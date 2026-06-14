সন্দেশখালির পর হাবড়া, পুকুরে মাছ ধরার জাল উঠে এল 8টি আগ্নেয়াস্ত্র ; মিলল বিপুল পরিমাণ কার্তুজও

সন্দেশখালির পর হাবড়া, পুকুরে মাছ ধরার জাল উঠে এল 8টি আগ্নেয়াস্ত্র ; মিলল বিপুল পরিমাণ কার্তুজও
পুকুর থেকে মোট 97 রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ অস্ত্র কোথা থেকে এল তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত ৷
Published : June 14, 2026 at 9:37 PM IST
হাবড়া, 14 জুন: সন্দেশখালির পর হাবড়া, পুকুরে জাল ফেলতেই মিলল অস্ত্রের ভাণ্ডার ৷ রবিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার হাবড়ায় ৷ একটি পুকুর থেকে আটটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে ৷ জেলেদের ফেলে জালে দু'টি ব্যাগে এই অস্ত্রগুলি রাখা ছিল ৷ সেই সঙ্গে মোট 97 রাউন্ড কার্তুজ মিলেছে ৷ কে বা কারা এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ভাণ্ডার পুকুরের জলে লুকিয়ে রেখেছিল, পুলিশ তার তদন্ত শুরু করেছে ৷
কাশীপুরের পূর্বাশাপল্লি এলাকার বাসিন্দা সুব্রত বিশ্বাস পেশায় চাষি ৷ তাঁর দু'টি পুকুর ও বেশ কয়েক বিঘা চাষের জমি রয়েছে ৷ তার মধ্যে একটি পুকুরে মাছ ধরার জন্য সুব্রত বিশ্বাস আজ কয়েকজন জেলেকে পাঠিয়েছিলেন ৷ জেলেরা ওই পুকুরে জাল টানতেই উঠে আসে একটি কালো ব্যাগ ৷ ওই ব্যাগ খুলতেই প্রথমে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয় ৷ সঙ্গে 72 রাউন্ড কার্তুজ ছিল ৷
হাবড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা পুকুরে ফের তল্লাশি শুরু করে ৷ মোট দু'বার জাল টানা হয় ৷ শেষবারে আরেকটি কালো ব্যাগ জালে উঠে আসে ৷ সেই ব্যাগটি খুলতে, তার মধ্যে থেকে আরও চারটি আগ্নেয়াস্ত্র ও 25 রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয় ৷ মুহূর্তের মধ্যে গোটা গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ পুকুরে অস্ত্র উদ্ধার হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে ভিড় করেন ৷ হাবড়া থানা থেকে আরও বিহানী ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হয় এলাকায় ৷
বারাসত পুলিশ জেলার সুপার জে মারসি বলেন, "গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ যায় ৷ তল্লাশি পর দু'টি ব্যাগে মোট আটটি দেশি পিস্তল উদ্ধার হয়েছে ৷ সঙ্গে 97 রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে ৷ কে বা কারা সেখানে আগ্নেয়াস্ত্রগুলো রেখেছিল, তা তদন্ত করা হচ্ছে ৷"
ঘটনা সম্পর্কে পুকুরের মালিক সুব্রত বিশ্বাসের স্ত্রী তারামণি বিশ্বাস বলেন, "আমরা পুকুরে মাছ চাষ করি ৷ মাছ ধরার জন্য আজকে জেলেদের পুকুরে পাঠিয়েছিলাম ৷ পরে খবর পেলাম পুকুর থেকে ব্যাগ ভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে ৷ অনেক গুলিও পাওয়া গিয়েছে ৷ ফাঁকা রাস্তার পাশে পুকুর ৷ কে বা কারা ওই অস্ত্র পুকুরে ফেলেছে, তা আমরা বলতে পারব না ৷" স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জীব মল্লিক বলেন, "এমন ঘটনা আমাদের গ্রামে ঘটেনি ৷ দুষ্কৃতীরাই অস্ত্রগুলি পুকুরে রেখেছিল ৷ আমরা চাই পুলিশ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করুক ৷ বাসিন্দাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নিক ৷"
প্রসঙ্গত, হাবড়া বিধানসভার অধীনে থাকা কাশীপুর গ্রামটি রাজনৈতিকভাবে ভীষণ স্পর্শকাতর ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনে কাশীপুর পঞ্চায়েতের সমস্ত বুথকেই উত্তেজনাপ্রবণ ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ নির্বাচনের আগে ও পরে সেখানে বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, গৌড়বঙ্গ রোড থেকে পাঁচঘরিয়া যাওয়ার ওই রাস্তাটি নির্জন ৷ নাংলার বিলের ওপর দিয়ে ওই রাস্তাটি চলে গিয়েছে ৷ রাতে ওই রাস্তায় কোনও আলো থাকে না-বলে অভিযোগ ৷ জনবসতিও অত্যন্ত বিরল ৷ ওই রাস্তা দিয়ে দুষ্কৃতীরা চলাচল করে থাকে বলে দাবি স্থানীয়দের ৷ তাই তাদের অনুমান নির্বাচনের সময় দুষ্কৃতীরাই ওই পুকুরে আগ্নেয়াস্ত্রগুলো রেখে গিয়ে থাকতে পারে ৷