SIR আতঙ্কে ফের মৃত্যু ! শুনানির নোটিশ পেয়ে চরম পদক্ষেপ প্রৌঢ়ের

SIR আতঙ্কে ফের মৃত্যু ! শুনানির নোটিশ পেয়ে চরম পদক্ষেপ প্রৌঢ়ের
প্রতিবেশীদের তরফে জানানো হয়েছে, দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করবে মৃতের পরিবার ৷
Published : January 17, 2026 at 6:52 PM IST
শান্তিপুর, 17 জানুয়ারি: ফের এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ ৷ ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে প্রৌঢ়ের । পরিবারের দাবি, এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ পেয়ে মানসিকভাবে বিধস্ত ছিলেন ৷ ভয়ে তিনি চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন ৷
ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুরে । মৃতের নাম সুবোধ দেবনাথ ৷ বয়স আনুমানিক 56 বছর । পেশায় তিনি তাঁত শিল্পী ছিলেন । বাড়িতে তাঁর অসুস্থ স্ত্রী এবং এক ছেলে রয়েছেন । দীর্ঘদিন ধরে তাঁত বুনে কোনোরকমভাবে সংসার চালাতেন তিনি ।
শনিবার সকালে শান্তিপুর কামারপাড়ায় তিনি যেখানে তাঁত বোনার কাজ করতেন সেই গ্যারেজেই সুবোধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার পুলিশ । পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 2010 সালে শান্তিপুর ঢাকাপাড়ার বাসিন্দা সুবোধ দেবনাথের পরিবারের ভোটার তালিকায় নাম উঠেছিল । যেহেতু 2002 সালে নাম ছিল না সেই কারণে চলতি মাসের 4 তারিখে তাঁর বাড়িতে এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার নোটিশ আসে । পরিবারের দাবি, ওই নোটিশ আসার পর থেকেই আতঙ্কে এবং মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন সুবোধ দেবনাথ । পরিবারের পাশাপাশি একাধিক প্রতিবেশীর সঙ্গে তিনি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন ।
মৃতের স্ত্রী লিপি দেবনাথ বলেন, "আমরা 1990 সালে বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছি ৷ 2010 সালে ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে আমাদের ৷ তাই 2002 সালের তালিকায় নাম ছিল না ৷ সেই জন্য এসআইআর নিয়ে আতঙ্কে ছিল স্বামী ৷ দুই মাস খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল ৷ রাতে ঘুমতো না ৷ বলত, এবার হয়তো আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে ৷ জেল খাটতে হবে । শুনানির নোটিশ আসার পর আরও ভীত হয়ে পড়ে ৷ বলে, আমি কিছুতেই শুনানিতে যাব না ।"
মৃতের প্রতিবেশী সঞ্জয় পাল বলেন, "বিগত 4 তারিখ ওঁর কাছে শুনানির নোটিশ আছে ৷ তখন থেকে উনি মানসিকভাবে বিধস্ত হয়ে পড়েন ৷ আমাদেরকে সেই বিষয়ে বলেন ৷ আমরা ওঁকে আশ্বস্ত করেছিলাম কিছু হবে না ৷ আপনি তো সরকার থেকে বাড়ি পেয়েছেন ৷ তারপরেও তিনি মানতে রাজি ছিলেন না ৷ এরপরেই উনি চরম পদক্ষেপ করেছেন ৷ তার মৃত্যুর জন্য দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারই একমাত্র দায়ী ৷ তাঁর বিরুদ্ধে পরিবারের তরফে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করবে থানায় ।"
পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু হয়েছে । আদৌ এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু নাকি এর পেছনে অন্য কোনও ঘটনা রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
তবে ইতিমধ্যে ঘটনাকে নিয়ে রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে ৷ স্থানীয় তৃণমূল নেতা সনৎ চক্রবর্তী বলেন, "আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছি এসআইআর-কে সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে বিজেপি । মানুষকে মৃত্যুফাঁদে ফেলে দিয়েছে তারা । এর দায় নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে নিতে হবে ।"
অন্যদিকে বিজেপি নেতা সুব্রত কর বলেন, "যে কারও মৃত্যু ঘটনা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক । আমরা অবশ্য দুঃখপ্রকাশ করছি । তবে এসআইআর-এর কারণে এইভাবে চরম পদক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে আমরা পাচ্ছি না । প্রশাসন ঘটনার সঠিক তদন্ত করুক এটাই আমরা চাই ।"
