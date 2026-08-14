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মাছের সুস্বাদু খাদ্য 'একাঙ্গি'! নতুন চাষে মুনাফার স্বপ্ন দেখাচ্ছে বিশ্বভারতী

এক গাছে একাধিক সম্ভাবনা! মাছের খাবারের পাশাপাশি রান্নার সুগন্ধি মশলা, এমনকী প্রসাধনী ও সুগন্ধি তৈরির ক্ষেত্রেও 'একাঙ্গি'র ব্যবহার করা যায় । অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন৷

A delicious feed for fish
মাছের সুষম খাবার (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2026 at 6:20 PM IST

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বোলপুর, 14 অগস্ট: মাটির নীচে আদার মতো দেখতে একটি কন্দ । গন্ধে তীব্র, স্বাদে আলাদা । সেই কন্দই এ বার বিশ্বভারতীর মাছ চাষে হয়ে উঠতে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । মাছের খাবারের সঙ্গে মিশবে 'একাঙ্গি' বা 'একনা' গাছের কন্দের গুঁড়ো । বিশেষজ্ঞদের দাবি, এর গন্ধ ও স্বাদ মাছকে খাবারের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে । ফলে মাছের খাদ্যগ্রহণ বাড়লে দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনাও বাড়বে । শুধু মাছের খাবার নয়- মশলা, ভেষজ উপাদান এবং প্রসাধনী শিল্পেও এই গাছের ব্যবহার রয়েছে । তাই একাঙ্গির চাষকে কেন্দ্র করে মাছ চাষ, গবেষণা এবং ভবিষ্যতে বাজারজাতকরণের একটি সমন্বিত পরিকল্পনা নিয়েছে বিশ্বভারতী ।

বিশ্বভারতীর পুকুরে মাছ চাষ

বিশ্বভারতীর নিজস্ব তিনটি বড় পুকুর রয়েছে- লালবাঁধ, বড় বাঁধ এবং ছোট বাঁধ । এই পুকুরগুলিতে ইতিমধ্যেই মাছ চাষ শুরু হয়েছে । সেই মাছের খাদ্যের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই একাঙ্গির চাষ শুরু করা হয়েছে । প্রাথমিক ভাবে লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রয়োজন মেটানো । এর পাশাপাশি মাছের বৃদ্ধিতে এই উদ্ভিদের ভূমিকা কতটা কার্যকর, তা নিয়েও গবেষণা করার পরিকল্পনা রয়েছে ।

মাছের সুস্বাদু খাদ্য 'একাঙ্গি' ! নতুন চাষে মুনাফার স্বপ্ন দেখাচ্ছে বিশ্বভারতী (ইটিভি ভারত)

বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, পুকুরের মাছগুলি পরবর্তীতে পাঠভবন এবং আবাসিক পড়ুয়াদের জন্য বরাদ্দ করার পরিকল্পনা রয়েছে । অর্থাৎ, একাঙ্গি চাষের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য-স্বনির্ভরতার বিষয়টিও জড়িয়ে রয়েছে ।

কী এই একাঙ্গি ?

একাঙ্গি মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের একটি সুগন্ধি ভেষজ উদ্ভিদ । এর বৈজ্ঞানিক নাম Kaempferia galanga L.। এটি আদা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত । কাণ্ড প্রায় নেই বললেই চলে । গাছের উচ্চতা সাধারণত 12 থেকে 15 সেন্টিমিটার । গাঢ় সবুজ, চওড়া ও গোলাকার পাতা মাটির খুব কাছাকাছি ছড়িয়ে থাকে ।

Ekangi cultivation
এক গাছে একাধিক সম্ভাবনা (নিজস্ব চিত্র)

গাছের ফুল ছোট, সাধারণত সাদা । ফুলে হালকা বেগুনি বা গোলাপি আভা দেখা যায় । ফুল ও পাতায় রয়েছে বিশেষ সুগন্ধ । তবে এই উদ্ভিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মাটির নীচের কন্দ । দেখতে অনেকটা আদার মতো হলেও এটি আলাদা প্রজাতির উদ্ভিদ ।

চাষের পদ্ধতিও সহজ

বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী তথা অধ্যাপিকা ডঃ দেবলিকা দালালের মতে, বর্ষার প্রাক্কালে কিংবা হালকা বৃষ্টির সময় একাঙ্গি রোপণ করা উপযুক্ত । দোআঁশ অথবা ঝুরঝুরে বেলে দোআঁশ মাটি এই চাষের জন্য উপযোগী । খুব বেশি রোদ একাঙ্গির জন্য ক্ষতিকর । তাই হালকা ছায়াযুক্ত জায়গা হলে ফলন ভাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।

