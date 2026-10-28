বালিকাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্তা ! গ্রেফতার 74 বছরের প্রতিবেশী 'দাদু'

বালিকাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্তা ! গ্রেফতার 74 বছরের প্রতিবেশী 'দাদু'
Sexual Harassment: অভিযোগ, রাতে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে ওই নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা করা হয় ৷ ধৃত বৃদ্ধ ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি পুলিশের ৷
Published : October 28, 2026 at 3:37 PM IST
দুর্গাপুর, 28 অক্টোবর: নাবালিকা একটু কম কথা বলে ৷ সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে প্রথমে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান প্রতিবেশী দাদু ৷ এরপর 10 বছরের ওই বালিকাকে নিজের বাড়িতে আটকে রেখে যৌন হেনস্তা করার অভিযোগ । গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত বৃদ্ধকে ৷ ধৃতের বয়স 74 বছর বলে জানা গিয়েছে ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "নাবালিকার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে বৃদ্ধকে রাতেই গ্রেফতার করে জেরা করা হয় । তাতে সমস্ত সত্যি কথা স্বীকার করেছে ওই বৃদ্ধ । মেয়েটিকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করার কথা স্বীকার করার পরেই ওই বৃদ্ধকে পকসো আইন মোতাবেক বুধবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে ।"
ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে ৷ নাবালিকার বাড়ির পাশেই থাকেন অভিযুক্ত বৃদ্ধ ৷ মেয়েটির পরিবারের অভিযোগ, প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিবেশী বৃদ্ধ নাবালিকাকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখেন । এরপর নাবালিকার পোশাক খুলতে বাধ্য করা হয় এবং তার উপর যৌন হেনস্তা চালানো হয় বলে অভিযোগ । মেয়েটি চিৎকার করতে থাকে ৷ সেই চিৎকার শুনেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা । তাঁদের তৎপরতায় উদ্ধার হয় ওই বালিকা ।
এরপরই সমস্ত ঘটনা জানিয়ে রাতেই দুর্গাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার মা ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে দুর্গাপুর থানার পুলিশ । মঙ্গলবার রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেন তদন্তকারীরা । বুধবার ধৃতকে দুর্গাপুর আদালতে পেশ করা হয় । ঠিক কী ঘটেছিল, কীভাবে নাবালিকাকে আটকে রেখে যৌন হেনস্তা করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে চায় দুর্গাপুর থানার পুলিশ । তবে 10 বছরের এক বালিকাকে ঘিরে ওঠা এই গুরুতর অভিযোগে এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে । যদিও পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ পাশাপাশি মঙ্গলবার রাতেই পুলিশ ওই বৃদ্ধের ঘর থেকে সমস্ত পোশাক বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ বৃদ্ধের কঠোর শাস্তি চাইছেন নাবালিকার পরিবার ও আশেপাশের বাসিন্দারা ৷ যাতে তিনি বা আর কেউ এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে না পারে ৷ এখন দেখার আদালত কী নির্দেশ দেয় ৷