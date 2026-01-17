ETV Bharat / state

SIR আতঙ্কে ফের মৃত্যু ! শুনানির নোটিশ পেয়ে চরম পদক্ষেপ প্রৌঢ়ের

দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করবে মৃতের পরিবার

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 17, 2026 at 6:52 PM IST

শান্তিপুর, 17 জানুয়ারি: ফের এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ ৷ ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে প্রৌঢ়ের । পরিবারের দাবি, এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ পেয়ে মানসিকভাবে বিধস্ত ছিলেন ৷ ভয়ে তিনি চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন ৷

ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুরে । মৃতের নাম সুবোধ দেবনাথ ৷ বয়স আনুমানিক 56 বছর । পেশায় তিনি তাঁত শিল্পী ছিলেন । বাড়িতে তাঁর অসুস্থ স্ত্রী এবং এক ছেলে রয়েছেন । দীর্ঘদিন ধরে তাঁত বুনে কোনোরকমভাবে সংসার চালাতেন তিনি ।

SIR আতঙ্কে ফের মৃত্যু ! শুনানির নোটিশ পেয়ে চরম পদক্ষেপ প্রৌঢ়ের (ইটিভি ভারত)

শনিবার সকালে শান্তিপুর কামারপাড়ায় তিনি যেখানে তাঁত বোনার কাজ করতেন সেই গ্যারেজেই সুবোধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার পুলিশ । পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 2010 সালে শান্তিপুর ঢাকাপাড়ার বাসিন্দা সুবোধ দেবনাথের পরিবারের ভোটার তালিকায় নাম উঠেছিল । যেহেতু 2002 সালে নাম ছিল না সেই কারণে চলতি মাসের 4 তারিখে তাঁর বাড়িতে এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার নোটিশ আসে । পরিবারের দাবি, ওই নোটিশ আসার পর থেকেই আতঙ্কে এবং মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন সুবোধ দেবনাথ । পরিবারের পাশাপাশি একাধিক প্রতিবেশীর সঙ্গে তিনি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন ।

মৃতের স্ত্রী লিপি দেবনাথ বলেন, "আমরা 1990 সালে বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছি ৷ 2010 সালে ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে আমাদের ৷ তাই 2002 সালের তালিকায় নাম ছিল না ৷ সেই জন্য এসআইআর নিয়ে আতঙ্কে ছিল স্বামী ৷ দুই মাস খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল ৷ রাতে ঘুমতো না ৷ বলত, এবার হয়তো আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে ৷ জেল খাটতে হবে । শুনানির নোটিশ আসার পর আরও ভীত হয়ে পড়ে ৷ বলে, আমি কিছুতেই শুনানিতে যাব না ।"

মৃতের প্রতিবেশী সঞ্জয় পাল বলেন, "বিগত 4 তারিখ ওঁর কাছে শুনানির নোটিশ আছে ৷ তখন থেকে উনি মানসিকভাবে বিধস্ত হয়ে পড়েন ৷ আমাদেরকে সেই বিষয়ে বলেন ৷ আমরা ওঁকে আশ্বস্ত করেছিলাম কিছু হবে না ৷ আপনি তো সরকার থেকে বাড়ি পেয়েছেন ৷ তারপরেও তিনি মানতে রাজি ছিলেন না ৷ এরপরেই উনি চরম পদক্ষেপ করেছেন ৷ তার মৃত্যুর জন্য দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারই একমাত্র দায়ী ৷ তাঁর বিরুদ্ধে পরিবারের তরফে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করবে থানায় ।"

পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু হয়েছে । আদৌ এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু নাকি এর পেছনে অন্য কোনও ঘটনা রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।

তবে ইতিমধ্যে ঘটনাকে নিয়ে রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে ৷ স্থানীয় তৃণমূল নেতা সনৎ চক্রবর্তী বলেন, "আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছি এসআইআর-কে সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে বিজেপি । মানুষকে মৃত্যুফাঁদে ফেলে দিয়েছে তারা । এর দায় নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে নিতে হবে ।"

অন্যদিকে বিজেপি নেতা সুব্রত কর বলেন, "যে কারও মৃত্যু ঘটনা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক । আমরা অবশ্য দুঃখপ্রকাশ করছি । তবে এসআইআর-এর কারণে এইভাবে চরম পদক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে আমরা পাচ্ছি না । প্রশাসন ঘটনার সঠিক তদন্ত করুক এটাই আমরা চাই ।"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয় - যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

