ফিরল রবিনসন স্ট্রিটের স্মৃতি, ঘরে বৃদ্ধের পচাগলা দেহ আগলে বসে স্ত্রী-মেয়ে

ফিরল রবিনসন স্ট্রিটের স্মৃতি, ঘরে বৃদ্ধের পচাগলা দেহ আগলে বসে স্ত্রী-মেয়ে
দক্ষিণ কলকাতায় বৃদ্ধের বাড়ি থেকে পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ কী কারণে এই ঘটনা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ৷
Published : December 9, 2025 at 1:05 PM IST
কলকাতা, 9 ডিসেম্বর: ঠিক এক দশক আগের কুখ্যাত রবিনসন স্ট্রিট-কাণ্ডের স্মৃতি ফিরে এল কসবার বোসপুকুরে । তিনদিন ধরে বাড়ির দরজা বন্ধ । কাউকে দেখা যাচ্ছে না বাইরে । সন্দেহ বাড়তেই সোমবার স্থানীয়দের উদ্যোগে খবর যায় থানায় । পুলিশ দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকেই দেখতে পায়, ঘরের মধ্যে পচাগলা অবস্থায় পড়ে রয়েছেন সুমিত সেন (64)-এর দেহ । আর সেই দেহের পাশেই বসে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী অর্চনা সেন এবং কন্যা সম্প্রীতি সেন ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুমিত কবে এবং কীভাবে মারা গিয়েছেন তা এখনও নিশ্চিত নয় । দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে । তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পরিবারটির তিন সদস্যই দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে । এখনই এই বিষয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না ।"
স্থানীয়রা কী দেখেছেন?
বোসপুকুরের আবাসনের একতলায় থাকতেন সেন পরিবার । অবসরের পরে সুমিত একটি বেসরকারি সংস্থার চাকরি ছেড়ে দেন । পরিবারের তিনজনই খুব একটা বাইরে বেরোতেন না । স্থানীয়রাই নিত্যদিন তাঁদের খোঁজখবর রাখতেন । গত তিনদিন ধরে তাঁদের কাউকে বাড়ির বাইরে দেখা না-যাওয়ায় সন্দেহ হয় প্রতিবেশীদের । বারবার ডাকাডাকি করেও সাড়া না-পেয়ে তাঁরা কসবা এলাকায় সেন পরিবারের এক আত্মীয়কে খবর দেন । ওই আত্মীয় সম্প্রীতিকে ফোন করলে তিনি দাবি করেন, 'মা-বাবা ভালো আছেন' । কিন্তু মা-বাবাকে ফোন দিতে বললে তিনি নানা অজুহাত দেন বলে অভিযোগ । আর তাতেই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয় ।
সোমবার আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা আবাসনে গিয়ে আবার ডাকাডাকি করেন । কোনও সাড়া না-মেলায় কসবা থানায় খবর দেওয়া হয় । পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকার পর দেখা যায়, ঘরের ভেতর অসহনীয় দুর্গন্ধ । আর মাটিতে পড়ে রয়েছে সুমিত সেনের পচাগলা দেহ । তার ঠিক পাশেই নির্বিকার মুখে বসে রয়েছেন বৃদ্ধের স্ত্রী ও মেয়ে ।
কসবার বোসপুকুরের ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ৷ সেন পরিবারের তিন সদস্যের মানসিক অবস্থা, সুমিতের মৃত্যুর নির্দিষ্ট কারণ, মৃত্যুর পর কত দিন দেহ ঘরে পড়ে ছিল, সবটাই খতিয়ে দেখছে কসবা থানা । পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের বক্তব্যও সংগ্রহ করছে পুলিশ ।
রবিনসন স্ট্রিট-কাণ্ড ও পরবর্তী একইরকম ঘটনা
2015 সালে রবিনসন স্ট্রিটের ভয়াবহ ঘটনা এখনও ভুলতে পারেনি শহর । পার্থ দে তাঁর দিদির কঙ্কালকে মাসের পর মাস ঘরে রেখে খাবার দিতেন । একই ফ্ল্যাটে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মিলেছিল পার্থর বাবার দেহও । পরে পার্থও চরম পদক্ষেপ করেন । তৎপরবর্তী বছরগুলিতে কসবা, গড়ফা, নেতাজি নগর, সল্টলেকের মতো বহু জায়গায় মিলেছে একই ধরনের ঘটনার ছায়া । এমনকি মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, বারাসত, মেমারি, গোরক্ষপুর, বারাণসী, হায়দরাবাদেও দেখা গিয়েছে প্রায় একই ধরনের ছবি ।