সাতদিন পার, বাংলাদেশে 'বন্দি' চা-চাষি; ফেরাতে তৎপর দিল্লি
উৎকণ্ঠায় দীপঙ্কর গোপের পরিবার ৷ খুব তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের জেলে থাকা চা-চাষিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে, বলে জানিয়েছেন সাংসদ জয়ন্ত রায়। বিশেষ প্রতিবেদন অভিজিৎ বোসের ৷
Published : August 15, 2026 at 2:51 PM IST
জলপাইগুড়ি, 15 অগস্ট: খুব তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের জেলে থাকা ভারতীয় কৃষককে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। ইতিমধ্যেই দিল্লির নজরে বিষয়টি আনা হয়েছে। বাংলাদেশের কার্যকলাপ সম্পর্কে দিল্লিকে অবহিত করা হয়েছে বলেও জানালেন স্থানীয় বিধায়ক দীনেশ সরকার ৷ আশ্বস্ত করেছেন সাংসদ জয়ন্ত রায়ও ৷ এদিকে, কীভাবে ভারতীয় কৃষককে ফিরিয়ে আনা যায় সে ব্যাপারে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে সঙ্ঘ পরিবারের শাখা সংগঠন সীমান্ত চেতনা মঞ্চ।
গত শনিবার (8 অগস্ট) ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে তাঁর চা-বাগানে কীটনাশক স্প্রে করতে গিয়েছিলেন দীপঙ্কর গোপ। তিনি ভারতীয় ভূখণ্ডেই কাজ করছিলেন বলে পরিবারের দাবি । অভিযোগ, আচমকাই ক'য়েকজন বাংলাদেশি নাগরিক তাঁকে ধরে নিয়ে চলে যায় সীমান্তের ওপারে। এরপর তাঁকে বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ)-র হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ বাংলাদেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করেছেন এই অভিযোগে পরে তাকে গ্রেফতার করা হয় বলেও অভিযোগ।
সাতদিন হয়ে গেলেও এখনও দেশে ফেরেননি জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের চা-চাষি দীপঙ্কর গোপ । তাঁকে 'পণবন্দি' করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিধায়কের পাশাপাশি, ভারতীয় চাষিকে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে সংঘ পরিবার। খুব তাড়াতাড়ি চা-চাষি দীপঙ্কর গোপ বাড়িতে ফিরবে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি সাংসদ জয়ন্ত রায়।
দীপঙ্কর গোপের স্ত্রী মহামায়া গোপ বলেন, "আমি ভারত সরকারের কাছে আর্জি জানাচ্ছি, তাঁরা যেন আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দেন ৷ আমার দুটো ছোট ছোট সন্তান আছে ৷ সাতদিন ধরে বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া নেই ৷"
সাংসদ ও বিধায়কের বক্তব্য
- জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত রায় জানিয়েছেন, খুব তাড়াতাড়ি অপহরণ হওয়া দীপঙ্কর গোপ বাড়িতে ফিরে আসবেন ৷ বিএসএফ আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছে।
- জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক দীনেশ সরকার বলেন, "আমরা ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। বাংলাদেশের মানুষের কোনও দায়বন্ধতা নেই ৷ তাই তারা কাটাতারের ওপার থেকে দীপঙ্করকে তুলে নিয়ে গেল। আমরা চেষ্টা করছি তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য।"
বাংলাদেশে অপহৃত ভারতীয় কৃষক দীপঙ্কর গোপের বাড়িতে শনিবার পৌঁছয় সংঘের সংগঠন সীমান্ত চেতনা মঞ্চ। পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সীমান্ত চেতনা মঞ্চের উত্তরবঙ্গের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ৷ বাড়ির ছেলে অন্য দেশে অপহৃত হওয়ায় আতঙ্কে ঘুম উড়েছে পরিবারের ৷ আতঙ্কিত এলাকাবাসীরাও। স্থানীয়রা সীমান্ত চেতনা মঞ্চকে জানিয়েছেন, শ্রমিকদের নিরাপত্তায় বিএসএফকে কাঁটাতারের ওপারে বিশেষ নজরদারির দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। মঞ্চের সভাপতি প্রদীপ চন্দ বলেন, "দীপঙ্কর গোপকে যেভাবে বাংলাদেশের মানুষ তুলে নিয়ে গিয়েছে সেটা আমরা আমাদের দিল্লি অফিসকে জানিয়েছি। পাশাপাশি, আমরা জলপাইগুড়ি জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলব।"
উল্লেখ্য, দীপঙ্কর গোপকে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা তুলে নিয়ে গিয়েছে আজ সাত দিন হয়ে হল ৷ এখনও তাঁকে ভারতে ফেরাতে পারেনি বিএসএফ (Border Security Force) ৷ আতঙ্কে আর উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা ৷ ভারত সরকারের কাছে চাষির পরিবারের আবেদন, তাঁদের বাড়ির লোককে দ্রুত ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুক সরকার।