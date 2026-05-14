পায়ুদ্বারে গোটা আলু ঢুকিয়ে বিপাকে বৃদ্ধ ! তীব্র যন্ত্রণা নিয়েই ঘুরলেন তিনদিন

বছর 67 বছরের বৃদ্ধের এ কী ভীমরতি ! পায়ুদ্বারে গোটা আলু ঢুকিয়ে তিনদিন ধরে ঘুরলেন এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ৷ তারপর...

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 14, 2026 at 7:03 PM IST

জলপাইগুড়ি, 14 মে: 'বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে', মাঝে মাঝেই আমরা এই কথা বলে থাকি! বয়স্ক কোনও ব্যক্তি যদি শিশু সুলভ আচরণ করেন বা কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো আচরণ করেন তখন আমরা এই কথা বলে থাকি। অভিধান ঘাঁটলে ভীমরতি কথার যে অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় তা হল কাণ্ড জ্ঞানহীন যে বা বার্ধক্যজনিত নির্বুদ্ধিতা ৷ তেমনই 'ভীমরতি'র নমুনা সামনে এল জলপাইগুড়ির একটি ঘটনায় ৷ কারণ, ভীমরতি না হলে কি কেউ নিজের পায়ুদ্বারে গোটা আলু ঢোকায় ?

এমনই বিচিত্র কাণ্ড ঘটিয়ে তিনদিন ধরে পায়ুদ্বারে আলু আটকে হিমশিম অবস্থা ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধের ! এক ঘণ্টার অস্ত্রোপচার করে একটি প্রমাণ সাইজের আলু বের করলেন মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকরা। জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক সৌমেন মণ্ডলের নেতৃত্বে মেডিক্যাল টিম অপারেশন করে প্রায় 100 গ্রামের একটি আলু বের করেন।

জলপাইগুড়ি গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, আনুমানিক 67 বছরের বৃদ্ধ পূর্ণবেদ অধিকারী ক্রিকেট বলের সাইজের আলু তার পায়ুদ্বারে ঢুকিয়েছিলেন। অবিবাহিত এই বৃদ্ধ পায়ুদ্বারে আলু ঢুকিয়ে অস্বস্তিতে পড়েন। এরপর তিনি ময়নাগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যান। ময়নাগুড়ি হাসপাতালের চিকিৎসকরা আলুটিকে বের করতে পারেননি। এরপর ময়নাগুড়ি হাসপাতাল থেকে জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ (ইটিভি ভারত)

এরপর জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আসেন চিকিৎসার জন্য। সেখানে চেষ্টা করা হয় ৷ কিন্তু আলুটি অনেক বড় থাকায় চিকিৎসক অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। বৃহস্পতিবার অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে এক ঘণ্টার চেষ্টায় বৃদ্ধের পায়ুদ্বার থেকে আলু বের করেন চিকিৎসকরা ৷

জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক সৌমেন মণ্ডল বলেন, "ময়নাগুড়ির বাসিন্দা বছর 64-র পূর্ণদেব অধিকারী একজন অবিবাহিত ব্যক্তি। গত মঙ্গলবার তিনি তাঁর পায়ুদ্বারে আলু ঢুকিয়েছিলেন। এরপর কোনওভাবেই আলু বের করতে পারছিলেন না। মারাত্মক রকমের অস্বস্তির মধ্যে পড়েন। পরে তিনি ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে যান আলু বের করার জন্য। সেখানে থেকে আমাদের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয় ওই বৃদ্ধকে।

তিনি আরও বলেন, "আমরা তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নিই। আজ মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক সৌমেন মণ্ডল, শর্মিষ্ঠা রায়, সম্পর্ষি রায়, আফিস দেওয়ানের প্রায় এক ঘণ্টার অপারেশনের পর বৃদ্ধের পায়ুদ্বার থেকে আলু বের করেন। বর্তমানে বৃদ্ধ ভালোই আছেন।মানসিক বিকারগ্রস্ত ছাড়া এমন ঘটনা হতে পারে না।"

