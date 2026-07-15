এবার শতাব্দীর গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম, 'গদ্দার' বিতর্কে যুক্তি - মানুষই তো পরিবর্তন চেয়েছে

এবার শতাব্দীর গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম, 'গদ্দার' বিতর্কে যুক্তি - মানুষই তো পরিবর্তন চেয়েছে
শতাব্দী বলেন, তাঁর লোকসভা এলাকায় চারটি বিধানসভায় পরাজিত তৃণমূল । তাই তাঁকে 'গদ্দার' বলার কোনও জায়গা নেই ৷ সাংসদের কথায়, "মানুষই তো পরিবর্তন চেয়েছে ৷"
Published : July 15, 2026 at 5:02 PM IST
সিউড়ি, 15 জুলাই: প্রশাসনিক বৈঠক থেকে বেরনোর পর ডিমের নিশানা হতে হল তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়কে ৷ তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিম ৷ বুধবার বীরভূমের সিউড়িতে জেলাশাসকের দফতরে ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন ও মনিটারিং কমিটির (দিসা) বৈঠকে যোগ দেন তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় । যদিও, তৃণমূলের বাকি জয়ী পাঁচ বিধায়কই গরহাজির ছিলেন এই বৈঠকে । অনুপস্থিত ছিলেন শাসকদলের বিধায়কেরাও । তবে শতাব্দী রায় বললেন, তাঁর লোকসভা এলাকায় চারটি বিধানসভায় এবার পরাজিত হয়েছে তৃণমূল । তাই তাঁকে 'গদ্দার' বলার কোনও জায়গা নেই ৷ সাংসদের কথায়, "মানুষই তো পরিবর্তন চেয়েছে ৷"
সিউড়িতে বীরভূম জেলাশাসকের দফতরে ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন ও মনিটারিং কমিটি (দিসা)-র বৈঠক ছিল ৷ সেখানে বীরভূমের 11 বিধানসভার বিধায়ক ও দুটি লোকসভার সাংসদকে ডাকা হয়েছিল পর্যালোচনার জন্য ৷ কিন্তু দেখা গেল শাসকদল বিজেপির ছয়জন বিধায়ক-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্নে জয়ী পাঁচজন বিধায়কও গরহাজির ছিলেন ৷ দিল্লিতে থাকার কারণে বৈঠকে যোগ দিতে পারেননি বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ অসিত মাল ৷ তবে কয়েকজন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা ছিলেন ৷ কিন্তু, জেলাশাসকের ডাকা পর্যালোচনা বৈঠকে জনপ্রতিনিধিদের গরহাজিরা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ।
এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেত্রী শতাব্দী রায় ৷ বৈঠকে শাসক-বিরোধী উভয় পক্ষের জনপ্রতিনিধিরই উপস্থিত থাকার কথা থাকায়, আগেভাগে প্রশাসনিক ভবন চত্ত্বরে আঁটোসাটো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল । প্রশাসনিক ভবন চত্ত্বরে এদিন কোনও জমায়েত করতে দেয়নি পুলিশ । যদিও, বৈঠক শেষে সাংসদ শতাব্দী রায় বেরিয়ে যেতেই সিউড়ি শহরের রাস্তায় তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয় ৷
বৈঠক থেকে বেরিয়ে সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, "বাকিরা কেন আসেননি বলতে পারব না ৷ আমি তাঁদের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নই ৷ আমি আমার এলাকার কাজের খতিয়ান নিয়ে আলোচনা করেছি । আর কোথায় কোন ব্রিজ দরকার তার তালিকা আমি মুখ্যমন্ত্রীকেও দিয়েছি । আর কেউ আমাকে গদ্দার বললে, আমি বলব আমার এলাকায় চারটে বিধানসভার মানুষ আমাদের ভোট দেয়নি ৷ কারণ মানুষ পরিবর্তন চেয়েছে ৷ লোকসভার এই সেশন শেষ হলে আমরা সংগঠনের বিষয়ে বৈঠক করব ।"
প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের পরেই দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন সাংসদ শতাব্দী রায় ৷ অভিনেত্রীর বাড়িতে তৃণমূলের অধিকাংশ সাংসদ সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৷ আর সকলেই কেন্দ্রের মোদি সরকারের সমর্থনে স্বাক্ষরও করেছেন ৷ এমনকি, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গেও বৈঠক করেছেন তৃণমূলের এই সাংসদরা ৷ যা রাজ্য ও দেশের রাজনীতিতে চর্চিত বিষয় ৷