আরজি কর-কাণ্ডে ধৃত পানিহাটির প্রাক্তন পুরপ্রধানকে লক্ষ্য করে ডিম
বেঙ্গালুরুর হোটেলে আত্মগোপন করেছিলেন সোমনাথ দে ৷ শুক্রবার ট্রানজিট রিমান্ডে আনা হল রাজ্যে ৷
Published : September 4, 2026 at 6:15 PM IST
পানিহাটি, 4 সেপ্টেম্বর: এবার ডিম ছোড়া হল আরজি কর-কাণ্ডে ধৃত পানিহাটির প্রাক্তন পুরপ্রধান সোমনাথ দে’কে ৷ শুক্রবার ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷ খড়দা থানা থেকে বের করে প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় সোমনাথ দে’কে লক্ষ্য করে ভিড়ের মধ্যে থেকে ডিম ছোড়া হয় বলে অভিযোগ ৷ এমনকি তাঁকে প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকজন তেড়েও আসেন ৷ তাঁদের হাত থেকে বাঁচিয়ে সোমনাথকে গাড়িতে তুলতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে ৷
ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "আরজি করের চিকিৎসক খুনের ঘটনায় বেঙ্গালুরু থেকে সোমনাথ দে-কে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ট্রানজিট রিমান্ডে সেখান থেকে তাঁকে খড়দা থানায় আনা হয় ৷ তাঁর বিরুদ্ধে ওই খুনের প্রমাণ লোপাট-সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ ধৃতকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে ৷"
পরিবারের অনুমতি ছাড়া আরজি কর ধর্ষণ-কাণ্ডে নিহত চিকিৎসক পড়ুয়ার দেহ পোড়ানোর অভিযোগে পুলিশ পানিহাটির প্রাক্তন পুরপ্রধান সোমনাথ দে’কে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করেছে ৷ উল্লেখ্য, গত 9 অগস্ট আরজি কর-কাণ্ডের দু’বছর পূরণ হয়েছে ৷ সেদিন নির্যাতিতার স্মরণসভার অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত ৷ সেখানে ব্যারাকপুরের কমিশনারকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, কাদের মদতে, কীভাবে পরিবারের অনুমতি ছাড়া দেহ সৎকার হয়েছিল তার তদন্ত করতে ৷
আর তার পরের দিন 10 অগস্ট নির্যাতিতা চিকিৎসক পড়ুয়ার বাবা খড়দা থানায় এফআইআর করান ৷ সেই অভিযোগ নির্মল ঘোষ, সোমনাথ দে-সহ স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তিনি ৷ সেখানে উল্লেখ করেছিলেন, পরিবারের অনুমতি না-নিয়ে এবং তাঁদের অনুপস্থিতিতে নির্যাতিতা নিহত চিকিৎসক পড়ুয়ার দেহ সৎকার করা হয় ৷
পানিহাটির তৎকালীন বিধায়ক নির্মল ঘোষ, পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান সোমনাথ দে এবং প্রতিবেশী সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় নির্যাতিতার দেহ পোড়ানোর ব্যাপারে অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো করছিলেন বলে অভিযোগ ৷ উল্লেখ্য, এফআইআর দায়ের হওয়ার পর থেকে পলাতক ছিলেন নির্মল ঘোষ এবং সোমনাথ দে ৷ নির্মল ঘোষকে গত মাসে ওড়িশা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তাঁকে এবং সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়কে বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রাখা হয়েছে ৷
তবে, সোমনাথ দে এতদিন গা-ঢাকা দিয়েছিলেন ৷ বৃহস্পতিবার তাঁকে বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার করা হয় ৷ সেখানকার একটি হোটেলে আত্মগোপন করেছিলেন সোমনাথ ৷ কিন্তু, শেষরক্ষা হয়নি ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খড়দা থানার একটি দল বেঙ্গালুরুতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ শুক্রবার সকালে ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে রাজ্যে নিয়ে আসা হয় ৷
তারপর তাঁকে আদালতে তোলার জন্য থানা থেকে বের করার সময় বাইরে জমায়েত হওয়া ভিড় থেকে ডিম ছোড়া হয় ৷ অনেকে পুলিশি ব্যারিকেড ভেঙে প্রিজন ভ্যানের সামনে চলে যান ৷ তাদের সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে ৷