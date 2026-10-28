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বালিকাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্তা ! গ্রেফতার 74 বছরের প্রতিবেশী 'দাদু'

Sexual Harassment: অভিযোগ, রাতে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে ওই নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা করা হয় ৷ ধৃত বৃদ্ধ ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি পুলিশের ৷

Sexual Harassment in Durgapur
প্রতীকি ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2026 at 3:37 PM IST

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দুর্গাপুর, 28 অক্টোবর: নাবালিকা একটু কম কথা বলে ৷ সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে প্রথমে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান প্রতিবেশী দাদু ৷ এরপর 10 বছরের ওই বালিকাকে নিজের বাড়িতে আটকে রেখে যৌন হেনস্তা করার অভিযোগ । গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত বৃদ্ধকে ৷ ধৃতের বয়স 74 বছর বলে জানা গিয়েছে ৷

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "নাবালিকার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে বৃদ্ধকে রাতেই গ্রেফতার করে জেরা করা হয় । তাতে সমস্ত সত্যি কথা স্বীকার করেছে ওই বৃদ্ধ । মেয়েটিকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করার কথা স্বীকার করার পরেই ওই বৃদ্ধকে পকসো আইন মোতাবেক বুধবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে ।"

Sexual Harassment in Durgapur
74 বছরের প্রতিবেশী বৃদ্ধকে গ্রেফতার পুলিশের (ইটিভি ভারত)

ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে ৷ নাবালিকার বাড়ির পাশেই থাকেন অভিযুক্ত বৃদ্ধ ৷ মেয়েটির পরিবারের অভিযোগ, প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিবেশী বৃদ্ধ নাবালিকাকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখেন । এরপর নাবালিকার পোশাক খুলতে বাধ্য করা হয় এবং তার উপর যৌন হেনস্তা চালানো হয় বলে অভিযোগ । মেয়েটি চিৎকার করতে থাকে ৷ সেই চিৎকার শুনেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা । তাঁদের তৎপরতায় উদ্ধার হয় ওই বালিকা ।

এরপরই সমস্ত ঘটনা জানিয়ে রাতেই দুর্গাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার মা ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে দুর্গাপুর থানার পুলিশ । মঙ্গলবার রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেন তদন্তকারীরা । বুধবার ধৃতকে দুর্গাপুর আদালতে পেশ করা হয় । ঠিক কী ঘটেছিল, কীভাবে নাবালিকাকে আটকে রেখে যৌন হেনস্তা করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।

ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে চায় দুর্গাপুর থানার পুলিশ । তবে 10 বছরের এক বালিকাকে ঘিরে ওঠা এই গুরুতর অভিযোগে এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে । যদিও পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ পাশাপাশি মঙ্গলবার রাতেই পুলিশ ওই বৃদ্ধের ঘর থেকে সমস্ত পোশাক বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ বৃদ্ধের কঠোর শাস্তি চাইছেন নাবালিকার পরিবার ও আশেপাশের বাসিন্দারা ৷ যাতে তিনি বা আর কেউ এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে না পারে ৷ এখন দেখার আদালত কী নির্দেশ দেয় ৷

TAGGED:

MINOR GIRL SEXUAL HARASSMENT
DURGAPUR GIRL HARASSMENT
DURGAPUR SEXUAL ASSAULT CASE
দুর্গাপুরে নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা
10 বছরের বালিকাকে যৌন নিগ্রহ

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