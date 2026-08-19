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40 লক্ষ টাকার জন্য মাকে খুন? প্রৌঢ়ার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারে শোরগোল আসানসোলে

নিহতের ছোট ছেলে ও বউমাকে আটক করেছে পুলিশ । প্রৌঢ়ার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷

body recovered in asansol
প্রৌঢ়ার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার আসানসোলে (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2026 at 6:36 PM IST

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আসানসোল, 19 অগস্ট: প্রৌঢ়ার রহস্যজনক মৃত্যু ৷ বাড়িতেই রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ৷ ছোট ছেলে টাকার জন্যই নিজের মাকে আছাড় মেরে খুন করেছেন । এমনটাই দাবি মৃতার পরিবারের বাকি সদস্যের ৷ যদিও এই সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ এখনও থানায় জমা পড়েনি ।

ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত কালীপাহাড়ি এলাকায় । মৃত মহিলার নাম বৈশাখী হেমব্রম (56)। পুলিশ তাঁর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে । পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিহতের ছোট ছেলে রাজীব হেমব্রম এবং তাঁর স্ত্রী শিবানীকে আটক করেছে পুলিশ ।

40 লক্ষ টাকার জন্য মাকে খুন? প্রৌঢ়ার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারে শোরগোল আসানসোলে (নিজস্ব ভিডিয়ো)

বৈশাখী হেমব্রমের আরেক ছেলে জয়ন্ত বর্মন বলেন, "আমার মা এবং ভাই যেখানে থাকত, আমি তার থেকে খানিকটা দূরে থাকতাম । আজ সকালে আমার বোন ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে বলে, ভাই মাকে মারধর করছে । আমি দৌড়ে যাই ৷ তখন গিয়ে দেখি মা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে । হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা জানান, মা আর বেঁচে নেই ।"

জয়ন্ত হেমব্রম আরও বলেন, "আমার বাবা ইসিএলে কাজ করতেন । অবসরের সময় 40 লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন ৷ সেই টাকাটা দাবি করত আমার ভাই রাজীব হেমব্রম । মা সেই টাকা দিতে রাজি হচ্ছিল না । সেই কারণে দীর্ঘদিন ধরেই বাড়িতে অশান্তি করত রাজীব । ওই টাকার জন্যই আমার মাকে মেরে ফেলেছে আমার ভাই ।"

body recovered in asansol
ছেলে বউমাকে আটক করেছে পুলিশ (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে রাজীবের ভগ্নিপতি দুর্লভ সিং বলেন, "আমার শ্যালকই আমার শাশুড়িকে খুন করেছে টাকার জন্য । ও কয়েকদিন ধরেই সবাইকে বলছিল, যদি টাকা না দেয় তাহলে আমি খুন করব । আমার শ্বশুরমশাই ইসিএলের চাকরি করতেন । সেখান থেকেই 40 লক্ষ টাকা অবসরকালীন হিসেবে পেয়েছিলেন । কিন্তু এক টাকাও আর বেঁচে নেই । শ্বশুরমশায়ের যা ঋণ ছিল তার শোধ করতেই সেই টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে ।"

স্থানীয় এক বাসিন্দা সঞ্জয় সিং বলেন, "শুনেছি এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে ৷ তবে মৃত্যুর কারণ এখনও পর্যন্ত জানি না । ওদের পরিবারেরই কেউ বলছে সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গিয়েছে । কেউ আবার বলছে মেরে ফেলা হয়েছে । বিষয়টি নিয়ে পুলিশ তদন্ত করুক ।"

ঘটনার খবর পেয়ে কালীপাহাড়িতে বৈশাখী হেমব্রমের বাড়িতে যান আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার ডিসি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস-সহ আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ বাহিনী । ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রব দাস বলেন, "এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে । মৃত্যুর কারণ এখনও পর্যন্ত আমরা জানি না ৷ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ পাওয়া যায়নি পরিবারের তরফ থেকে । আমরা ময়নাতদন্ত রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছি । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানতে পারব ।"

TAGGED:

ELDERLY WOMAN MYSTERIOUS DEATH
ASANSOL MURDER
প্রৌঢ়ার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার
প্রৌঢ়ার রহস্যমৃত্যু
BODY RECOVERED IN ASANSOL

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