40 লক্ষ টাকার জন্য মাকে খুন? প্রৌঢ়ার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারে শোরগোল আসানসোলে
নিহতের ছোট ছেলে ও বউমাকে আটক করেছে পুলিশ । প্রৌঢ়ার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷
Published : August 19, 2026 at 6:36 PM IST
আসানসোল, 19 অগস্ট: প্রৌঢ়ার রহস্যজনক মৃত্যু ৷ বাড়িতেই রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ৷ ছোট ছেলে টাকার জন্যই নিজের মাকে আছাড় মেরে খুন করেছেন । এমনটাই দাবি মৃতার পরিবারের বাকি সদস্যের ৷ যদিও এই সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ এখনও থানায় জমা পড়েনি ।
ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত কালীপাহাড়ি এলাকায় । মৃত মহিলার নাম বৈশাখী হেমব্রম (56)। পুলিশ তাঁর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে । পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিহতের ছোট ছেলে রাজীব হেমব্রম এবং তাঁর স্ত্রী শিবানীকে আটক করেছে পুলিশ ।
বৈশাখী হেমব্রমের আরেক ছেলে জয়ন্ত বর্মন বলেন, "আমার মা এবং ভাই যেখানে থাকত, আমি তার থেকে খানিকটা দূরে থাকতাম । আজ সকালে আমার বোন ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে বলে, ভাই মাকে মারধর করছে । আমি দৌড়ে যাই ৷ তখন গিয়ে দেখি মা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে । হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা জানান, মা আর বেঁচে নেই ।"
জয়ন্ত হেমব্রম আরও বলেন, "আমার বাবা ইসিএলে কাজ করতেন । অবসরের সময় 40 লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন ৷ সেই টাকাটা দাবি করত আমার ভাই রাজীব হেমব্রম । মা সেই টাকা দিতে রাজি হচ্ছিল না । সেই কারণে দীর্ঘদিন ধরেই বাড়িতে অশান্তি করত রাজীব । ওই টাকার জন্যই আমার মাকে মেরে ফেলেছে আমার ভাই ।"
অন্যদিকে রাজীবের ভগ্নিপতি দুর্লভ সিং বলেন, "আমার শ্যালকই আমার শাশুড়িকে খুন করেছে টাকার জন্য । ও কয়েকদিন ধরেই সবাইকে বলছিল, যদি টাকা না দেয় তাহলে আমি খুন করব । আমার শ্বশুরমশাই ইসিএলের চাকরি করতেন । সেখান থেকেই 40 লক্ষ টাকা অবসরকালীন হিসেবে পেয়েছিলেন । কিন্তু এক টাকাও আর বেঁচে নেই । শ্বশুরমশায়ের যা ঋণ ছিল তার শোধ করতেই সেই টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে ।"
স্থানীয় এক বাসিন্দা সঞ্জয় সিং বলেন, "শুনেছি এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে ৷ তবে মৃত্যুর কারণ এখনও পর্যন্ত জানি না । ওদের পরিবারেরই কেউ বলছে সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গিয়েছে । কেউ আবার বলছে মেরে ফেলা হয়েছে । বিষয়টি নিয়ে পুলিশ তদন্ত করুক ।"
ঘটনার খবর পেয়ে কালীপাহাড়িতে বৈশাখী হেমব্রমের বাড়িতে যান আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার ডিসি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস-সহ আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ বাহিনী । ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রব দাস বলেন, "এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে । মৃত্যুর কারণ এখনও পর্যন্ত আমরা জানি না ৷ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ পাওয়া যায়নি পরিবারের তরফ থেকে । আমরা ময়নাতদন্ত রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছি । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানতে পারব ।"