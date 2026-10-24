24 ঘণ্টা পার, এখনও উত্তরপাড়া হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ রোগী; গাফিলতির অভিযোগ পরিবারের
Patient Missing: চব্বিশ ঘণ্টা আগে হাসপাতাল থেকে রোগীর ছেলেকে জানানো হয়, তাঁর বাবার খোঁজ মিলছে না ৷ গাফিলতির অভিযোগ তুলে থানার দ্বারস্থ হন তিনি ৷
Published : October 24, 2026 at 1:01 PM IST
উত্তরপাড়া, 23 অক্টোবর: জ্বর, ডায়ারিয়া নিয়ে ভর্তি হওয়া রোগী নিখোঁজ উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে। 74 বছর বয়সি নিখোঁজ রোগীর নাম সন্তোষ দাস। তিনি উত্তরপাড়া পুরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। দশমীর সকালে তাঁকে জ্বর ও ডায়ারিয়া নিয়ে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেছিল পরিবার। গত দু'দিন ধরে তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল। শুক্রবার সকাল 10টা থেকে নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজ মেলেনি শনিবার সকাল 11টা পর্যন্ত ৷ হাসপাতালের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে সরব হয়েছে রোগীর পরিবার।
চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "নিখোঁজের একটি ঘটনা উত্তরপাড়া থানায় লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। পুলিশ বৃদ্ধের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে। বৃদ্ধের ছবি বিভিন্ন থানায় পাঠিয়ে খোঁজ চালানো হচ্ছে।"
হুগলি জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "হাসপাতালের সুপার ঘটনাটি আমাকে জানিয়েছেন। এই ধরনের ঘটনা একেবারেই কাম্য নয়। কীভাবে ওই রোগী হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হাসপাতালের তরফে পুলিশকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।"
হঠাৎ শুক্রবার সকাল থেকেই হাসপাতাল থেকে বৃদ্ধকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এদিন বিকেলে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার কথা। বাবার দেখাশোনার জন্য নিয়মিত হাসপাতালে যাতায়াত করছিলেন দুই ছেলে। রোগীকে দেখার জন্য একজন আয়াকেও রাখে পরিবার। সকাল থেকে বৃদ্ধ সন্তোষকে আর পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে হাসপাতালের তরফে ফোনে জানানো হয় পরিবারকে। সারাদিন হাসপাতাল ও আশপাশের এলাকায় খোঁজাখুঁজি করেন তাঁর ছেলে।
তাতেও বাবার সন্ধান পাননি ছেলে বরুণ দাস। বিভিন্ন জায়গায় বাবার খোঁজে পোস্টার লাগানো হয়। উত্তরপাড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন পরিবারের সদস্যরা। হাসপাতালের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন ছেলে। ইটিভি ভারতের তরফে ফোন করা হলেও হাসপাতাল সুপার প্রতিক্রিয়া জানাননি ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
নিখোঁজ রোগীর ছেলে বরুণ বলেন, "শুক্রবার সকাল পৌনে 10টা নাগাদ হাসপাতাল থেকে ফোন করে আমাকে দ্রুত আসতে বলা হয়। আসার পর জানানো হয়, বাবাকে হাসপাতালে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপরই হাসপাতাল চত্বর ও আশপাশের এলাকায় বাবাকে খোঁজা শুরু করি ৷ কিন্তু, সারাদিন খোঁজাখুঁজির পরও কোনও সন্ধান মেলেনি । তিন দিন বাবা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। আজ বিকেলে বাবাকে ছুটি দেওয়ার কথা ছিল। বাবার হাতে এখনও স্যালাইনের চ্যানেল লাগানো রয়েছে। হাসপাতালের গাফিলতির কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে বলে আমাদের আশঙ্কা। পুলিশকে জানিয়েছি, তাঁরাও খোঁজ করছেন ৷"
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বরুণ। তিনি বলেন, "কীভাবে একজন ভর্তি রোগী হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হয়ে গেলেন, তার দায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। দ্রুত বাবাকে খুঁজে দেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এধরনের ঘটনা আর না-ঘটে, তার ব্যবস্থাও করতে হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে।"