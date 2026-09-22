মিনাখাঁয় লুডো খেলা নিয়ে বচসা ! বৃদ্ধকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ, ধৃত অভিযুক্ত

মিনাখাঁয় লুডো খেলা নিয়ে বচসা ! বৃদ্ধকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ, ধৃত অভিযুক্ত
Minakhan Murder Case: নিহতের নাম পরাণ মণ্ডল ৷ বয়স 65 ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷
Published : September 22, 2026 at 4:54 PM IST
মিনাখাঁ (উত্তর 24 পরগনা), 22 সেপ্টেম্বর: লুডো খেলাকে কেন্দ্র করে সামান্য বচসার জেরে এক প্রৌঢ়কে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে । ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত পুটখালি গ্রামে । নিহত ব্যক্তির নাম পরাণ মণ্ডল (65) । এই রক্তক্ষয়ী ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে । পুলিশ রাতেই অভিযুক্ত প্রতিবেশী সমীর মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে ।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুটখালি এলাকায় রাস্তার পাশে বসে লুডো খেলছিলেন স্থানীয়রা । প্রত্যক্ষদর্শী ও পরিবার সূত্রে দাবি, সেই সময় পরাণ মণ্ডল ও অভিযুক্ত সমীর মণ্ডল অতিরিক্ত মত্ত অবস্থায় ছিলেন । খেলা চলাকালীন হঠাৎই তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি ও চরম বচসা শুরু হয় । অভিযোগ, সেই সময় আচমকা সমীর মণ্ডল একটি কোদাল এনে পরাণ মণ্ডলের মাথার পিছনে সজোরে কোপ মারে । ভারী কোদালের আঘাতে ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন পরাণ ।
স্বামীর এমন আকস্মিক ও মর্মান্তিক পরিণতিতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরাণ মণ্ডলের স্ত্রী নমিতা মণ্ডল । তিনি বলেন, ‘‘আমরা ঘটনার সময় ওখানে ছিলাম না । খবর পেয়ে গিয়ে দেখি ও রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে । বাড়ি থেকে কাঁথা-বালিশ নিয়ে এসে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । শুনেছি বিকাল তিনটে-সোওয়া তিনটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে । ওরা একসঙ্গে বসেই মদ খেত । সেই সমীর মণ্ডলই কোদাল দিয়ে ওকে মেরেছে । আমি অভিযুক্তের কঠোর থেকে কঠোরতম সাজা চাই, যাতে গোটা সমাজ সেটা দেখতে পায় ।’’
অন্যদিকে, ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়ে স্থানীয় প্রতিবেশী স্বপন মিস্ত্রী বলেন, ‘‘বিকাল সোওয়া তিনটে নাগাদ আমরা খবর পাই যে সমীর মণ্ডল কোদাল মেরে পরাণ মণ্ডলের মাথা পুরো ফাটিয়ে দিয়েছে । আমরা তড়িঘড়ি ছুটে গিয়ে দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় নিথর হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছেন পরাণ মণ্ডল ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এরপরই অভিযুক্তকে ধরার জন্য তল্লাশি শুরু হয় । প্রথমে শোনা যায় সে বড়বাতে পালিয়েছে ৷ কিন্তু পরে জানা যায় গ্রামেরই সৃষ্টি মণ্ডলের বাড়িতে লুকিয়ে রয়েছে । সেখান থেকেই স্থানীয় যুবকরা তাঁকে ধরে এনে বেঁধে রাখে এবং পুলিশে খবর দেওয়া হয় । পরে পুলিশ এসে তাঁকে আটক করে নিয়ে যায় । চারজনে মিলে লুডো খেলার সময় কথা-কাটাকাটির জেরেই এই কাণ্ড ঘটেছে । এমন জঘন্য কাজের জন্য আমরা অভিযুক্তের কড়া শাস্তি চাই ।’’
আহত পরাণ মণ্ডলকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । খবর পেয়ে মিনাখাঁ থানার পুলিশ গ্রামে পৌঁছে স্থানীয়দের হাত থেকে অভিযুক্ত সমীর মণ্ডলকে হেফাজতে নেয় ও পরে গ্রেফতার করে ।
নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছি । এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত কিংবা এই ঘটনার পিছনে আর কোনও রহস্য আছে কি না, তার তদন্ত শুরু হয়েছে । সামান্য খেলার বচসা নাকি পুরনো কোনও আক্রোশ ছিল, তা খতিয়ে দেখতে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।’’
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