ভিন রাজ্যে কর্মরত ছেলে আসতে পারেননি SIR শুনানিতে, দেশছাড়া হওয়ার আতঙ্কে মৃত্যু বৃদ্ধের

ভিন রাজ্যে কর্মরত ছেলে আসতে পারেননি SIR শুনানিতে, দেশছাড়া হওয়ার আতঙ্কে মৃত্যু বৃদ্ধের
SIR শুনানিতে ডাক পড়েছিল বৃদ্ধের ছেলে ও মেয়েকে ৷ আতঙ্কে বৃদ্ধের মৃত্যুর অভিযোগ ওঠায় তৃণমূল ও বিজেপির চাপানউতোরে সরগরম হিঙ্গলগঞ্জ ।
Published : January 19, 2026 at 4:45 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 19 জানুয়ারি: SIR-এর আতঙ্কে ফের মৃত্যুর অভিযোগ ৷ এবারের ঘটনা হিঙ্গলগঞ্জের ৷ শুনানি-প্রক্রিয়া যত এগোচ্ছে ততই 'মৃত্যুর' তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে । গত কয়েক দিনে শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনা জেলাতেই এসআইআর-এর আতঙ্কে অন্তত 9 জনের মৃত্যুর অভিযোগ সামনে এসেছে । সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল হিঙ্গলগঞ্জের নাম । নিজের দুই সন্তান এসআইআরের শুনানিতে ডাক পাওয়ায়, সেই 'আতঙ্কে' 62 বছরের এক বৃদ্ধের প্রাণ গিয়েছে বলে অভিযোগ । মৃতের নাম ছোয়েদ শেখ ।
পরিবারের দাবি, সম্প্রতি বৃদ্ধের ছেলে মহম্মদ আবদুর রহমান ও তাঁর মেয়ে আঞ্জুরা বিবির কাছে এসআইআরের শুনানি-নোটিশ আসে । স্থায়ী ভোটার হওয়া সত্ত্বেও কেন ছেলে-মেয়ের কাছে শুনানির নোটিশ এল, তা নিয়ে 'আতঙ্ক' এবং 'উদ্বেগ' ছিল ছোয়েদের মনে । স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছেও বিষয়টি জানার জন্য গিয়েছিলেন তিনি । শুনানিতে ডাকলেও 'ভয়' নেই বলে আশ্বস্ত করা হয়েছিল তাঁকে । কিন্তু, তাতেও মনের মধ্যে চাপা টেনশন ছিলই । তারই মধ্যে ঘুমের ঘোরে রবিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় ছোয়েদের ।
সোমবার সকালে পরিবারের লোকজন তাঁর সাড়াশব্দ না-পেয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখেন ছোয়েদ শেখের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে বিছানায় । এর পরেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে । এসআইআর 'আতঙ্কে'-ই বৃদ্ধের প্রাণ গিয়েছে বলেও দাবি পরিবারের সদস্যদের ।
জানা গিয়েছে, হিঙ্গলগঞ্জের মামুদপুরের বাসিন্দা ওই বৃদ্ধ । পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তাঁর এক ছেলে এবং মেয়ে রয়েছে । বৃদ্ধের ছেলে আবদুর রহমান পরিযায়ী শ্রমিক । তিনি ভিন রাজ্যে কাজ করেন । পরিবারের সকলেই হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার 103 বুথের ভোটার । সেখানে নিয়মিত ভোটও দেন ।সম্প্রতি বৃদ্ধের ছেলে ও মেয়ের নামে এসআইআরের শুনানি-নোটিশ আসে নির্বাচন কমিশনের তরফে । সোমবারই ছিল শুনানিতে হাজিরার দিন ।
এদিকে, ছেলে ভিন রাজ্যে কাজে ব্যস্ত থাকায় শুনানিতে থাকতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যদের । তার জেরে ছেলেকে ধরে নিয়ে যেতে পারে, দেশছাড়া করা হতে পারে, এই আশঙ্কায় বৃদ্ধ 'উদ্বিগ্ন' হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ । 'আতঙ্ক'-ও কাজ করছিল তাঁর মধ্যে । যদিও, তাঁকে 'আতঙ্কিত' না-হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন পরিবারের বাকি সদস্যরা । কিন্তু, তার পরেই ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা । যা ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায় ।
এই বিষয়ে মৃতের মেয়ে আঞ্জুরা বিবি বলেন, "আমার ও ভাইয়ের নামে এসআইআর নোটিশ আসায় বাবা খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল । বারবার বলত, দেশের যদি এই পরিস্থিতি হয় তাহলে আমরা যাব কোথায় ? ভাইকে বলেছিল শুনানিতে হাজিরা থাকার জন্য । কিন্তু, ভাই ভিন রাজ্যে কাজে থাকায় আসতে পারেনি । বাবাকে বারবার বুঝিয়েছিলাম, তুমি টেনশন করো না । সব ঠিক হয়ে যাবে । তার পরেও বাবা টেনশনমুক্ত হতে পারেনি । এই এসআইআর শুনানির নোটিশের আতঙ্ক প্রাণ কেড়ে নিল বাবার । সব কিছু তো শেষ হয়ে গেল, আর কী বলব !"
এদিকে, এই ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপির অভ্যন্তরে । প্রৌঢ়ের মৃত্যুর জন্য সরাসরি নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে দায়ী করেছে শাসক শিবির । এই বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা প্রশান্ত রায় বলেন, "অত্যন্ত মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনা । ওই প্রৌঢ়ের ছেলে ও মেয়ের নামে এসআইআরের শুনানি নোটিশ পৌঁছে দিয়েছিল স্থানীয় বিএলও । এ নিয়ে খুব টেনশনে ছিলেন বৃদ্ধ । চোখে-মুখে টেনশনের ছাপ স্পষ্ট ছিল । আমার কাছেও কয়েকবার এসেছিলেন । আমি তাঁকে বলেছিলাম ছেলেকে শুনানিতে নিয়ে আসার জন্য । কিন্তু, কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকায় সে আসতে পারবে না বলে জানিয়েছিল । আমার একটাই কথা, শুনানির নামে সাধারণ মানুষকে নির্যাতন করা হচ্ছে । বিজেপির পোষ্য নির্বাচন কমিশনের মানসিক নির্যাতনের জন্যই আজকে ওই বৃদ্ধকে খুন হতে হল । ছাব্বিশের ভোটে মানুষ এর উচিত শিক্ষা দেবে ।"
পালটা এই নিয়ে শাসক শিবিরকে জবাব দিয়েছে গেরুয়া শিবির । এই বিষয়ে বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, "এসআইআর আতঙ্ক তৃণমূলের মধ্যে চেপে বসেছে । সেই কারণে যে কোনও মৃত্যুকে তারা এসআইআর বলে চালাতে চাইছে । মানুষকে আতঙ্কিত করাই শাসকদলের কাজ । পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে । কোথাও কোনও মৃত্যুর খবর নেই । একমাত্র বাংলাতেই এই ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছে । আসলে তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে । তাই, ভয় পেয়ে এখন এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর কাজ শুরু করেছে । মানুষ সব বুঝে গিয়েছে । ছাব্বিশের ভোটে তৃণমূলকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে প্রস্তুত রয়েছে বাংলার জনগণ ।"