Ekangi cultivation
কম খরচে বেশি লাভ (নিজস্ব চিত্র)

তবে একটি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন, গাছের গোড়ায় জল জমতে দেওয়া যাবে না । সে জন্য উঁচু বেড তৈরি করে চাষ করা ভাল । সাধারণত 20 থেকে 25 সেন্টিমিটার দূরত্বে একটি করে গাছ লাগানো হয় । সঠিক পরিবেশ পেলে 6 থেকে 8 মাসের মধ্যেই কন্দ পরিণত হয়ে যায় ।

গাছের পাতাগুলি যখন ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে শুকিয়ে আসতে শুরু করে, তখন বোঝা যায় মাটির নীচের কন্দ পরিণত হয়েছে । সেই সময় কন্দ তুলে নেওয়া হয় ।

লাভজনক চাষ

বিশেষজ্ঞদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গুণগত মানের উপর নির্ভর করে একাঙ্গির কন্দ কিলোগ্রাম প্রতি প্রায় 800 থেকে 1000 টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হতে পারে । ফলে তুলনামূলক কম সময়ের মধ্যে উৎপাদন এবং বাজারে ভাল দাম, দুইয়ের সমন্বয়ে এই চাষ কৃষকদের কাছে লাভজনক হয়ে উঠতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের ।

Ekangi cultivation
বিশ্বভারতীতে একাঙ্গির চাষ (নিজস্ব চিত্র)

বিশ্বভারতীর লক্ষ্য তাই শুধু নিজেদের জন্য একাঙ্গি উৎপাদন নয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত গ্রামগুলির কৃষকদেরও এই ধরনের বিকল্প চাষে উৎসাহিত করার পরিকল্পনা রয়েছে । মাছ চাষের সঙ্গে একাঙ্গি চাষকে যুক্ত করা গেলে কৃষকদের একদিকে মাছের খাদ্যের খরচ কমানোর সুযোগ তৈরি হবে, অন্য দিকে অতিরিক্ত কন্দ বিক্রি করেও আয় হতে পারে ।

একাঙ্গির কন্দ মাছের কেন পছন্দ ?

একাঙ্গির কন্দ প্রথমে ভাল ভাবে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হয় । পরে সেটিকে গুঁড়ো করে মাছের খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় । এর বিশেষ সুগন্ধ ও স্বাদ মাছকে খাবারের দিকে আকৃষ্ট করে বলে মাছ চাষের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের মত ।

ফলে মাছ খাবার বেশি গ্রহণ করলে তার বৃদ্ধির হারও বাড়তে পারে । মাছের খাদ্যের সঙ্গে এই গুঁড়ো মেশানোর ফলে মাছের উৎপাদন ভাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । বিশ্বভারতীর উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য, নিজেদের পুকুরে মাছ চাষের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা বাস্তবে যাচাই করা ।

মশলা হিসাবেও ব্যবহার, ভেষজ গুরুত্বও

একাঙ্গির ব্যবহার শুধু মাছের খাবারে সীমাবদ্ধ নয়। শুকনো কন্দ গুঁড়ো করে বিভিন্ন রান্নায় সুগন্ধি মশলা হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। কন্দের বিশেষ গন্ধের কারণে প্রসাধনী এবং সুগন্ধি তৈরির ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার রয়েছে ।

Ekangi cultivation
একাঙ্গির চাষ (নিজস্ব চিত্র)

ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে একাঙ্গির দীর্ঘদিনের ব্যবহার রয়েছে । এর মধ্যে বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ও জৈব সক্রিয় উপাদান থাকার কথা গবেষণায় উঠে এসেছে । ঐতিহ্যগত ভাবে ব্যথা, প্রদাহ, সর্দি-কাশি এবং ক্ষত নিরাময়ের মতো নানা ক্ষেত্রে এর ব্যবহার দেখা যায় ।

তবে কোনও রোগের চিকিৎসায় একাঙ্গিকে নিশ্চিত ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করার আগে আরও বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রয়োজন । বিশেষ করে ক্যানসার-সহ গুরুতর রোগের চিকিৎসায় এর সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে গবেষণা চললেও এখনও তাকে প্রমাণিত চিকিৎসা হিসেবে দাবি করার সুযোগ নেই ।

ক্যানসার নিয়েও গবেষণা

অধ্যাপিকা ডঃ দেবলিকা দালাল জানিয়েছেন, একাঙ্গির বিভিন্ন জৈব উপাদানের চিকিৎসাক্ষেত্রে সম্ভাব্য ব্যবহার নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় গবেষণা চলছে । মানবদেহে এর উপাদানগুলি কী ভাবে কাজে লাগতে পারে, রোগ প্রতিরোধে তার ভূমিকা কী হতে পারে, এসবই গবেষণার বিষয় ।

