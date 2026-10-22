গঙ্গা ভাঙন রুখতে পুজোর ছুটিতেও তৎপরতা ! 25 অক্টোবর মালদায় মুখ্যসচিব

গঙ্গা ভাঙন রুখতে পুজোর ছুটিতেও তৎপরতা ! 25 অক্টোবর মালদায় মুখ্যসচিব
Efforts to curb ganga erosion: কালীপুজোর পরেই স্থায়ী ভাঙন রোধের কাজ শুরুর উদ্যোগ, পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে প্রশাসনের বিশেষ বৈঠক ।
Published : October 22, 2026 at 10:13 PM IST
মালদা, 22 অক্টোবর: গঙ্গার ভাঙনে ক্রমশ বদলে গিয়েছে মালদার মানচিত্র । নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে বিস্তীর্ণ জমি, ঘরবাড়ি, চাষের জমি । বছরের পর বছর ধরে ভাঙনের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন গঙ্গাপাড়ের মানুষ । সেই সমস্যা মোকাবিলায় এ বার স্থায়ী সমাধানের পথে এগোতে চাইছে রাজ্য সরকার । ভাঙন রোধের কাজের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে আগামী 25 অক্টোবর মালদায় আসছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়াল । তার আগের দিন জেলায় পৌঁছবে সেচ দফতরের বিশেষ প্রতিনিধি দল । কালীপুজোর পরেই কাজ শুরু করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে ।
প্রায় তিন দশক ধরে গঙ্গার ভয়াল ভাঙনের সাক্ষী মালদা । নদীর গতিপথ বদল এবং অব্যাহত ভাঙনে জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । বিশেষ করে মানিকচক ও ভূতনি-সহ গঙ্গাতীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের কাছে ভাঙন দীর্ঘদিনের আতঙ্ক । বসতভিটে, কৃষিজমি ও জীবিকার উপর তার প্রভাব পড়েছে বারবার । ভাঙনকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা এবং স্থায়ী প্রতিরোধের ব্যবস্থা করার দাবিও দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব নেওয়ার পর গঙ্গা ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা, শুধু অস্থায়ী মেরামতি নয়, নদীর গতিপ্রকৃতি ও ভাঙনের কারণ বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তোলা । সেই কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি বিহার ও ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে সমন্বয়ের উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে । কারণ, গঙ্গার গতিপথ ও নদীশাসনের সমস্যা কোনও একটি জেলার সীমানায় আটকে নেই ।
ইতিমধ্যেই গঙ্গার পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে মালদায় এসেছিল আইআইটি কানপুরের বিশেষজ্ঞ দল । নদীর গতিপ্রকৃতি, ভাঙনপ্রবণ এলাকা এবং সম্ভাব্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে তারা পর্যবেক্ষণ করেছে । সেই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পরবর্তী পরিকল্পনা তৈরির কাজ চলছে । এ বার প্রশাসনিক স্তরে সেই পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।
বৃহস্পতিবার সন্ধেয় মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলনকক্ষে এ নিয়ে বিশেষ বৈঠক হয় । উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর, পুলিশ সুপার অনুপম সিং, অতিরিক্ত জেলাশাসকেরা, মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল-সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিকেরা । ভূতনি-সহ গঙ্গাতীরবর্তী এলাকাগুলিতে ভাঙন সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কোন দফতর কী ধরনের পরিকল্পনা নিতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা হয় ।
প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রতিটি দফতরকে নিজেদের প্রস্তাব লিখিত আকারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । শুক্রবারের মধ্যে সেই পরিকল্পনা জেলা প্রশাসনের কাছে জমা দিতে হবে । জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকেও ভাঙন মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে । মুখ্যসচিবের সফরের আগে বিভিন্ন দফতরের পরিকল্পনা একত্র করে পরবর্তী পদক্ষেপের রূপরেখা তৈরি করাই এই বৈঠকের লক্ষ্য ।
জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর বলেন, "মালদা জেলায় গঙ্গা ভাঙন পাকাপাকিভাবে বন্ধ করতে সরকার সব রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে । এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পরিকল্পনা রূপায়ণে আজ একটি বৈঠক করা হয়েছে । বৈঠকে প্রশাসনের প্রতিটি দফতরের আধিকারিকেরা ছিলেন । আগামিকালের মধ্যে তাঁদের পরিকল্পনা লিখিতভাবে জমা দিতে বলা হয়েছে । জনপ্রতিনিধিরাও এই বিষয়ে তাঁদের পরিকল্পনার কথা জানাবেন । সরকার যত দ্রুত সম্ভব এই কাজ শুরু করতে চাইছে ।"
মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডলও জানান, গঙ্গার ভাঙন থেকে মালদাকে রক্ষা করতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী যত দ্রুত সম্ভব কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন । এই কাজে অর্থের অভাব হবে না বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে । পুজোর ছুটির মধ্যেও মুখ্যসচিবের মালদা সফরকে তিনি কাজ শুরুর প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন ।
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী 25 অক্টোবর মুখ্যসচিবের সফরে ভাঙনপ্রবণ এলাকাগুলির পরিস্থিতি, প্রস্তাবিত কাজের ধরন এবং বিভিন্ন দফতরের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হতে পারে । দীর্ঘদিনের ভাঙন সমস্যায় সর্বস্ব হারানোর আশঙ্কায় থাকা গঙ্গাপাড়ের বাসিন্দাদের কাছে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কবে বাস্তবে শুরু হবে কাজ । প্রশাসনিক তৎপরতা ও বিশেষজ্ঞদের সমীক্ষার পর কালীপুজোর পরে কাজ শুরুর যে লক্ষ্যের কথা জানানো হচ্ছে, তা বাস্তবায়িত হলে মালদার ভাঙনপ্রবণ এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটতে পারে ।