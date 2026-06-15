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জাল দলিল-অবৈধ প্রোমোটিংয়ে চরম ক্ষোভ! টাকিতে ডিমের নিশানায় ধৃত তৃণমূল নেতা

জমি ও বাড়ি জোরপূর্বক লিখিয়ে নেওয়া থেকে পুরসভার নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একাধিক অবৈধ প্রোমোটিংয়ের অভিযোগ এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ৷

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তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে ডিম ছুঁড়লেন উত্তেজিত জনতা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 15, 2026 at 5:41 PM IST

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টাকি, 15 জুন: জমি দখল, জাল দলিল চক্র এবং অবৈধ প্রোমোটিংয়ের অভিযোগ ৷ আর এই অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন টাকি পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর নমিতার স্বামী তথা তৃণমূল নেতা প্রদীপ দে ৷ তাঁকে ঘিরে সোমবার রণক্ষেত্র হয়ে উঠল টাকি গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বর । হাসপাতাল থেকে বের করার সময় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ প্রদীপকে লক্ষ্য করে একের পর এক ডিম ছুঁড়তে থাকেন । পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে হাসনাবাদ থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রদীপ দে'কে গ্রেফতার করে । এরপর সোমবার সকালে নিয়মমাফিক আদালতে পাঠানোর আগে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করানোর জন্য টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে পুলিশ । আর সেখানেই জমে থাকা জনরোষ আছড়ে পড়ে ধৃতের ওপর ।

জাল দলিল-অবৈধ প্রোমোটিংয়ের চরম ক্ষোভ ! টাকি হাসপাতালে 'ডিম থেরাপি'র মুখে তৃণমূল নেতা (ইটিভি ভারত)

এলাকার সাধারণ মানুষের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই টাকি পুরসভা এলাকায় জমি ও বাড়ি দখলের একচ্ছত্র সিন্ডিকেট চালাচ্ছিলেন এই প্রদীপ দে ৷ মূলত টাকি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে এলাকায় একপ্রকার রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বুক ফুলিয়ে চলতেন প্রদীপ । প্রভাব খাটিয়ে গরিব মানুষের জমি ও বাড়ি জোরপূর্বক লিখিয়ে নেওয়া, জাল দলিল তৈরি করে রাতের অন্ধকারে জমি হাতানো এবং পুরসভার নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একাধিক অবৈধ প্রোমোটিং চক্রের মূল পান্ডা ছিলেন তিনি বলে অভিযোগ ।

ধৃত প্রদীপ দে-র জমি জালিয়াতির কারবার নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা বন্দ্যোপাধ্যায় । সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই সিন্ডিকেটের একের পর এক কীর্তি ফাঁস করে বলেন, "একচুয়ালি প্রোমোটার শুনেছিলাম । আমার ওনার ব্যাপারে অতটা অবগত ছিলাম না । এখন যত কাগজ দেখছি আমরা এই সরকার আসার পরে, তত ওনাকে নিয়ে বিষয়গুলো প্রকাশ পাচ্ছে । বেশিরভাগই দেখেছি পাওয়ারনামা করা । তিনটে এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে প্রুফ আছে, সেটা হচ্ছে পাওয়ারনামা উনি । আর যাদের নামে এই পাওয়ারনামা, তাদের কিন্তু জমি ইচ্ছে করে দখল করে নেওয়া হয়েছে বা মানে জোরপূর্বক নিয়ে নেওয়া হয়েছে । একটা একটা করে এবার সবই দেখতে পাবেন আপনারা ।"

টাকি পুরসভাকে সামনে রেখে ভোটের দিন বিজেপি প্রার্থীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও যোগ করেন, "হ্যাঁ, সেও তো আমাদের যে ক্যান্ডিডেট তাকে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল ভোটের দিন ।"

এদিকে, এই একই চক্রের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনে সরব হয়েছেন রাজা প্রতাপাদিত্যের বংশধর প্রবীর রায়চৌধুরী । তাঁর দাবি, প্রদীপ দে এবং ফারুক গাজীদের সিন্ডিকেটের হাতে তিনি নিজে হেনস্তা ও সর্বস্বান্ত হয়েছেন ৷ সেই অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, "প্রথমত আমার ওপর তো প্রচুর ধরনের অত্যাচার হয়েছে । একপ্রকার জোরপূর্বকই আমার কাছ থেকে সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করা হয় । প্রদীপ দে, ফারুক গাজীদের যে টিমটা আছে, তারাই এটা করেছে । আমাদেরই বাড়ির, মানে আমার যে পার্ট আছে, সেই পার্টটাকে একপ্রকার জোরপূর্বক লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে । পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি, আমি জানতামও না যে আমাকে কিসের ওপর কী লেখানো হলো !"

বিনিময়ে কোনও অর্থ পেয়েছিলেন কি না, এই প্রশ্নের জবাবে প্রবীর বলেন, "অর্থ তারা দিয়েছিল । মানে কী, আমি যখন ঘরছাড়া হয়ে যাই, তখন আমাকে প্রায় হাতে-পায়ে ধরে ৷ আমার আর কিছু করার ছিল না এবং আমার পরিবার বলেছিল যে এদের সঙ্গে তো আমরা পেরে উঠব না, কাজেই ওরা যেটুকু দেয় সেটুকু আমাকে মেনে নিতে হবে । এই নিয়ে আমি চালিয়েছি । যদি পূর্বপুরুষ দেখেন তাহলে আমরা রাজা প্রতাপাদিত্যের বংশধর ।"

সোমবার সকালে প্রদীপকে হাসপাতাল থেকে বের করে যখন প্রিজন ভ্যানের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখনই বাইরে ওত পেতে থাকা স্থানীয় বাসিন্দারা 'চোর চোর' স্লোগান দিয়ে তেড়ে যান এবং ধৃত প্রোমোটারকে লক্ষ্য করে শুরু হয় দেদার ডিম বৃষ্টি । ক্ষুব্ধ জনতার দাবি, এলাকায় যে ত্রাসের রাজত্ব প্রদীপ তৈরি করেছিলেন, এটি তারই যোগ্য জবাব ।

অন্যদিকে, স্বামী গ্রেফতার হতেই এলাকা ছেড়ে চম্পট দিয়েছেন 4 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নমিতা দে । বর্তমানে তাঁর মোবাইল ফোনটি বন্ধ রয়েছে । হাসনাবাদ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত প্রদীপ দে'কে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আদালতে পাঠানো হয়েছে এবং পলাতক কাউন্সিলর নমিতা দে'র খোঁজে এলাকায় জোরদার তল্লাশি চালানো হচ্ছে । এই ঘটনায় গোটা টাকি ও হাসনাবাদ চত্বরে তীব্র রাজনৈতিক ও সামাজিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।

TAGGED:

TRINAMOOL LEADER
TRINAMOOL COUNCILLOR
তৃণমূল নেতা
ডিম থেরাপি
EGG ATTACK

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