তাঁর কথায়, "একাঙ্গি বহু গুণের অধিকারী । এটি আদা প্রজাতির উদ্ভিদ । এর মূলই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । মাছ এর স্বাদ ও গন্ধ পছন্দ করে । কসমেটিক্সের কাজেও এই গাছ ব্যবহার হয় । বর্তমানে এই গাছ নিয়ে গবেষণা চলছে ।"

স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি গবেষণাও

বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "আমাদের উপাচার্য নিজে একজন কৃষিবিজ্ঞানী । তাই কবিগুরুর শ্রীনিকেতনের ভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে । আমাদের বেশ কয়েকটি পুকুর আছে, সেগুলিতে মাছ চাষ হচ্ছে । মাছের খাদ্যের জন্য একাঙ্গি গাছের চাষ করা হচ্ছে । যাতে স্বনির্ভর হওয়া যায়, গবেষণা করা যায়, পাশাপাশি আর্থিক ভাবেও উন্নতিসাধন করা যায় । সব দিকই মাথায় রাখা হয়েছে । এর ফলে আমাদের পড়ুয়ারাই উপকৃত হবে ।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য, এই প্রকল্পকে শুধু একটি উদ্ভিদ চাষের উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে না । এর সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন, গবেষণা, পড়ুয়াদের পুষ্টি, কৃষকদের বিকল্প আয় এবং ভবিষ্যৎ বাজার- সবকিছুকেই যুক্ত করার চেষ্টা চলছে ।

স্থানীয় কৃষকদের যুক্ত করার ভাবনা

বিশ্বভারতীর অন্তর্গত প্রায় 100টি গ্রামের কৃষকদের মাছ চাষে উৎসাহিত করার পরিকল্পনা রয়েছে । সেই বৃহত্তর উদ্যোগের সঙ্গে একাঙ্গির চাষকে যুক্ত করা হচ্ছে । মাছের খাবারের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যদি স্থানীয় ভাবেই উৎপাদন করা যায়, তা হলে কৃষক এবং মাছচাষি- দু'পক্ষই লাভবান হতে পারেন বলে মনে করছে বিশ্ববিদ্যালয় ।

একই সঙ্গে কৃষকদের একাঙ্গির বাণিজ্যিক চাষে উৎসাহিত করা গেলে মাছের খাবারের পাশাপাশি মশলা, প্রসাধনী ও ভেষজ বাজারেও সেই উৎপাদন ব্যবহার করা সম্ভব হতে পারে ।

উদ্বৃত্ত কন্দ প্যাকেটজাত করে বাজারে

প্রথম পর্যায়ে বিশ্বভারতীর নিজস্ব প্রয়োজন মেটানো হবে । এর পরে যদি উৎপাদন উদ্বৃত্ত হয়, সেই কন্দ শুকিয়ে গুঁড়ো করে প্যাকেটজাত করার পরিকল্পনা রয়েছে । বাজারে সেই পণ্য বিক্রি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়ানোর পাশাপাশি স্থানীয় কৃষকদেরও নতুন বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার সুযোগ তৈরি হতে পারে । অর্থাৎ, পুকুরের মাছের খাবার জোগানোর জন্য শুরু হওয়া একাঙ্গির চাষ ভবিষ্যতে দাঁড়াতে পারে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি-ভিত্তিক উদ্যোগ হিসেবে ।

পুরনো ভাবনায় নতুন সংযোজন

এই উদ্যোগের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীনিকেতন ভাবনার যোগও স্পষ্ট । কৃষিকে কেন্দ্র করে গ্রামের অর্থনীতি শক্তিশালী করা এবং শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব কাজকে যুক্ত করাই ছিল শ্রীনিকেতনের অন্যতম লক্ষ্য । 1912 সালে রায়পুরের জমিদারদের কাছ থেকে কুঠিবাড়ি কেনার পর রবীন্দ্রনাথ সেখানে গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি-ভাবনার ভিত শক্ত করেন । পরে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে কৃষি গবেষণার কাজও এগোয় ।

সেই ঐতিহ্যকে সামনে রেখে বিশ্বভারতীর বর্তমান উদ্যোগে তাই একাঙ্গি শুধু একটি গাছ নয় । মাছ চাষের উৎপাদন বাড়ানো, কৃষকদের বিকল্প আয়ের রাস্তা তৈরি, স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার, গবেষণা এবং ভবিষ্যতে বাজারজাতকরণ- সব মিলিয়ে শ্রীনিকেতনের স্বনির্ভরতার ভাবনাকে নতুন ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করছে বিশ্ববিদ্যালয় ।

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EKANGI CULTIVATION
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মাছের সুস্বাদু খাদ্য একাঙ্গি
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