SIR শুনানিতে বসার জায়গা নেই, দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে গুরুতর অসুস্থ প্রৌঢ়ের মৃত্যু

SIR শুনানিতে বসার জায়গা নেই, দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে গুরুতর অসুস্থ প্রৌঢ়ের মৃত্যু
এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানিতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রৌঢ় ৷ তারপর বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর ৷
Published : February 1, 2026 at 8:18 PM IST
রিষড়া, 1 ফেব্রুয়ারি: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন প্রৌঢ় ৷ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হয়নি ৷ রবিবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর ৷ এদিকে পরিবারের অভিযোগ, বেশ কয়েক ঘণ্টা তিনি এসআইআরের শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ৷ এরপর শুনানিতে আধিকারিকরা তাঁকে সি ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছিলেন, যা বুঝতে পারেননি প্রৌঢ় কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ৷
তাই মৃত্যুর জন্য এসআইআর প্রক্রিয়ার দিকেই আঙুল তুলেছে তাঁর পরিবার ও স্থানীয় প্রশাসন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির রিষড়ায় ৷ মৃতের নাম মহঃ সিরাউদ্দিন (60) ৷ তাঁর বাড়ি রিষড়া পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডে ৷
মহঃ সিরাউদ্দিন এসআইআর শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন ৷ 2002 সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও তাঁকে শুনানিতে ডাকা হয় ৷ শনিবার তিনি এসআইআর শুনানির জন্য শ্রীরামপুরে গিয়েছিলেন ৷ দুপুর একটা থেকে প্রায় চার ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাঁকে ৷ বসার কোনও জায়গা ছিল না ৷
পরিবার সূত্রে খবর, বিকাল সাড়ে চারটে নাগাদ তিনি বাড়ি ফিরে আসেন ৷ আর তার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রৌঢ় সিরাউদ্দিন ৷ তড়িঘড়ি তাকে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এদিন সকালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ চিকিৎসক জানিয়েছে, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু হয়েছে ৷
শুনানিতে থাকা এক আধিকারিক বৃদ্ধকে বলেন, তিনি সি ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত ৷ কিন্তু সি ক্যাটাগরি ঠিক কী, তা তিনি মহঃ সিরাউদ্দিনকে বুঝিয়ে বলেননি ৷ এদিকে এনিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন প্রৌঢ় ৷ পরিবারের দাবি, প্রবল দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ি ফেরেন তিনি ৷ তারপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ রিষড়া পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সাকির আলি ও পরিবার অভিযোগ, শুনানির কারণে এই মৃত্যু ৷ নির্বাচন কমিশনকেই এর দায় নিয়ে 20 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর ৷
তৃণমূল কাউন্সিলর সাকির আলি বলেন, "খুনি SIR চলছে, আমি ধিক্কার জানাই ৷ বিকেল চারটে পর্যন্ত লাইনে থাকার পর শুনানি শেষ করে বাড়ি ফেরেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তাঁর মুখ দিয়ে ফ্যানা বেরতে থাকে ৷ পরিবারের লোকজন তাঁকে শ্রীরামপুর হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ রবিবার সকালে আমার জানতে পারি, সিরাউদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা ৷" তিনি আরও জানান, বাংলায় এই এসআইআর-এর জন্য 150 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ প্রৌঢ়ের মৃত্যুতে পরিবার অসহায় হয়ে পড়েছে ৷ এক ছেলে ও তিন মেয়ের মধ্যে একজন বিবাহযোগ্য কন্যা রয়েছে ৷ কাউন্সিলরের প্রশ্ন, "নির্বাচন কমিশন কি তাঁর পরিবারের পাশে এসে দাঁড়াবে ?" নির্বাচন কমিশনের কাছে আর্থিক সহায়তার দাবি করেন তিনি ।