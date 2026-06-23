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ডিমই একমাত্র পুষ্টির উৎস নয়, মিড-ডে মিলে নিরামিষ নিয়ে মত স্কুলশিক্ষা মন্ত্রীর

মিড-ডে মিলের ক্ষেত্রে ইসকনকে দায়িত্ব দেওয়ার পিছনে প্রশাসনিক যুক্তিও তুলে ধরেছেন স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন ।

mid day meal
মিড-ডে মিলে নিরামিষ খাবার নিয়ে মুখ খুললেন স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 23, 2026 at 4:56 PM IST

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কলকাতা, 23 জুন: কলকাতার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনের হাতে তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তকে ঘিরে বিতর্ক ক্রমশ বাড়ছে । পড়ুয়াদের পাতে ডিম থাকবে কি না, মিড-ডে মিল প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার রাঁধুনি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের ভবিষ্যৎ কী হবে-এমন একাধিক প্রশ্নের মধ্যেই মঙ্গলবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন রাজ্যের স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন । তিনি বলেন, "ডিমই একমাত্র পোষণের বিষয় নয় । শুধুমাত্র ডিমেই পুষ্টি রয়েছে, এমন ধারণা ঠিক নয় । পৃথিবীর একটা বড় অংশের মানুষ নিরামিষ খাবার খেয়েই জীবনযাপন করেন ।"

মন্ত্রীর বক্তব্য থেকে কার্যত স্পষ্ট, সরকার আপাতত কলকাতায় এই প্রকল্পকে পাইলট ভিত্তিতে শুরু করতে চলেছে । তবে এই মডেল সফল হলে আগামিদিনে রাজ্যের অন্যত্রও তা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । তিনি বলেন, "আমরা এটাকে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবেই দেখছি । যদি দেখি আগামিদিনে এটা সফল হয়েছে, তাহলে বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে ভাবা যেতে পারে ।"

ডিমই একমাত্র পুষ্টির উৎস নয়, মিড-ডে মিলে নিরামিষ খাবার নিয়ে মত স্কুলশিক্ষা মন্ত্রীর (নিজস্ব ভিডিয়ো)

মিড-ডে মিলের ক্ষেত্রে ইসকনকে দায়িত্ব দেওয়ার পিছনে প্রশাসনিক যুক্তিও তুলে ধরেছেন শিক্ষামন্ত্রী । তাঁর কথায়, "আমি নিজেও স্কুলে ছিলাম । জানি মিড-ডে মিল চালানো কতটা কঠিন । বাজার করা থেকে শুরু করে রান্না করা, সবকিছুই একটি বড় দায়িত্ব । যারা রান্না করেন, তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে বাচ্চাদের খাবার তৈরি করেন । বহুবার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকেও শুনেছি, এই ব্যবস্থার কিছু সমস্যা রয়েছে । সেই সমস্যাগুলি থেকে বেরিয়ে আসার কোনও পথ খুঁজে পাওয়া যায় কি না, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে ।"

School Education Minister
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধজ্ঞাপন (নিজস্ব ছবি)

তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে মিড-ডে মিল প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত রাঁধুনি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের ভবিষ্যৎ নিয়ে । বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে কয়েক হাজার মহিলা রান্নার কাজের সঙ্গে যুক্ত । ইসকন যদি নিজেদের কমিউনিটি কিচেন থেকে খাবার রান্না করে সরবরাহ করে, তাহলে তাঁদের কর্মসংস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে । এই প্রসঙ্গে স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, "যাঁরা কাজে আছেন, তাঁরা কাজেই আছেন । এ বছর তাঁদের ভাতা এক হাজার টাকা করে বৃদ্ধি করা হয়েছে ।"

School Education Minister
তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করেন স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন (নিজস্ব ছবি)

যদিও ইসকন ভবিষ্যতে নিজস্ব কর্মীদের মাধ্যমে রান্না করবে, নাকি বর্তমান কর্মীদেরই কাজে লাগাবে, সে বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানান তিনি । মন্ত্রী বলেন, "এই বিষয়টি এখনও আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে । আমরা একটি পাইলট প্রকল্প ঘোষণা করেছি । সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময় যদি কোনও সমস্যা তৈরি হয়, তাহলে আলোচনার মাধ্যমেই তার সমাধান করা হবে ।"

School Education Minister
মঙ্গলবার রেড রোডে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে (নিজস্ব ছবি)

মঙ্গলবার রেড রোডে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করেন স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন । তখনই আরও একটি বিষয়ে মুখ খোলেন তিনি । স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী সিলেবাসে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়েও মন্তব্য করেন । তিনি জানান, সিলেবাসকে 'পরিবর্তন' নয়, বরং 'আজকের উপযোগী' করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে । এজন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে এবং তাদের সুপারিশের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।

এ বিষয়ে বিধানসভায় আলাদা করে কোনও বিল আনার প্রয়োজন নেই বলেও জানান তিনি । শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানকে পাঠ্যক্রমে আরও গুরুত্ব দেওয়া হবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে স্কুল শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "ইতিহাসকে ভুলে গেলে কোনও জাতি এগিয়ে যেতে পারে না ।" অতীতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের অবদানকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি ।

TAGGED:

SCHOOL EDUCATION MINISTER
VEGETARIAN FOOD IN MID DAY MEAL
মিড ডে মিল
স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন
MID DAY MEAL

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