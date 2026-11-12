ক্যানসারে আক্রান্ত স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে চাননি, তাই বিমানে হাইজ্যাক-নোট; স্বীকারোক্তি ধৃতের
Kolkata Mumbai Air India Flight Hijack Case: কলকাতা বিমানবন্দরে বিমান হাইজ্যাকের হুমকির ঘটনায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার সোদপুরের এক বাসিন্দা ৷
Published : November 12, 2026 at 1:31 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: ক্যানসারে আক্রান্ত স্ত্রীকে ছেড়ে বিদেশ যেতে চাননি ৷ তাই এমন কিছু করতে চেয়েছিলেন, যাতে বিমানের উড়ানই বাতিল হয়ে যায় ৷ এই ভাবনা থেকেই এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের শৌচাগারে হাইজ্যাক সংক্রান্ত নোট লিখে রেখেছিলেন ৷ পুলিশি জেরায় স্বীকার করে নিয়েছেন এই ঘটনায় ধৃত ব্যক্তি ৷
কলকাতা থেকে অফিসের কাজে আফ্রিকা যাচ্ছিলেন তিনি ৷ এই যাত্রা ভণ্ডুল করতে এমন কাণ্ড করেছিলেন কলকাতা-মুম্বইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের এক যাত্রী ৷ বুধবারই তাঁকে হাইজ্যাকের আতঙ্ক ছড়ানোর ঘটনায় গ্রেফতার করেছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানার পুলিশ ৷
বিমানবন্দর থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "বিমানে থাকা যাত্রীদের স্ক্রিনিং ও হাতের লেখার নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা অভিযুক্তকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হই ৷ জেরায় ধৃত স্বীকার করেছেন, পরিবারের পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত মানসিক টানাপোড়েনের জেরেই তিনি এই কাজ করে বসেন ৷
তাঁর লক্ষ্য ছিল বিমানে এমন আতঙ্ক তৈরি করা যাতে উড়ান বাতিল হয়ে যায় এবং বিদেশে যেতে না হয় ৷ এই ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তবে, আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার পিছনে তাঁর অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা আদালতের নির্দেশ নিয়ে আরও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
ধৃত ওই ব্যক্তি উত্তর 24 পরগনার সোদপুরের বাসিন্দা ৷ বুধবার সকাল 10টা 20মিনিট নাগাদ মুম্বইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার এআই 772 বিমানটি রানওয়ের দিকে যাওয়ার সময় পিছনের শৌচাগারে রাখা হাইজ্যাক করার হুমকি বার্তা চোখে পড়ে বিমানকর্মীদের ৷
এরপর পাইলট এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলে জরুরি বার্তা পাঠান ৷ পুরো বিমানবন্দরে হাই অ্যালার্ট জারি করে বিমানটিকে রানওয়ে থেকে প্রত্যন্ত আইসোলেশন বে-তে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সিআইএসএফ, বম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াড যৌথভাবে কয়েক ঘণ্টা ধরে পুরো বিমানে চিরুনি তল্লাশি চালায় ৷ তবে, তল্লাশিতে কোনও বিস্ফোরক বা বিপজ্জনক বস্তু মেলেনি ৷
এরপর বিমানে থাকা সমস্ত যাত্রীর হাতের লেখা পরীক্ষা করা হয় ৷ প্রত্যেক যাত্রীকে দিয়েই শৌচাগারে রাখা হাইজ্যাকের হুমকি বার্তা লেখানো হয় ৷ হাতের লেখা থেকে সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে পুলিশ ৷ এরপর জেরার মুখে বিমান ছিনতাইয়ের হুমকি দিয়ে শৌচাগারে লিখে আসার কথা স্বীকার করে নেন তিনি ৷ উড়ান বাতিল করিয়ে যাত্রা আটকাতেই এমন কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন, নিজেই জানিয়েছেন ধৃত ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এনএসসিবিআই থানার পুলিশ ও নিরাপত্তা আধিকারিকরা বিমানে থাকা 105 জন যাত্রীর প্রত্যেকের হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করতে শুরু করেন ৷ বিমানে লিখে আসা হুমকি বার্তার হরফের সঙ্গে সোদপুরের ওই যাত্রীর হাতের লেখার হুবহু মিল খুঁজে পান তদন্তকারীরা ৷ তখনই তাঁকে আটক করে বিমানবন্দর থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা করা হয় ৷
জেরার মুখে ওই যাত্রী নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেন ৷ ধৃত ব্যক্তি একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত এবং মুম্বই হয়ে তাঁর আফ্রিকায় যাওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু তাঁর স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত ৷ এমন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে ফেলে রেখে অফিসের নির্দেশে তিনি বিদেশে যেতে রাজি ছিলেন না ৷ বহু চেষ্টা করেও কর্মস্থল থেকে ছুটি বা টিকিট বাতিলের অনুমোদন না পেয়ে শেষমেশ যে কোনও উপায়ে মুম্বাইয়ের সেই উড়ান বাতিল করতেই এই পথ বেছে নেন তিনি ৷