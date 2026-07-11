প্রয়াত গবেষক-ছেলের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জমি দান দম্পতির

প্রয়াত গবেষক-ছেলের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জমি দান দম্পতির
গবেষক রাজর্ষি ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে দান করা জমিতে তৈরি হবে ছাত্রীনিবাস ৷ বৃদ্ধ দম্পতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ৷ বিরল উদাহরণ তৈরি হল, মত উপাচার্যের ৷
Published : July 11, 2026 at 10:13 PM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (আইআইএসসি)-এ গবেষণা করে বাড়ি ফেরার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল রাজর্ষি ভট্টাচার্যের ৷ গবেষক-ছেলের মৃত্যুর পরেও তাঁর স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগী রাজর্ষির বাবা-মা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) ৷ তাই আগামী প্রজন্মের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন কাঠারও বেশি জমি দান করলেন তাঁরা ৷
হাতিয়ারায় অবস্থিত তিন কাঠা ওই জমিতে তৈরি হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস ৷ রাজর্ষির বাবা ও মায়ের বিশ্বাস, ইট-পাথরের সেই ভবনের মধ্য দিয়েই আগামীর কাছে বেঁচে থাকবেন তাঁদের একমাত্র ছেলে ৷ 2021 সালের 12 সেপ্টেম্বর আচমকাই থেমে গিয়েছিল তরুণ গবেষক রাজর্ষি ভট্টাচার্যের জীবন ৷ বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (আইআইএসসি)-এ গবেষণার কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পর হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর ৷
কলকাতার শতবর্ষ প্রাচীন বাড়িতে বসে রাজর্ষির কথা বলতে গিয়ে আবেগে ভেঙে পড়েন তাঁর 77 বছরের বাবা, আয়কর দফতরের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক ৷ তিনি বলেন, "ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি অসম্ভব আগ্রহ ছিল রাজর্ষির ৷ গবেষণার মাধ্যমে এমন ওষুধ তৈরির স্বপ্ন দেখত, যা কম খরচে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবে ৷ অর্থ বা প্রতিষ্ঠার চেয়ে মানুষের উপকার করাই ছিল ওঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ৷"
দ্বাদশ শ্রেণির পর সর্বভারতীয় পরীক্ষায় 23তম স্থান অর্জন করেছিলেন রাজর্ষি ৷ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের অন্যান্য নামী প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পেয়েও 2013 সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন ৷ কারণ, প্রেসিডেন্সি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ টান ৷ স্নাতক স্তর থেকেই রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে গবেষকদের সঙ্গে কাজ শুরু করেছিলেন ৷ পরে সেখান থেকেই স্নাতকোত্তর শেষ করে আইআইএসসি-তে গবেষণার সুযোগ পান রাজর্ষি ৷
রাজর্ষির মা বলেন, "গবেষণার কাজে এতটাই ডুবে থাকত, যে নিজের শরীরের দিকেই নজর দিত না ৷ বারবার সতর্ক করেও লাভ হয়নি ৷ শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত পরিশ্রমই ওকে কেড়ে নিল ৷" ছেলের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিকে কেবল ফ্রেমে বন্দি করে রাখেননি বাবা-মা ৷ এর আগে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও আইআইএসসি-তে রাজর্ষির নামে একটি জিম এবং একটি লেকচার হল তৈরি করেছেন তাঁরা ৷ এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দান করলেন হাতিয়ারার প্রায় 30 ফুট প্রস্থ ও 78 ফুট দীর্ঘ একটি জমি ৷
রাজর্ষির বাবা জানান, জমিটি তাঁর প্রয়াত ভাই দীপক ভট্টাচার্যের ছিল ৷ তাঁর ইচ্ছা ছিল, ভাইপো একদিন ওই জমিতেই গবেষণার কাজ করবেন ৷ কিন্তু, সেই স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি ৷ তাই দীপক ভট্টাচার্য ও রাজর্ষির স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করতেই জমিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা ৷ গত এপ্রিল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয় এবং বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে জমির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয় ৷
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দেবাশিস দাস বলেন, "ওই জমিতে ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করা হবে ৷" উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ বলেন, "ব্যক্তিগত শোককে অতিক্রম করে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্যিই বিরল ৷ এটি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নয়, গোটা সমাজের কাছেই মানবিকতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ ৷"