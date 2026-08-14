নির্মল ঘোষকে লক্ষ্য করে ডিম-কালি-চোর স্লোগান, আদালতের পথে বিক্ষোভ
আরজি করের নিহত নির্যাতিতার বাবার অভিযোগের প্রেক্ষিতে গ্রেফতার নির্মল এবং তাঁর একাধিক সহকারী ৷ তড়িঘড়ি দেহ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ৷
Published : August 14, 2026 at 6:25 PM IST
পানিহাটি, 14 অগস্ট: আদালতে পাঠানোর পথে শুক্রবার পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা ৷ তাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিম ৷ গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হল কালি ৷ উঠল চোর চোর স্লোগান ৷ বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের ভিড় ঠেলে নির্মলকে প্রিজন ভ্যানে তুলতে যথেষ্ট বেগ পেতে হল পুলিশকে ৷ আরজি কর-কাণ্ডে নিহত নির্যাতিতার দেহ তড়িঘড়ি সৎকার করে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে নির্মল ঘোষ এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
প্রসঙ্গত, 2024 সালের 9 অগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুন করা হয় ৷ গত রবিবার ছিল তাঁর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী ৷ ওই দিন পানিহাটিতে নির্যাতিতা চিকিৎসকের স্মরণসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে উপস্থিত ছিলেন ৷ স্মরণসভার পরে মুখ্যমন্ত্রী ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারকে আরজি করের নির্যাতিতার দেহ কীভাবে পোড়ানো হয়েছিল, সে বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷
ঠিক তার পরপরই নির্যাতিতার বাবা খড়দা থানায় নতুন একটি এফআইআর দায়ের করেন ৷ পুলিশ সূত্রের খবর, ওই এফআইআরে তিনি পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন ৷ তাতে তিনি লিখেছেন, নির্মল ঘোষ-সহ কয়েকজন তৃণমূল নেতা জোর করে তাঁর মেয়ের দেহ তড়িঘড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন ৷
খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই বেপাত্তা হয়ে যান নির্মল ঘোষ ৷ তবে, বেশিদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারেননি তিনি ৷ বৃহস্পতিবার তাঁকে পুরী থেকে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের একটি বিশেষ দল গ্রেফতার করেছে ৷ তারপর এ দিন নির্মল ঘোষ-সহ বাকিদের ব্যারাকরপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷ খড়দা থানা থেকে তাঁদের বের করার সময় বিজেপির কর্মীরা বিক্ষোভ দেখায় ৷ পুলিশি নিরাপত্তা পেরিয়ে প্রাক্তন বিধায়ককে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয় বলে অভিযোগ ৷ এমনকি তাঁর গায়ে কালি ছিটিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীদের একাংশ ৷ ডিম থেকে বাঁচতে বাইকের হেলমেট পরিয়ে দেওয়া হয় নির্মলকে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আরজি করের নির্যাতিতার পরিবার অভিযোগ করেছে, পানিহাটি বিধানসভার অন্তর্গত ঘোলা থানার নাটাগড় কদমতলা শ্মশানঘাটে তাঁদের মেয়ের দেহ সৎকারের জন্য প্রশাসন অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো করেছিল ৷ বিধানসভার প্রাক্তন মুখ্য সচেতন তথা পানিহাটির তৎকালীন বিধায়ক নির্মল ঘোষ, পানিহাটি পুরসভার কাউন্সিলর সোমনাথ দে এবং নিহত নির্যাতিতা চিকিৎসকের প্রতিবেশী সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় দেহ সৎকারের ব্যাপারে অতিসক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন ৷
ওইদিন শ্মশানে নির্যাতিতার আগে আরও দু'টি দেহ লাইনে ছিল ৷ ওই দেহ দু'টিকে টপকে নির্যাতিতার দেহ আগে চুল্লিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ৷ শুধু তাই নয়, দেহ সৎকরের জন্য শ্মশানঘাটের ফি পরিবারের লোকেদের আগে অন্য কেউ জমা করে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ৷ ঘটনায় পানিহাটি প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ, কাউন্সিলর সোমনাথ দে এবং তৃণমূল নেতা সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে নির্যাতিতার পরিবার আগেই প্রশ্ন তুলেছিল ৷
অবশেষে তাঁদের তিনজনের বিরুদ্ধে খড়দা থানায় আরজি করের নিহত চিকিৎসক পড়ুয়ার বাবা নতুন করে এফআইআর দায়ের করেন ৷ দায়ের হওয়া অভিযোগে তিনি লিখেছেন, "সেদিন বিধায়ক নির্মল ঘোষ, কাউন্সিলর সোমনাথ দে ও তৃণমূল নেতা সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় ঘটনার পর দল বেঁধে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন ৷ মেয়ের দেহ দ্রুত শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা আমাদের চাপ দিচ্ছিলেন ৷ আমাদের পরিবারের লোকেরা ওদের তাড়াহুড়োর কারণে মেয়েকে ঠিকভাবে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারেনি ৷"