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ভাঙড় কলেজের মামলা লড়ায় কোর্ট চত্বরে আইনজীবী সায়নের দিকে ধেয়ে এল ডিম

Advocate Sayan Banerjee Egg Attack: বিচারকের সামনেই আইনজীবীর কালো কোর্ট ভিজল ডিমে ৷ আইনের শাসন কোথায়, এবিভিপি'র হামলায় হাইকোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷

Baruipur Court Egg Attack over sayan banerjee
বারুইপুর কোর্ট চত্বরে বিচারকের সামনেই আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডিম ছুড়ল এবিভিপি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 23, 2026 at 10:31 AM IST

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কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: ভাঙড় কলেজের ঘটনায় ধৃত SFI ছাত্রদের জামিনের মামলায় সওয়াল করার পর মঙ্গলবার বারুইপুর আদালতে ডিম হামলার শিকার বাম যুব নেতা ও আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় । গ্রেফতার হওয়া এসএফআই কর্মীদের এদিন বারুইপুর আদালত চত্বরে হাজির করানোর সময় আরএসএস-ঘনিষ্ঠ এবিভিপি (ABVP)-র সমর্থকরা সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ।

মঙ্গলবার 1000 টাকার বন্ডের বিনিময়ে ধৃত দুই এসএফআই সমর্থকের জামিন মঞ্জুর করে বারুইপুর আদালত । সেই মামলায় আইনজীবী হিসাবে ছিলেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় । মামলার পরে যখন বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি সেই সময় এবিভিপি ও বিজেপি সমর্থকরা তাঁর উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ । ঘটনার বিরুদ্ধে তাঁরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন ।

এই বিষয়ে সায়ন বলেন, "বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ ভাঙড় সংক্রান্ত মামলার শুনানি শেষ হয় । তারপর আমরা কোর্ট চত্বরে দাঁড়িয়েছিলাম । হঠাৎ বিজেপি এবিভিপির সমর্থকরা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় গো-ব্যাক শ্লোগান দিতে থাকে । তারপরই একের পর এক ডিম ছোড়া হয় গায়ে । বারুইপুর আদালতের জেলা বিচারকও হাজির ছিলেন সেই সময় । তাঁর উপস্থিতিতে যদি এই ঘটনা ঘটে তাহলে অন্য সময় কী হবে ? রায় পছন্দ না হলেই এইভাবে হামলা করা হবে আইনজীবীদের উপর ? এরপর তো বিচারকদের উপরও হামলা হবে । আইনের শাসন কোথায় ? আইনের শাসন বলে কি কিছু থাকবে না ? প্রায় দু'ঘণ্টা কোর্ট চত্বরে আটকে ছিলাম । কালো কোর্ট ডিমে ভিজে চপচপ করছে ।"

ঘটনার খবর পেয়ে আদালত চত্বরে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয় । পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয় । পরিস্থিতি যাতে আর কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, সেজন্য আদালত চত্বর থেকে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেওয়া হয় । পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বারুইপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস ।

ঘটনা প্রসঙ্গে অতীশ বিশ্বাস বলেন, "দুটো স্টুডেন্ট গ্রুপের মধ্যে একটু বচসা হয়েছিল । পরিস্থিতি এখন ঠিক আছে । এসিজেএম অফিস থেকে আমাদের বলা হয়েছিল, আমরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য যা যা করার করেছি । কোর্ট চত্বর ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে ।"

আইনজীবীর দিকে ডিম ছোড়ার অভিযোগ প্রসঙ্গেও পুলিশের বক্তব্য সামনে আসে । পুলিশের দাবি, তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর পর ডিম ছোড়ার ঘটনা নিজের চোখে দেখেনি । এমনকি আদালত চত্বরে ডিম পড়ে থাকতেও তারা দেখেনি । তবে কেউ নির্দিষ্ট অভিযোগ এবং তার সমর্থনে প্রমাণ জমা দিলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।

পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, "আমরা এসে কোথাও ডিম ছোড়ার ঘটনা দেখিনি । ডিম পড়ে থাকতেও দেখিনি । যদি কেউ স্পেসিফিক কমপ্লেন করেন, এভিডেন্স-সহ, তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

পুলিশ আরও জানায়, আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেননি । অভিযোগ করা হলে তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে । পাশাপাশি, আদালত চত্বরে ঘটে যাওয়া কোনও বিষয়ে তিনি চাইলে এসিজেএম-এর কাছেও অভিযোগ জানাতে পারেন বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে ।

বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের দাবি, ভাঙড় কলেজের ছাত্ররা জামিনে মুক্ত হওয়ায় ক্ষেপে গিয়ে এদিন ABVP-র কর্মী সমর্থকরা আইনজীবীর ওপর হামলা চালায় । এই বিষয়ে এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, "এই হামলা মানে আইনের শাসন, বিচার ব্যবস্থার ওপর সরাসরি আক্রমণ । যে সংগঠন এই স্পর্ধা দেখায় তারা অবশ্যই সরকার ও প্রশাসনের মদতপুষ্ট । ABVP ক্ষিপ্ত হয়ে কোর্ট চত্বরে যা ঘটালো তাতে রাজ্যের শিক্ষা ক্যাম্পাসগুলিতে লেখাপড়ার পরিবেশ ধ্বংস করার জন্যই এদের আমদানি করা হয়েছে তা স্পষ্ট ।"

এবিভিপি-র রাজ্য নেতা শুভব্রত অধিকারী এসএফআই ও আইএসএফ (ISF) কর্মীদের বিরুদ্ধে কলেজ ক্যাম্পাসে 'দেশপ্রেমিক' শক্তির ওপর হামলা এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাজ করার অভিযোগ তুলেছেন ।

এবিভিপি-র রাজ্য সম্পাদক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য বলেন, "আমাদের কর্মীদের ওপর এই হামলা অত্যন্ত উদ্বেগজনক । কোনও ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সহিংসতা একটি গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাসের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় ।"

বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু ভাঙড় কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হতেই সোমবার উত্তপ্ত হয়ে উঠে ভাঙড় কলেজ । সায়ন্তন বসু সেখানে যেতেই ক্যাম্পাসে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় । এসএফআই এবং এবিভিপির সমর্থকরা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে । ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ । ভাঙড় থানার পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয় । সেই মামলার শুনানির পরই কোর্ট চত্বরে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডিম ছোড়া হয় ৷

TAGGED:

LAWYER SAYAN BANERJEE
ATTACK OVER SAYAN AT BARUIPUR COURT
সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ডিম হামলা
বারুইপুর আদালতে ডিম হামলা
EGG ATTACK OVER ADV SAYAN BANERJEE

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