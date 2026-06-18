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বোলপুরে ধৃত তৃণমূল নেতা, পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছুড়লেন বিজেপি কর্মীরা

বৃহস্পতিবার হাড়ুকে গ্রেফতার করে বোলপুর থানার পুলিশ। পরে তাঁকে বোলপুর মহকুমা আদালতে হাজির করানোর সময় তাঁকে লক্ষ্য করে ডিমও ছোড়েন বিজেপি কর্মীরা ৷

TMC LEADER ARRESTED BIRBHUM
বোলপুরে ধৃত তৃণমূল নেতা ইন্দ্রজিৎ রায় ওরফে হাড়ু (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 18, 2026 at 2:26 PM IST

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বোলপুর, 18 জুন: থানা চত্বরে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছুড়লেন বিজেপি কর্মীরা ৷ কারণ, সেই গাড়িতে ছিলেন ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা ইন্দ্রজিৎ রায় ওরফে হাড়ু ৷ ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে বোলপুর থানার পুলিশ ৷ আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা ৷

অভিযোগকারী বিজেপি নেতা সুনীল সাঁতরা বলেন, "ভোট পরবর্তী হিংসায় আমাদের বাড়িতে চড়াও হয়েছিল তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী ৷ ভাঙচুর করেছিল, মেরেছিল ৷ কথা বলতে পারিনি ওদের অত্যাচারে ৷ অভিযোগ করতেও পারিনি, কারণ পুলিশ ওদের হাতেই ছিল ৷ এতদিন ভয়ে ভয়ে ছিলাম ৷ আজ সেই পাপের শাস্তি পেল ৷ এটাই ভালো লাগছে।"

2021 সালে রাজ্যে তৃণমূল সরকার আসার পর দিকে দিকে শুরু হয়েছিল ভোট-পরবর্তী হিংসা ৷ অভিযোগ, বোলপুর পুরসভার 20 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর রুবি দাস রায়ের স্বামী ইন্দ্রজিৎ রায় ওরফে হাড়ু বিজেপি কর্মীদের রীতিমতো হেনস্থা-মারধর করে ৷ স্থানীয় বিজেপি নেতা সুনীল সাঁতরার উপরেও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ৷ ভাঙচুর করা হয় তাঁর ঘরবাড়ি ৷ রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার আসতেই তিনি বোলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷

অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ এই ইন্দ্রজিৎ রায় রাজ্যের প্রাক্তন কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহর ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত ৷ এছাড়া, তিনি তৃণমূল-কংগ্রেস শ্রমিক সংগঠনের বোলপুর শহর সভাপতি পদে আছেন ৷ এদিন, তাঁকে বোলপুর থানা থেকে মহকুমা আদালতের পথে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা ৷ আগে থেকেই ডিম হাতে থানার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিজেপি কর্মীরা ৷ ধৃতকে নিয়ে গাড়ি বেরতেই শুরু হয় 'ডিম থেরাপি'। তবে এই প্রথম ভোট-পরবর্তী হিংসায় বোলপুরে কোন তৃণমূল নেতা গ্রেফতার হল ৷

প্রসঙ্গত, রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর দিকে দিকে তৃণমূল বিধায়ক, কাউন্সিলর, নেতাদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিক্ষেপ করা ডিম হজম। করতে হচ্ছে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের। কখনও পুলিশের গাড়িতে, কখনও পুলিশের উর্দিতে গিয়ে লাগছে ডিম। যা নিয়ে নিন্দার ঝড়ও উঠেছে সোশাল মিডিয়ায়। কারণ তৃণমূল নেতাদের মারতে গিয়ে প্রকারান্তরে ডিম থেরাপির শিকার হচ্ছে পুলিশ ৷

TAGGED:

EGG ATTACK BIRBHUM
চন্দ্রনাথ সিংহ
ডিম
POST POLL VIOLENCE IN WEST BENGAL
TMC LEADER ARRESTED BIRBHUM

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