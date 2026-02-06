কল সেন্টারের পর্দাফাঁস, মার্কিন নাগরিকদের ঠকিয়ে সাইবার প্রতারণায় গ্রেফতার আট

কল সেন্টারের পর্দাফাঁস, মার্কিন নাগরিকদের ঠকিয়ে সাইবার প্রতারণায় গ্রেফতার আট
শুক্রবার ভোরে মহেশতলায় অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা৷ সেখান থেকেই আটজনকে গ্রেফতার করা হয়৷
Published : February 6, 2026 at 9:25 PM IST
কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: বাংলায় বসেই আমেরিকার নাগরিকদের সঙ্গে চলছিল আন্তর্জাতিক সাইবার প্রতারণা। সেই চক্রের পর্দাফাঁস করল কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা। দক্ষিণ 24 পরগনার মহেশতলা থেকে শুক্রবার ভোরে আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের হাতে এসেছে বিপুল পরিমাণ ডিজিটাল তথ্য, অপরাধমূলক নথি ও একাধিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে পাঁচটি ল্যাপটপ, 12টি মোবাইল ফোন ও দু’টি রাউটার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইন ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।
মাইক্রোসফটের নামে ভুয়ো পরিচয়
তদন্তে উঠে এসেছে, মহেশতলার জোত শিবরামপুর এলাকায় একটি নামী আবাসনে ঘরভাড়া নিয়ে ভুয়ো কল সেন্টার খুলেছিলেন অভিযুক্তরা। নিজেদের পরিচয় দিতেন মাইক্রোসফটের টেকনিক্যাল সাপোর্ট এক্সিকিউটিভ হিসেবে। শুধু তাই নয়, তাঁরা দাবি করতেন যে আমেরিকার একাধিক নামী ব্যাঙ্কের প্রযুক্তিগত কাজও নাকি তাঁরাই সামলান।
এই ভুয়ো পরিচয়ের আড়ালে মার্কিন নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের ব্যক্তিগত ও আর্থিক তথ্য সংগ্রহ করা হতো। এরপর নানা কৌশলে চলত প্রতারণা। এমনকী এই জাল সোশাল মিডিয়াতেও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "তদন্ত চলছে। আরও কেউ যুক্ত থাকতে পারে৷"
অভিযোগ মাইক্রোসফস্টে, সেখান থেকেই সূত্র
প্রতারিত মার্কিন নাগরিকরা পরে সরাসরি মাইক্রোসফটের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানতে পারেন, গোটা বিষয়টিই ভুয়ো। এরপর গত বছরের নভেম্বর মাসে কলকাতার সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নামে সাইবার ক্রাইম শাখা।
ভোররাতের অভিযান গ্রিন ফিল্ড সিটিতে
অভিযোগ পাওয়ার পর একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয় কলকাতা পুলিশের তরফে। শুক্রবার ভোর 3টা 40 মিনিট নাগাদ প্রায় 20 মিনিটের টানা অভিযান চালানো হয় মহেশতলার গ্রিন ফিল্ড সিটি আবাসনে। সেখানকার ব্লক–46, সেভেন বি থেকেই প্রতারণা চক্রের মূল ঘাঁটির হদিশ মেলে।
সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হয় জুনেদ আলি, মহম্মদ সাকির, মহম্মদ খুরশিদ আখতার, শাদাব খান, জাকির খান, হুসেন আহমেদ খান, শেখ আমিরুল্লা ও কুন্দন রায়কে। ধৃতরা কলকাতা ও হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।
আন্তর্জাতিক চক্রের যোগ, আরও গ্রেফতারির সম্ভাবনা
সাইবার পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, “এটি একটি আন্তর্জাতিক সাইবার অপরাধ চক্র। বিদেশে টাকা কোথায় পাঠানো হয়েছে, আর কারা এর সঙ্গে জড়িত — সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।” পুলিশের অনুমান, তদন্ত যত এগোবে, ততই আরও বড় তথ্য ও নতুন নাম সামনে আসতে পারে।