দ্বিগুণ ভাড়ার খাঁড়া ডিআই অফিসের উপর, লাখ টাকার বকেয়া নিয়ে স্কুলে ঠাঁইয়ের ভাবনা !
Siliguri DI Office: বর্তমানে শিলিগুড়ির কলেজপাড়ায় একটি বাড়িতে ডিআই অফিস চলছে ৷ আর ওই একই ভবনে রয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্কুল ইনস্পেকটরের দফতরও ।
Published : November 26, 2026 at 3:20 PM IST
শিলিগুড়ি, 26 নভেম্বর: বকেয়া ভাড়ার জট আর দ্বিগুণ ভাড়ার চাপ, এই দুইয়ের টানাপোড়েনে নতুন ঠিকানার সন্ধানে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-এর দফতর । দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা বকেয়া ভাড়া মেটানো নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই বাড়িওয়ালা নভেম্বর মাস থেকে মাসিক ভাড়া একলাফে দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।
বর্ধিত ভাড়া না দিলে ঘর ছাড়ার স্পষ্ট বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি বিকল্প বাড়ি খুঁজে নেওয়ার জন্য 90 দিনের সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে । এমন নজিরবিহীন পরিস্থিতিতে ডিআই অফিসকে ভাড়াবাড়ি থেকে সরিয়ে সরকারি স্কুল ভবনে স্থানান্তর করার জোরালো আলোচনা শুরু হয়েছে, যার প্রাথমিক তালিকায় রয়েছে শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগর বালিকা বিদ্যালয় ।
শিক্ষা দফতরের অন্দরের খবর অনুযায়ী, দ্বিগুণ ভাড়া গুনে সরকারি দফতর চালানোর বিষয়ে একেবারেই নারাজ বিকাশ ভবন । ইতিমধ্যেই মৌখিকভাবে বিষয়টি শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার আধিকারিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে । তার পরেই দফতর অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার অনুমতি চেয়ে বিকাশ ভবনে চিঠি পাঠিয়েছেন শিলিগুড়ির ডিআই ।
শিলিগুড়ির যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা কমে যাওয়ায় জায়গা ফাঁকা পড়ে রয়েছে, সেগুলিতে শিক্ষা দফতরের বিভিন্ন দফতর স্থানান্তরের বিষয়টিও বেশ খানিকটা এগিয়েছে । জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও এ নিয়ে দফতরের আধিকারিকদের কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
বর্তমানে শিলিগুড়ির কলেজপাড়ায় একটি বাড়িতে ডিআই অফিস চলছে, আর ওই একই ভবনে রয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্কুল ইনস্পেকটরের দফতরও । দু'টি দফতরের জন্য এতদিন মাসিক 17 হাজার টাকা হারে ভাড়া ধার্য ছিল, যদিও 2024 সাল থেকে বিকাশ ভবন থেকে ভাড়ার টাকা না আসায় নিয়মিত ভাড়া মেটানো যাচ্ছিল না । এই অবস্থার মধ্যেই বাড়ির মালিক ভাড়া বাড়িয়ে মাসিক 33 হাজার টাকা করে দিয়েছেন ।
হিসেব কষে দেখা যাচ্ছে, 2024 সালের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত টানা 22 মাস 17 হাজার টাকা হারে পুরনো বকেয়া ধরলে জমে থাকার অঙ্ক দাঁড়ায় 3 লক্ষ 74 হাজার টাকা । আর যদি বকেয়ার হিসাব 2024 সালের শুরু থেকে 2026 সালের নভেম্বর পর্যন্ত 2 বছর বা 24 মাস ধরা হয়, তবে প্রথম 22 মাস 17 হাজার টাকা হিসেবে 3 লক্ষ 74 হাজার এবং পরের 2 মাস 333 হাজার টাকা হিসেবে 66 হাজার-মোট বকেয়া দাঁড়াতে পারে 4 লক্ষ 40 হাজার টাকা । যদিও সরকার দ্বিগুণ ভাড়া দিতে রাজি নয় বলেই শিক্ষা দফতর সূত্রে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে ।
শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, "2024 সাল থেকে বকেয়া ভাড়া যাতে বাড়িওয়ালাকে মিটিয়ে দেওয়া হয়, সে বিষয়ে চিঠি দিয়ে আবেদন জানানো হয়েছে । পাশাপাশি, প্রাথমিক অবস্থায় রবীন্দ্রনগর বালিকা বিদ্যালয়ে দফতর সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে এবং অন্যত্র অফিস স্থানান্তরের অনুমতির জন্য বিকাশ ভবনের উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছি ।
রবীন্দ্রনগর বালিকা বিদ্যালয়ে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হলেও পড়ুয়ার সংখ্যা কমে বর্তমানে প্রায় 300-তে দাঁড়িয়েছে । অনেক পড়ুয়া স্কুলে না আসায় এবং শ্রেণিকক্ষে পড়ুয়া কম থাকায় প্রতিটি শ্রেণির জন্য একটি করে ঘর নিলেই পঠনপাঠন চালানো সম্ভব হচ্ছে, ফলে বাড়তি ঘর খালি থাকছে । চারতলা ওই স্কুল ভবনে পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ।
স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দুর্বা ব্রহ্ম বলেন, "ডিআই অফিস এখানে স্থানান্তরিত করার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আমার সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেননি, যদিও এ বিষয়ে শিক্ষা দফতরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে ।"
শুধু মাধ্যমিক নয়, শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অফিস, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) এবং অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের দফতরও বর্তমানে ভাড়াবাড়িতেই চলছে । সেগুলিও কম পড়ুয়ার স্কুলে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে, যেখানে শিলিগুড়ির 2 নম্বর ওয়ার্ডের বাঘাযতীন কলোনির রাসবিহারী বসু জিএসএফপি বিদ্যালয়ের পাশাপাশি আশ্রমপাড়া ও বিধাননগরের কয়েকটি স্কুলকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।