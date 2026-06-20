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'বুক চিতিয়ে' ডিমবৃষ্টি সহ্য করলেন যুব তৃণমূল নেতা ! পাণ্ডবেশ্বরে প্রশ্নের মুখে পুলিশি ভূমিকা

ডিমের বদলে যদি কেউ অন্য কোনও বিপজ্জনক বস্তু ছুড়ে মারতেন, তাহলে কী হত ? উঠছে প্রশ্ন ৷ এ ব্যাপারে জেলা পুলিশের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি৷

Pandabeswar
দৌড়ে পালানোর বদলে ডিম বৃষ্টি সহ্য করলেন অভিযুক্ত (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 3:48 PM IST

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দুর্গাপুর, 20 জুন: গ্রেফতারের পর থানার বাইরে বেরোতেই ডিমবৃষ্টির মুখে পড়লেন পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল যুবনেতা শেখ আলাউদ্দিন । তবে অন্য অনেক ঘটনার মতো 'নিরীহ' ডিমের হাত থেকে বাঁচতে পুলিশের আড়ালে সরে যাওয়া বা দৌড়ে পুলিশের গাড়িতে উঠে পড়ার বদলে তৃণমূলের যুবনেতাকে দেখা গেল দুই হাত প্রসারিত করে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে ডিমের আঘাত সহ্য করতে ! সেই দৃশ্য ঘিরে শনিবার চাঞ্চল্য ছড়ায় পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর থানা চত্বরে ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে পলাতক ছিলেন শেখ আলাউদ্দিন । সম্প্রতি বীরভূম জেলা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । শনিবার সকালে তাঁকে পাণ্ডবেশ্বর থানা থেকে বের করে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে ।

'বুক চিতিয়ে' ডিমবৃষ্টি সহ্য করলেন যুব তৃণমূল নেতা ! পাণ্ডবেশ্বরে প্রশ্নের মুখে পুলিশি ভূমিকা (ইটিভি ভারত)

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, থানার সামনে আগে থেকেই ডিম হাতে একদল মানুষ জড়ো হয়েছিলেন । আলাউদ্দিনকে পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে বাইরে আনা মাত্রই শুরু হয় ডিম ছোড়া । একের পর এক ডিম তাঁর গায়ে এসে পড়লেও তিনি দৌড়ে গাড়িতে না উঠে কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন । সেই ছবি ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে । গোটা ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পুলিশি ভূমিকা ৷

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকে বিভিন্ন জেলায় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারের সময় এমন ডিম নিক্ষেপের ঘটনা একাধিকবার সামনে এসেছে । বিজেপির দাবি, এটি সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ । অন্যদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি সমর্থিত দুষ্কৃতীরাই পরিকল্পিতভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পরিবেশ তৈরি করছে ।

শেখ আলাউদ্দিনকে ঘিরে বিতর্ক অবশ্য নতুন নয় । বিরোধীদের অভিযোগ, 2021 সালের ভোট-পরবর্তী হিংসা, তোলাবাজি, সন্ত্রাস এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হুমকি দেওয়ার একাধিক অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেও বিজেপি কর্মীদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছিল তাঁর নামে । যদিও এই সমস্ত অভিযোগ তিনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল অতীতে অস্বীকার করেছেন ।

তবে এ দিনের ঘটনার পর নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে । রাজনৈতিক মহলের একাংশের বক্তব্য, যদি থানার সামনে একদল মানুষ ডিম নিয়ে জড়ো হতে পারেন এবং পুলিশি নিরাপত্তায় থাকা একজন অভিযুক্তের উপর নির্বিঘ্নে তা নিক্ষেপ করতে পারেন, তাহলে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে । অনেকের আশঙ্কা, ডিমের বদলে যদি কেউ অন্য কোনও বিপজ্জনক বস্তু ছুড়ে মারতেন, তাহলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত । তবে এ ব্যাপারে জেলা পুলিশের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি ৷

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে অভিযুক্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা পুলিশের দায়িত্ব । ফলে পাণ্ডবেশ্বরের এই ঘটনায় রাজনৈতিক তরজার পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়টিও এখন আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে ।

TAGGED:

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PANDABESWAR
TRINAMOOL LEADER
ডিম
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