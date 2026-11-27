চার লেনের যশোর রোড সম্প্রসারণে বরাদ্দ 8 হাজার কোটি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ঘোষণায় খুশি এলাকাবাসী
Jessore Road Expansion Soon: সকলেই আশা করছেন, নতুন বছরের শুরুতেই বারাসত থেকে বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্ত পর্যন্ত 75 কিলোমিটার ঝাঁ চকচকে জাতীয় সড়ক তৈরি হবে ।
Published : November 27, 2026 at 11:07 AM IST
বারাসত, 26 নভেম্বর: দীর্ঘ টালবাহানার পরে অবশেষে 112 নম্বর জাতীয় সড়ক (যশোর রোড) সম্প্রসারণের কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় সড়ক যোগাযোগ ও পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি । বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঘোষণা করেন, বারাসত থেকে পেট্রাপোল বন্দর পর্যন্ত 112 নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য আট হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল । নীতিনের ঘোষণায় উত্তর 24 পরগনায় খুশির হাওয়া । শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়াও ।
উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসতের ডাকবাংলো থেকে হাবড়া ও বনগাঁ পার হয়ে পেট্রাপোল সীমান্ত পর্যন্ত 112 নম্বর জাতীয় সড়ক বয়ে গিয়েছে । পেট্রাপোল বন্দর পেরিয়ে এই সড়ক বাংলাদেশের যশোর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত । তাই, স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এই জাতীয় সড়ক যশোর রোড নামে পরিচিত ।
প্রায় 75 কিলোমিটার দীর্ঘ এই জাতীয় সড়কের উপর তিনটি শহর রয়েছে । বারাসত, হাবড়া ও বনগাঁ । নামে জাতীয় সড়ক হলেও বাস্তবে তা অতি সংকীর্ণ । যানজটের কারণে কোনও দূরপাল্লার যানবাহন সঠিক সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না । তাই গত কয়েক দশক ধরে যশোর রোড সম্প্রসারণের দাবি উঠেছে । অতীতে বাম সরকারের পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তায় সম্প্রসারণের কথা ঘোষণা করেছিলেন । যানজট সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি যশোর রোডের উপরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় উড়ালপুল নির্মাণের কথাও জানিয়েছিলেন ।
কিন্তু জমি জটের কারণে যশোর রোড সম্প্রসারণের কাজ বারবার আটকে গিয়েছে । যশোর রোডের দু'পাশে বড় বড় গাছ রয়েছে । সড়ক সম্প্রসারণ করতে হলে সেই গাছ কাটা ভীষণ জরুরি । গাছ কাটার বিরুদ্ধে পরিবেশপ্রেমীরা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন । বিশেষ শর্তে দেশের সর্বোচ্চ আদালত বেশ কিছু গাছ কাটার অনুমতি দিয়েছে । কিন্তু তাতে সম্প্রসারণের কাজ সম্ভব নয় বলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল । দ্বিতীয় সমস্যা বারাসত, দত্তপুকুর, হাবড়া ও বনগাঁয় রাস্তার গা ঘেঁষে দু'পাড় জুড়ে দোকান ও বাড়ি গড়ে উঠেছে । যশোর রোড সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তা মস্ত এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ।
রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হওয়ার পরেই যশোর রোড সম্প্রসারণের তোড়জোড় শুরু হয় । রাস্তার গা ঘেঁষে দোকান ও বাড়ির সরানোর জন্য নোটিশও দেওয়া হয় । যদিও আদালতের নির্দেশে সাময়িক স্থগিত রয়েছে । ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতে ফের যশোর রোড সম্প্রসারণের কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা । ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সড়ক যোগাযোগ ও পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন । উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ।
মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে যশোর রোড সম্প্রসারণের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেন । তখন গড়করি বারাসত থেকে বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্ত পর্যন্ত 75 কিলোমিটার রাস্তা চার লেনে সম্প্রসারণ করা হবে বলে ঘোষণা করেন । ওই সড়ক সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 8 হাজার কোটি টাকা দেবে বলে এদিন তিনি জানান ।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ঘোষণার পর উত্তর 24 পরগনার বাসিন্দাদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে । সকলেই আশা করছেন, নতুন বছরের শুরুতেই বারাসত থেকে বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্ত পর্যন্ত 75 কিলোমিটার জাতীয় সড়কের হাল ফিরবে । বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া ইতিমধ্যে সোশাল মিডিয়ায় কেন্দ্রীয় সড়ক যোগাযোগ মন্ত্রী নীতিন গড়করি ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের প্রকল্প ঘোষণার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ।