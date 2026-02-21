মিড-ডে মিলে ডিম-আপেল-রসগোল্লা, স্কুলের 'ভোজে' ভোটের গন্ধ পাচ্ছে বিরোধীরা
অভিভাবকদের দাবি, আর্থিক বছরের শেষের কয়েকটা দিন কেন, বছরভরই মিড-ডে মিলে এমন পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হোক ৷
Published : February 21, 2026 at 3:34 PM IST
দুর্গাপুর, 21 ফেব্রুয়ারি: সাধারণত মিড-ডে মিল মানেই ভাত, ডাল আর সামান্য সবজি । কিন্তু শুক্রবার দুর্গাপুরের জেমুয়া ভাদুবালা বিদ্যাপীঠে ছবিটা ছিল একেবারে আলাদা । তরকারি, ডিমের ঝোল, টকটকে লাল আপেল আর রসগোল্লা ! পড়ুয়াদের পাতে সাজানো এমন মেনু দেখে অনেকেই বলছেন, এ যেন স্কুল নয়, বিয়েবাড়ির মহাভোজ !
রাজ্যের শিক্ষা দফতরের ঘোষণায় মিড-ডে মিল প্রকল্পে মাথাপিছু আট টাকা করে অতিরিক্ত বরাদ্দ হয়েছে । উদ্দেশ্য, পড়ুয়াদের পুষ্টির মান উন্নত করা । সেই বাড়তি টাকাতেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ডিম অথবা মরসুমি ফল দেওয়ার নির্দেশ জারি হয়েছে সরকারি প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে । চলতি অর্থবর্ষের মধ্যেই এই বরাদ্দ খরচ করার নির্দেশ মিলতেই বিভিন্ন স্কুলে শুরু হয়েছে 'বিশেষ মেনু'র আয়োজন । দুর্গাপুরের জেমুয়া ভাদুবালা বিদ্যাপীঠে তারই উজ্জ্বল নজির ।
শুক্রবার প্রায় সাড়ে চারশো পড়ুয়ার মিড-ডে মিলের পাতে দেখা যায় আপেল, মিষ্টি, তরকারি ও ডিমকারী । স্বভাবতই মিড ডে মিলের সারিতে দাঁড়িয়ে পড়ুয়াদের চোখেমুখে উচ্ছ্বাস । ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া সুদীপ্ত চট্টরাজের কথায়, ' ভাত, ডাল, সবজি, মিষ্টি আর আপেল—সব পেয়েছি। দারুণ লাগছে। রোজ এমন হলে ভালো হয় !" সহপাঠীদের মুখেও একই সুর—'রোজ এমন খাবার চাই' !
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জয়নুল হক বলছেন, "মাথাপিছু আট টাকা বাড়তি বরাদ্দ নিঃসন্দেহে ইতিবাচক পদক্ষেপ । শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই এই উদ্যোগ । তবে শুধু বছরের (আর্থিক বর্ষ) শেষে নয়, সারা বছর যদি এই বরাদ্দ থাকে, তা হলে আরও উন্নত মানের খাবার দেওয়া সম্ভব ।"
তবে রাজনৈতিক তরজাও থামেনি । বিরোধীদের কটাক্ষ, "সারা বছর অপুষ্টিকর খাবার, ভোটের আগে পাতে পুষ্টি !" যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার । তাঁর সাফ বক্তব্য, "এর সঙ্গে ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই । আমাদের সরকার পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই বরাদ্দ বাড়িয়েছে । অনেক সময় মিড-ডে মিলের কিছু অর্থ অব্যবহৃত থেকে যায় । বছরের শেষে সেই টাকাই পড়ুয়াদের খাবারে খরচ করা হয় । এর মধ্যেও ভোটের গন্ধ খোঁজা দুঃখজনক ।" বিরোধীদের কটাক্ষের জবাবে মন্ত্রী আরও মনে করিয়ে দেন, "এই পড়ুয়ারা তো ভোটারই নয় ! আসলে সবকিছু তো ভুল খোঁজাটাই বিরোধীদের দৈন্যদশার সবচেয়ে বড় প্রমাণ !"
তবে রাজনীতির কচকচানির বাইরে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের দাবি, শুধু আর্থিক বছরের শেষের কয়েকটা দিন কেন, বছরভরই মিড-ডে মিলে এমন পুষ্টিকর খাবারের আয়োজন করা হোক ৷