প্রেমের ময়দান থেকে ব্যবসা, যুগলের হাতে তৈরি ডেজার্টে মজেছে কলকাতার মন
ক্রেতাদের কাছে সুদীপ্ত-স্বর্ণালী বিশেষ আকর্ষণ ৷ কলেজ ছাত্র-ছাত্রী কেন কলকাতা ময়দানে এগলেস হোমমেড ডেজার্ট বিক্রি করছেন ? বিশেষ প্রতিবেদন সাহাজান পুরকাইতের ৷
Published : July 26, 2026 at 6:18 PM IST
কলকাতা, 26 জুলাই: ময়দান মানেই চা, ঝালমুড়ি, সিগারেট কিংবা ফুচকা । সেই চেনা ছবিটাই বদলে দিয়েছেন দুই তরুণ, তরুণী ৷ তাঁরা সুদীপ্ত ঋষি ও স্বর্ণালী পাল । প্রেমের আড্ডার সেই ময়দানেই তাঁরা বিক্রি করছেন নিজেদের হাতে তৈরি 100 শতাংশ এগলেস হোমমেড ডেজার্ট ।
মাত্র দু'মাসের মধ্যেই তাঁদের এই ছোট্ট উদ্যোগ সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ ক্রেতাদের কাছেও হয়ে উঠেছে বিশেষ আকর্ষণ । সুদীপ্ত জানান, আগে তাঁরাও অন্যদের মতো ময়দানে ঘুরতে আসতেন। কিন্তু, এখানে সবসময় একই ধরনের খাবার পাওয়া যায়। তখনই মাথায় আসে নতুন কিছু করার ভাবনা । তারপরেই শুরু হয় বাড়িতে তৈরি ডেজার্ট বিক্রির উদ্যোগ।
বর্তমানে তাঁদের কাছে রয়েছে ওরিও ভেলভেট মুস, কিটক্যাট চকলেট মুস এবং ম্যাঙ্গো ভ্যানিলা মুস । ওরিও ও ম্যাঙ্গো মুসের দাম 89 টাকা, আর কিটক্যাট চকলেট মুস মিলবে 99 টাকায় । সবকিছুই প্রতিদিন সকালে নতুন করে তৈরি হয়। দিনের শেষে কোনও খাবার অবিক্রিত থাকে না ।
তবে, এই পথ পেরােনো মোটেও সহজ ছিল না । প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে স্বর্ণালী বলেন, "খুব ভয় লাগছিল, মানুষ আদৌ পছন্দ করবে কি না । কিন্তু প্রথম দিন মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যেই সব ডেজার্ট বিক্রি হয়ে যায়। তখনই আত্মবিশ্বাস পাই, এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ।"
সুদীপ্ত'র কথায়, "সকাল থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয় । দুপুর তিনটে পর্যন্ত চলে ডেজার্ট তৈরি । তারপর আইস বক্সে বিকেল চারটের মধ্যে পৌঁছে যাই ময়দানে । সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা বা সাতটার মধ্যেই প্রায় সব বিক্রি হয়ে যায় । শুধু বৃষ্টির দিন ব্যবসায় কিছুটা সমস্যা হয় ।"
সুদীপ্ত বর্তমানে আশুতোষ কলেজের তৃতীয় বর্ষের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র । পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের ব্যবসা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। তিনি বলেন, "চাকরির পিছনে না-ছুটে নিজের কিছু করার ইচ্ছা ছিল। এটা সেই স্বপ্নের প্রথম ধাপ। ভবিষ্যতে নতুন নতুন ফ্লেভার আনতে চাই।"
স্বর্ণালীও একই কলেজের প্রথম বর্ষের বাংলা বিভাগের ছাত্রী। তিনি সুদীপ্তের স্বপ্নপূরণে সঙ্গী... তাঁরা দু'জনে জানান, শুরুতে পরিবারও এই উদ্যোগের কথা জানত না। পরে একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর বাবা-মা সব জানতে পারেন। এখন তাঁদের উৎসাহও মিলছে ৷
একটা ছোট্ট স্বপ্ন, পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাস... এই তিনকে সঙ্গী করেই এগিয়ে চলেছেন সুদীপ্ত ও স্বর্ণালী। কলকাতার ময়দানের সবুজের মাঝে তাঁদের এই ছোট্ট ডেজার্ট আজ শুধু ব্যবসার গল্প নয়, বরং নতুন প্রজন্মের সাহস, উদ্যোগ এবং স্বপ্নপূরণের এক অনুপ্রেরণার কাহিনী।
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