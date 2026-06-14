ব্যাহত পঠন-পাঠন, স্কুল থেকে CAPF সরানোর নির্দেশ শিক্ষা দফতরের
জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকদেরও জেলাশাসকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
Published : June 14, 2026 at 11:23 AM IST
কলকাতা, 14 জুন: লোকসভা নির্বাচনের পরেও রাজ্যের বহু স্কুলে এখনও রয়েছেন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ানরা । এর ফলে স্কুলের স্বাভাবিক পঠন-পাঠন ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এবার পদক্ষেপ করল রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দফতর ৷ অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে স্কুল চত্বর খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
এক নির্দেশিকায় স্কুল শিক্ষা দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সমস্ত জেলার জেলাশাসক এবং কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে জানিয়েছেন, গ্রীষ্মকালীন ছুটির পর 1 জুন থেকে রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে । কিন্তু জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের (DI) রিপোর্ট অনুযায়ী এখনও অন্তত 165টি স্কুল CAPF-এর দখলে রয়েছে । নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, স্কুল ভবনে বাহিনীর অবস্থানের কারণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পঠন-পাঠনের স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে । ফলে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ।
এই পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে স্কুলশিক্ষা দফতর । নির্দেশে বলা হয়েছে, স্কুলে থাকা CAPF-কে অবিলম্বে অন্য কোনও অ-শিক্ষামূলক স্থানে স্থানান্তরিত করতে হবে, যাতে স্কুলগুলিতে স্বাভাবিক শিক্ষাক্রম নির্বিঘ্নে চালানো যায় । দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, যে সব স্কুল এখনও CAPF-এর দখলে রয়েছে, তাদের তালিকাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে । পাশাপাশি জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকদেরও জেলাশাসকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে শিক্ষা মহল । এবিষয়ে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী জানান, "দেরিতে হলেও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি । এই পদক্ষেপ অনেক আগে করা উচিত ছিল । নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও যেসব স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকায় ক্লাস ঠিকমতো চালানো যাচ্ছে না, সেসব স্কুল দ্রুত খালি করে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে ।"