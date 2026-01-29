সম্পত্তির দলিল-সহ কাগজপত্র ভর্তি ট্রাঙ্ক নিয়ে SIR শুনানি কেন্দ্রে হাজির বৃদ্ধ
ভোটার তালিকায় তাঁর নাম শেখ জাফর আলী শেখ। নামের প্রথম ও শেষে 'শেখ' থাকায় শুনানিতে ডাক । বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে হাজির বৃদ্ধ ৷
ঘাটাল, 29 জানুয়ারি: SIR শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন ৷ শুনানি কেন্দ্রে এলেন কাগজ ভর্তি ট্রাঙ্ক মাথায় নিয়ে ৷ যাকে আদতে SIR-এর শুনানির প্রতিবাদে 'নীরব' প্রতিবাদ হিসাবেই দেখছে অনেকেই ৷
এ দৃশ্য দেখা গিয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ব্লকের অজবনগর দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে ৷ এই গ্রাম পঞ্চায়েতে 187 নম্বর বুথের ভোটার শেখ জাফর আলী ৷ লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে ডাক পড়েছিল শেখ জাফর আলীর ৷ ভুল বলতে ভোটার তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে শেখ জাফর আলী শেখ। নামের প্রথম ও শেষে 'শেখ' থাকায় ডাক পেয়েছেন শুনানিতে ৷
এরপরই যাবতীয় নথি ট্রাঙ্কে ভরে মাথায় নিয়ে এসআইআর-এর শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন 71 বছরের বৃদ্ধ শেখ জাফর আলী ৷ এমনকী সারা গায়ে বিভিন্ন জায়গায় ঝুলিয়ে রেখেছিলেন পরিচয়পত্র থেকে শুনানির নোটিশ ও সম্পত্তির দলিলের জেরক্স । এ যেন তাঁর 'নীরব' প্রতিবাদ। বৃদ্ধের এই কাণ্ডs রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় সংশ্লিষ্ট শুনানি কেন্দ্রে।
কেন ট্রাঙ্ক মাথায় শুনানি কেন্দ্রে ? প্রশ্নের উত্তরে জাফর আলী বলেন, "আমি পড়াশোনা জানি না বাবু । তাই আমার পরিবারের সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ ট্রাঙ্ক ভর্তি করে নিয়ে এসেছি বিডিও অফিসে ৷ অফিসাররা প্রয়োজনীয় নথি এখান থেকেই দেখে নিতে পারবেন ।"
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কিছুদিন আগে নন্দীগ্রামে এক বৃদ্ধও একই রকমভাবে বাড়ির দলিল পত্র-সহ সমস্ত কাগজপত্র ট্রাঙ্কে ভর্তি করে হাজির হয়েছিলেন শুনানি কেন্দ্রে ৷ যে ঘটনায় তোলপাড় পড়েছিল জেলায় ৷ নন্দীগ্রাম-1 ব্লকের কেন্দ্যামারী জলপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের 230 নম্বর বুথের বাসিন্দা শেখ সইফুদ্দিনকে শুনানিতে ডাক হয় কারণ, তাঁর সাত জন ছেলেমেয়ে রয়েছে ৷ যদিও সে ক্ষেত্রে ঠিক কী নথি লাগবে, তা বুঝতে না-পেরে একটি ট্রাঙ্ক মাথায় করে স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসে হাজির হন সইফুদ্দিন । এদিন সেই একই ঘটনার কার্যত পুনরাবৃত্তিই ঘাটালে ৷
এসআইআর-এর চরম হয়রানির ছবি দেখা মিলছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ৷ ঘাটাল বিডিও অফিসেও তেমনই দৃশ্য দেখা গিয়েছে। এ বিষয়ে বিএলও বা কমিশনের কোনও আধিকারিক কিছু বলতে চায়নি ৷ তবে সেই ব্যক্তিকে ট্রাঙ্ক নিয়ে শুনানি কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি ৷ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক পুলিশকর্মী ওই ব্যক্তিকে ট্রাঙ্ক নিয়ে বিডিও অফিসের বাইরে যেতে বলেন।