে অতি উৎসাহী কয়েকজন মহিলা সমাজমাধ্যমে 'বাচ্চা চোর' বলে লাইভ সম্প্রচার করতে থাকেন ৷ পরে তাঁরাই ওই ভিডিয়ো 'বাচ্চা চোর' ধরা পড়েছে লিখে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন ৷
ওই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই হাবড়ার নাগরিক সমাজ রুখে দাঁড়ায় ৷ হামলাকারী ওই মহিলাদের গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গলবার সকালে প্রতিবাদ শুরু হয় হাবড়া স্টেশনে ৷ চাপে পড়ে রেলপুলিশ পদক্ষেপ শুরু করে ৷ রবিবারের ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ থেকে পিঙ্কি শিকদার নামে আশুতোষ কলোনির এক মহিলাকে চিহ্নিত করা হয় ৷ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে পুলিশ ফাঁড়িতে ডেকে পাঠানো হয় ৷
থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর আক্রান্ত বৃদ্ধা বলেন, "বিরাটি যাব বলে ট্রেন ধরার অপেক্ষায় হাবড়া স্টেশনে বসেছিলাম ৷ আমার কোলে মেয়ের ছোট ছেলে ছিল ৷ মেয়ে আর জামাইয়ের পরে ট্রেনে যাওয়ার কথা ছিল ৷ হঠাৎ কয়েকজন মহিলা এসে বাচ্চা চোর বলে আমাকে উলটোপালটা বলতে শুরু করেন ৷ আমি তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, কোলের বাচ্চাটি আমার নাতি ৷ কেউ আমার কথা শোনেনি ৷ আমাকে চুলের মুঠি ধরে প্রচণ্ড মারধর করে ৷ পাশেই পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল ৷ কিন্তু, কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ৷"
বৃদ্ধার মেয়ে বলেন, "পরের ট্রেনে আমাদের বিরাটি যাওয়ার কথা ছিল ৷ মায়ের কাছে আমার ছোট ছেলে ছিল ৷ কিছুক্ষণ পরে খবর পেলাম, মাকে বাচ্চা চোর সন্দেহ করে স্টেশনে মারধর করা হয়েছে ৷ অবাক হয়েছি পুলিশের সামনে মাকে মারধর করা হলেও, কিছু করল না ৷ আমরা বনগাঁ জিআরপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি ৷"
রেল পুলিশ ইতিমধ্যে ওই হামলার ঘটনায় পিঙ্কি শিকদার নামে আশুতোষ কলোনির এক মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ৷ রবিবারে ঘটনার ভিডিয়োতে তাঁকে মারধর করতে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ যদিও তার দাবি, "আমি ওই বৃদ্ধাকে মারিনি ৷ আমি তাঁকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম ৷"
বনগাঁ জিআরপি-র আধিকারিক বলেন, "ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে ৷ পিঙ্কি শিকদার নামে একজনকে ইতিমধ্যে শনাক্ত করা হয়েছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় সেদিন যাঁরা মারধরের পাশাপাশি ভিডিয়ো লাইভ সম্প্রচার করছিলেন, তাঁদেরও শনাক্ত করা হচ্ছে ৷ জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
(গণপিটুনি একটি সামাজিক ব্যাধি। আমরা জানি হিংসা কোনও সমস্যার সমাধান নয়। আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। কোনও গুজবে প্রভাবিত হবেন না। কোথাও কোনও সমস্যা হলে সরাসরি পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সুরক্ষিত থাকুন। সমাজকে সুরক্ষিত রাখার ভার আপনারও ৷)