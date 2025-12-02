ডিমের দাম 8 টাকা ! 'কেন্দ্রের কারণেই এই মূল্যবৃদ্ধি', নবান্ন থেকে তোপ মমতার
খুচরো বাজারে পোলট্রি ডিম বিক্রি হচ্ছে 8 টাকা পিস। রাজ্যে ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি জন্য সরাসরি কেন্দ্রকেই দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
Published : December 2, 2025 at 5:03 PM IST
কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: ডিসেম্বর এলেই রাজ্যে বাড়তে থাকে ডিমের দাম । কিন্তু এবার শীতের শুরু থেকে ডিমের দাম ঊর্ধ্বমূখী ৷ বড়দিনের অনেক আগে থেকেই আকাশছোঁয়া ডিমের দামে মধ্যবিত্তের পকেটে টান ৷ খুচরো বাজারে কোথাও কোথাও পোলট্রি ডিম বিক্রি হচ্ছে 8 টাকায় । আচমকা ডিমের এই বাড়তি দামে নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণ ক্রেতাদের ।
বিক্রেতাদের দাবি, জোগান ঘাটতি ও চাহিদার কারণেই এই মূল্যবৃদ্ধি । তবে এই যুক্তি মানতে নারাজ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান । মঙ্গলবার নবান্নের বৈঠক থেকে ডিমের এই অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির জন্য সরাসরি কেন্দ্রকেই দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
কেন্দ্রীয় নীতির ফলেই ডিমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ৷ এদিন প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, ডিমের দাম বৃদ্ধি নিয়ে অহেতুক বাংলার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে । তাঁর কথায়, "মনে রাখবেন, বাংলা থেকে দেশের 12টি রাজ্যে ডিম সরবরাহ করা হয়। কিন্তু পোলট্রি মুরগির খাবারের দাম নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্র সরকার । প্রতি বছর এই খাবারের দাম 12 শতাংশ করে বৃদ্ধি করা হচ্ছে । যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে খোলা বাজারে ।" সোশাল মিডিয়ায় বাংলার বদনাম করা হচ্ছে বলেও এদিন ক্ষোভপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
পেঁয়াজ ও ইলিশে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলা শুধু ডিম নয়, রাজ্যের সার্বিক কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনের চিত্রও এদিন তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, বাংলা এখন আর পরনির্ভরশীল নয় । রাজ্যে পেঁয়াজের উৎপাদন এতটাই বেড়েছে যে, তা এখন ভিনরাজ্যেও রফতানি করা হচ্ছে। পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য তৈরি হয়েছে পৃথক কোল্ড স্টোরেজ ৷ পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, এখন বাংলাতেই ইলিশ চাষ সম্ভব হচ্ছে, যা রাজ্যের মৎস্যচাষে বড় সাফল্য ।
কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গের পাশাপাশি এদিন ফের কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে মোদি সরকারকে নিশানা করেন । তিনি বলেন, "গ্রামীণ সড়ক যোজনা, আবাস যোজনা এবং 100 দিনের কাজে বাংলা পর পর চার বছর প্রথম স্থানে ছিল । সেই ঈর্ষা থেকেই ওরা বাংলার টাকা আটকে রেখেছে ।"
2026 সালে বিধানসভা নির্বাচন, তাই বকেয়া টাকা মেটানো নিয়ে কেন্দ্রের 'চালাকি' তিনি ধরে ফেলেছেন বলে জানান তৃণমূল নেত্রী । তিনি বলেন, "ইলেকশন তো চলে এল । আর কবে টাকা দেবেন ? ফেব্রুয়ারিতে ? যাতে আমরা কাজ করতে না-পারি ৷ যাতে আবার টাকাটা ফেরত নিয়ে নিতে পারেন । এই চালাকি আমরাও বুঝি ।"