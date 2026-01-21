পরকীয়ায় পথে কাঁটা স্বামী ! প্রৌঢ়কে খুন স্ত্রী ও তাঁর 'বিশেষ বন্ধু'র

পরকীয়ায় পথে কাঁটা স্বামী ! প্রৌঢ়কে খুন স্ত্রী ও তাঁর 'বিশেষ বন্ধু'র
পুলিশের দাবি, ধৃতরা অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন ৷ পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে ।
Published : January 21, 2026 at 8:05 PM IST
জামুড়িয়া/আসানসোল, 21 জানুয়ারি: 'বিশেষ বন্ধু'কে ভালোবেসে তাঁর সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিলেন এক গৃহবধূ । কিন্তু পরকীয়ার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর স্বামী । অভিযোগ, তাই স্বামীকে সরিয়ে ফেলতে ছক কষেছিলেন ওই গৃহবধূ ও তাঁর 'বিশেষ বন্ধু' । কিন্তু শেষ রক্ষা হল না । খুনের দায়ে দু'জনই ধরা পড়লেন পুলিশের হাতে ।
ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের জামুড়িয়ায় ৷ ধৃত গৃহবধূর নাম মৌসুমি বাউড়ি এবং তাঁর বিশেষ বন্ধু অভিরাম বাউড়িকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁদের বাড়ি জামুড়িয়ার পরিহারপুরে ।
বুধবার শ্রীপুর ফাঁড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে পুরো ঘটনার বিবরণ দেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস ৷ তিনি জানান, সোমবার রাত 1টায় জামুড়িয়ার পরিহারপুর বড়বাঁধের কাছে একটি দেহ উদ্ধার হয় । পরে তাঁর পরিচয় জানা যায় । মৃতের নাম সঞ্জয় বাউড়ি (53) । তাঁর বাড়ি পরিহারপুরেরই থান্ডার পাড়ায় । একটি ইঁটভাটায় তিনি কাজ করতেন ।
মঙ্গলবার সঞ্জয় বাউড়ির ময়নাতদন্ত হয় । এরপর মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে জামুড়িয়া থানা ও শ্রীপুর ফাঁড়ির পুলিশ মৃতের স্ত্রী মৌসুমী বাউড়ি এবং তাঁর বিশেষ বন্ধু অভিরাম বাউড়িকে প্রথমে আটক করে । পুলিশের দাবি, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাঁরা খুনের কথা স্বীকার করেছেন । এরপর তাঁদের গ্রেফতার করা হয় ৷ বুধবার দু'জনকে আসানসোল আদালতে পাঠিয়ে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে ।
ডিসি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস বলেন, "নিহত সঞ্জয় বাউড়ির শরীরে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন ছিল । প্রাথমিক তদন্তেই আমরা বুঝেছিলাম, খুন করা হয়েছে তাকে । এটি প্রেমঘটিত খুন বলেই মনে হচ্ছে ৷ তবে প্রকৃতপক্ষে কীভাবে খুন করা হয়েছে, তা জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে । এছাড়াও ঘটনার তদন্তের জন্য ফরেনসিক এক্সপার্টদেরও সহায়তা নেওয়া হবে ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে সঞ্জয় বাউড়ির স্ত্রী মৌসুমির সঙ্গে অভিরামের প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল । কিন্তু সামাজিক ও পারিবারিক কারণে দু'জনের বিয়ে সম্ভব হচ্ছিল না । অভিযোগ, সেই কারণেই অভিরাম মৌসুমিকে সঙ্গে নিয়ে সঞ্জয় বাউড়িকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল । সুযোগ বুঝে তাঁরা সঞ্জয়কে খুন করেন বলে অভিযোগ ।
এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না খোঁজ করছে পুলিশ । তবে অন্যদিকে অভিযুক্ত অভিরাম বাউড়ির দাবি, তাঁকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে এবং তিনি কোনও খুন করেননি ।