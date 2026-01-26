SIR-আতঙ্কে হৃদরোগে মৃত্যু ! শুনানির নোটিশ পেয়ে দুঃশ্চিন্তায় ছিলেন বৃদ্ধ

SIR-আতঙ্কে হৃদরোগে মৃত্যু ! শুনানির নোটিশ পেয়ে দুঃশ্চিন্তায় ছিলেন বৃদ্ধ
2002 সালের এসআইআর-এর তালিকার নামের বানানের সঙ্গে মিস-ম্যাচ হওয়ায় নোটিশ ৷ 29 জানুয়ারি শুনানির জন্য ডাকা হয় বৃদ্ধকে ৷
Published : January 26, 2026 at 4:59 PM IST
মগরাহাট, 26 জানুয়ারি: এসআইআর শুনানির নোটিশ পেয়ে আতঙ্কে এক বৃদ্ধের মৃত্যুর অভিযোগ ৷ এবারের ঘটনা দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার মগরাহাটের কামদেবপুর এলাকার ৷ মৃতের নাম পিয়ার আলি খান (71) ৷ পরিবারের অভিযোগ, এসআইর শুনানিতে ডাক পাওয়ার পর থেকেই আতঙ্কতি হয়ে পড়েছিলেন তিনি ৷ সেই আতঙ্ক ও দুঃশ্চিন্তা থেকে কয়েকদিন আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হন পিয়ার আলি ৷ রবিবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গিয়েছেন তিনি ৷
জানা গিয়েছে, পিয়ার আলি খানের বাড়িতে সম্প্রতি এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ দিয়ে আসেন বিএলও ৷ জানা গিয়েছে, 2002 সালের এসআইআর-এর তালিকার নামের বানানের সঙ্গে মিস-ম্যাচ হওয়ায় নোটিশ পাঠানো হয় পিয়ার আলিকে ৷ আগামী 29 জানুয়ারি তাঁর শুনানির তারিখ ছিল ৷ ওই নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন পিয়ার আলি খান ৷ পরিবারের সদস্যদের দাবি, নিজের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন ৷
পরিবারের অভিযোগ, নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে বিভিন্ন জায়গায় দৌড়োদৌড়ি করছিলেন পিয়ার আলি ৷ আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, জন্ম শংসাপত্র-সহ অন্যান্য নথি জোগাড় করতে গিয়ে শারীরিক পরিশ্রমের পাশাপাশি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তিনি ৷ বেশ কয়েকদিন ধরে দুঃশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যেই দিন কাটছিল তাঁর ৷
এ নিয়ে বৃদ্ধের প্রতিবেশী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমান মল্লিকের অভিযোগ, "নামের বানানে কিছু ভুল ছিল ৷ সেই কারণে মিস-ম্যাচের জন্য শুনানির নোটিশ দিয়ে গেছিলেন বিএলও ৷ তারপর থেকে একবার বিএলও ও পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে ছোটাছুটি শুরু করেন ৷ কী করবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না ৷ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ চলে যাবে এই আতঙ্কে ভুগছিলেন ৷ তিনদিন আগে হঠাৎই বুকে ব্যাথা ওঠে ৷ আমরাই হাসপাতালে নিয়ে যাই ৷ হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল ৷ সেখানেই রবিবার মারা গিয়েছেন ৷"
ওই তৃণমূল নেতা সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করে বলেন, "হিয়ারিংয়ের নোটিশ পেয়ে লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে ৷ এই আতঙ্ক কাটাতে কমিশনকেই কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ কমিশন এভাবে লোকজনকে হেনস্তা করে যাচ্ছে ৷ আর জন্য লোকজন আতঙ্কে মারা যাচ্ছে ৷"
পাশাপাশি, এসআইআর নোটিশ নিয়ে নতুন করে আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ৷ তাঁদের অভিযোগ, হঠাৎ করে নোটিশ পাঠিয়ে সাধারণ মানুষকে মানসিক চাপে ফেলা হচ্ছে ৷ পিয়ার আলির মতো অনেকেই চরম দুঃশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন ৷
এই বিষয়ে মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নমিতা সাহা বলেন, "রাজ্যে এসআইআর-এর আতঙ্কে যে সকল ব্যক্তিরা মরছেন, তাঁদের মৃত্যুর জন্য দায়ী নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি ৷ বিজেপির ইশারায় নির্বাচন কমিশন এই কাজ করছে ৷ মানুষকে হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে ৷ মগরাহাটে মুল্টি অঞ্চলে পিয়ার আলি খান এসআইআর-এর শুনানির আতঙ্কে বেশ কয়েকদিন ধরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন ৷ এরপর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন ৷ মানুষ 2026-এর নির্বাচনে এই এসআইআর-এর ভোগান্তি এবং হয়রানির বিরুদ্ধে ভোট দেবে ৷
এ নিয়ে জয়নগর বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর বলেন, "তৃণমূল সাধারণ মৃত্যুকে এসআইআর-এর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলছে বারবার ৷ কেউ যদি শারীরিক অসুস্থতার কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান, সেই মৃত্যুও এসআইআর-এর কারণে বলে প্রচার করছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না ৷ আমাকেও এসআইআর-এর শুনানিতে ডাকা হয়েছিল ৷ আমি গিয়েছিলাম এবং উপযুক্ত প্রমাণ দেখিয়েছিলাম ৷ যাদের কোনও ডকুমেন্টস নেই, তারাই এই এসআইআর-এর আতঙ্কে আতঙ্কিত হবে ৷ যাঁদের সমস্ত কিছু প্রমাণ আছে, তাঁদের আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই ৷ তৃণমূলের ভুয়ো এবং মৃত ভোটারগুলি বাদ পড়ে যাচ্ছে, তাই এসআইআর নিয়ে লাফালাফি করছে ৷"