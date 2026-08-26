বক্সায় ফের বাঘ ফেরানোর তোড়জোড় ! প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আসছে কেন্দ্রীয় দল

বক্সায় ফের বাঘ ফেরানোর তোড়জোড় ! প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আসছে কেন্দ্রীয় দল
বাঘের জন্য তৈরি হয়েছে বিশেষ এনক্লোজার। কোথায় রাখা হবে, কী ভাবে নজরদারি চলবে, খাবারের ব্যবস্থা কী হবে- খতিয়ে দেখতে চলতি সপ্তাহেই বক্সায় আসছে কেন্দ্রীয় দল।
Published : August 26, 2026 at 7:48 PM IST
জলপাইগুড়ি, 26 অগস্ট: দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান । সুন্দরবনের বাইরে উত্তরবঙ্গের যে জঙ্গলে এক সময় নিয়মিত বাঘের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলত, সেই বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে ফের বাঘের পায়ের ছাপ পড়তে চলেছে ! সব ঠিক থাকলে আগামী 2 অক্টোবর বক্সা টাইগার রিজার্ভে প্রথম বাঘ ছাড়া হবে । তার আগে জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি । বাঘের জন্য তৈরি হয়েছে বিশেষ এনক্লোজার । কোথায় রাখা হবে, কী ভাবে নজরদারি চলবে, খাবারের ব্যবস্থা কী হবে- সব কিছু সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে চলতি সপ্তাহেই বক্সায় আসছে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (NTCA)-র কেন্দ্রীয় দল ।
রাজ্যের বন ও পরিবেশ দফতরের মন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ জানিয়েছেন, 2 অক্টোবর বক্সায় বাঘ ছাড়ার লক্ষ্যেই প্রস্তুতি এগোচ্ছে । তাঁর কথায়, "বাঘমামা আসছেন । তাঁর জন্য আমরা সব রকম প্রস্তুতি নিয়েছি । প্রাথমিক ভাবে একটি বাঘ আনা হবে । পরে আরও একটি বাঘ আনার পরিকল্পনা রয়েছে ।"
বাঘ কোথা থেকে আনা হবে, তা এখনও পুরোপুরি চূড়ান্ত হয়নি বলেই জানিয়েছেন মন্ত্রী । বন দফতর সূত্রে খবর, প্রাথমিক পরিকল্পনায় বিহারের বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ থেকে একটি বাঘ আনার কথা রয়েছে । পরবর্তী পর্যায়ে অসমের মানস জাতীয় উদ্যান থেকেও একটি বাঘ আনার পরিকল্পনা রয়েছে । তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কেন্দ্রীয় সংস্থার অনুমোদন এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ।
বক্সার জঙ্গলে ইতিমধ্যেই বাঘের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা তৈরি করা হয়েছে । জঙ্গলের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে তৈরি হয়েছে বিশেষ এনক্লোজার । সেখানে বাঘকে রাখার পর তার চলাফেরা, শারীরিক অবস্থা, খাবার গ্রহণ এবং নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়গুলি নজরে রাখা হবে । সেই পরিকাঠামোই এ বার খুঁটিয়ে দেখতে চলেছে কেন্দ্রীয় দল ।
বন দফতর সূত্রে খবর, শুধু এনক্লোজার তৈরি করলেই বক্সায় বাঘ ছাড়ার কাজ শেষ নয় । জঙ্গলের জলাধার, শিকারভিত্তি, খাবারের প্রাপ্যতা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নজরদারি এবং বাঘের চলাচলের সম্ভাব্য করিডর- প্রতিটি বিষয়ই পর্যালোচনা করা হবে । NTCA-র পরিদর্শনের পরই পরবর্তী পর্যায়ের প্রস্তুতিতে ছাড়পত্র মিলবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
এই উদ্যোগের পিছনে রয়েছে বক্সার হারিয়ে যাওয়া অতীতও । এক সময় বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প ছিল বাঘের অন্যতম বিচরণক্ষেত্র । সুন্দরবনের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের এই জঙ্গলেও বাঘের উপস্থিতি ছিল । কিন্তু সময়ের সঙ্গে বক্সা থেকে বাঘ কার্যত উধাও হয়ে যায় । নানা সময়ে বাঘের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হলেও স্থায়ী ভাবে বাঘের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি ।
তার পর থেকেই বক্সায় ফের বাঘ ফেরানোর দাবি উঠতে থাকে। কয়েক বছর ধরে সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছিল । কিন্তু নানা প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত কারণে শেষ পর্যন্ত বাঘ আনার উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি । এ বার সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে বলেই দাবি বন দফতরের ।
রাজ্যে সরকার বদলের পর বন দফতরের দায়িত্ব পান আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ কুমার ওরাওঁ । বক্সা টাইগার রিজার্ভ তাঁর বিধানসভা এলাকার কাছেই । দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বক্সায় ফের বাঘ আনার বিষয়ে উদ্যোগী হন তিনি । দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে একাধিক বার বাঘের সম্ভাব্য আবাসস্থল এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো পরিদর্শন করেছেন মন্ত্রী ।
সম্প্রতি সেই পরিদর্শনে ছিলেন বনমন্ত্রী ছাড়াও বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর কুমার বিমল, ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর দেবাশিস শর্মা, হরিকৃষ্ণন পিজে-সহ বন দফতরের আধিকারিকেরা । এনক্লোজার থেকে শুরু করে বাঘের নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যবস্থাও তাঁরা খতিয়ে দেখেন ।
তবে বক্সায় বাঘ ফেরানোর পরিকল্পনা শুধু পর্যটনের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য নয়, বরং জঙ্গলের পরিবেশগত ভারসাম্য ফেরানোর বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ বলেই বন দফতরের দাবি । একটি ব্যাঘ্র প্রকল্পে শীর্ষ শিকারি প্রাণীর উপস্থিতি খাদ্যশৃঙ্খলের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ । বাঘের জন্য পর্যাপ্ত শিকারভিত্তি থাকলে জঙ্গলের তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যাও একটি নির্দিষ্ট ভারসাম্যের মধ্যে থাকে ।
তবে বাঘ ছাড়ার পরই আসল পরীক্ষা । নতুন পরিবেশে বাঘ কতটা স্বচ্ছন্দে মানিয়ে নেয়, তার চলাফেরা কোন দিকে হয়, পর্যাপ্ত শিকার পাওয়া যায় কি না- সবই নজরে রাখতে হবে বনকর্মীদের । একই সঙ্গে বক্সার আশপাশের লোকালয়ে যাতে বাঘ ঢুকে না পড়ে, সে জন্যও বাড়াতে হবে নজরদারি ।
কারণ বক্সা শুধু একটি বিশাল অরণ্য নয়, তার আশপাশে রয়েছে একাধিক গ্রাম এবং মানুষের বসতি । ফলে বাঘের পুনঃপ্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ-বন্যপ্রাণ সংঘাত ঠেকানোও বন দফতরের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে ।
প্রাথমিক ভাবে একটি বাঘ আনার পরিকল্পনা হলেও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য আরও বড়। প্রথম বাঘকে নতুন পরিবেশে পর্যবেক্ষণ করার পর পর্যায়ক্রমে আরও বাঘ আনার পরিকল্পনা রয়েছে । লক্ষ্য, বক্সায় ধীরে ধীরে একটি স্থায়ী বাঘের 'সংসার' গড়ে তোলা ।