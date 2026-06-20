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অভিষেক আসার আগেই রণক্ষেত্র বিমানবন্দর ! ডিম ছোড়ার অভিযোগ ঘিরে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ

অভিষেক ফেরার আগেই উত্তেজনা কলকাতা বিমানবন্দর চত্বরে । তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে প্রথমে তীব্র বচসা হয় । পরে তা রূপ নেয় সংঘর্ষের ।

chaos in kolkata airport
Etv Bharat ডিম ছোড়ার অভিযোগ ঘিরে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 12:49 AM IST

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কলকাতা, 20 জুন: দিল্লি থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতায় ফেরার আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিমানবন্দর চত্বর। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে লক্ষ্য করে ‘ডিম’ ছোড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লেন তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। অবশেষে বিমানবন্দর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

তৃণমূলের অভিযোগ, শুক্রবার রাতে অভিষেক বিমানবন্দরে নামার আগে থেকে বাইরে পার্কিং এলাকা-সহ বিভিন্ন জায়গায় ডিম হাতে নিয়ে কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলেন। অভিযোগের তির বিজেপির দিকে। তৃণমূল সমর্থকদের দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিমানবন্দর থেকে বের হওয়া মাত্রই তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার এই ছক কষা হয়েছিল।

chaos in kolkata airport
উত্তেজনা কলকাতা বিমানবন্দর চত্বরে (ইটিভি ভারত)

বিষয়টি বুঝতে পেরে বিমানবন্দরে উপস্থিত তৃণমূল সমর্থকরা তৎক্ষণাৎ বাধা দিতে এগিয়ে যান। এরপর দু'পক্ষের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তীব্র বচসা শুরু হয় । মুহূর্তের মধ্যে তা হাতাহাতির রূপ নেয়। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বিমানবন্দর চত্বর। উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করলে ঘটনাস্থলে মোতায়েন থাকা পুলিশ কর্মী এবং অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী হস্তক্ষেপ করে। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তখন প্রায় সাড়ে দশটা । এর খানিকক্ষণ বাদে পৌনে এগারোটা নাগাদ কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে বিমানবন্দর ছেড়ে বেরিয়ে যান অভিষেক ।

দিল্লিতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা । স্পিকারের সঙ্গে বৈঠক শেষ করে তাঁর কলকাতায় ফিরে আসার কথা ছিল। সেই কারণে বিমানবন্দর এলাকায় আগে থেকেই জমায়েত করেছিলেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা । ছিল বিজেপিও । কিন্তু সাংসদ বিমান থেকে নামার আগেই ঘটে যায় এই অনভিপ্রেত ঘটনা।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে বারবার সংবাদ শিরোনামে এসেছে এই ডিম থেরাপি। শুরুটা অবশ্য হয়েছিল অভিষেককে দিয়েই । সোনারপুরে নিহত দলীয় কর্মীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে জনরোষের মুখে পড়েন তিনি। শারীরিক নিগ্রহের পাশাপশি তাঁকে লক্ষ্য করে একের পর এক ডিম ধেয়ে আসতে থাকে । এরপর তৃণমূলের একাধিক নেতাকে এভাবে 'ডিম খেতে' হয়েছে ।

মাত্র একদিন আগে আলিপুর আদালত চত্বরে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে ঘিরে। সৌজন্যে সেই ডিম থেরাপি । বৃহস্পতিবার আদালত চত্বরে এক আইনজীবীর চেম্বারে যান তিনি। আর সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আদালত চত্বরে ভিড় জমাতে শুরু করেন আইনজীবীরা ৷ মামলাকারী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও হাজির হয়ে যান সেখানে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে আদালত চত্বরে শুরু হয়ে যায় স্লোগান-কটাক্ষ৷ অনেকে ডিম ছোড়ার হুঁশিয়ারি দেন।

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TMC BJP CLASH IN KOLKATA
তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ
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