ETV Bharat / state

প্রার্থনা সঙ্গীত থেকে মিড-ডে মিলের মান, স্কুল খোলার আগে একগুচ্ছ নির্দেশ শিক্ষা দফতরের

আগামী 1 জুন গরমের ছুটি শেষের পর স্কুল খুলছে৷ তার আগে শিক্ষা দফতর একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছে স্কুলগুলিকে৷

EDUCATION DEPARTMENT DIRECTIVES
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 29, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 29 মে: গরমের ছুটি শেষ করে আগামী 1 জুন থেকে রাজ্যের স্কুলগুলি খুলতে চলেছে। তার আগে স্কুলের পরিবেশ, পরিকাঠামো এবং শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষা দফতর। সমস্ত সরকারি, সরকার পোষিত এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা ও জেলা স্কুল পরিদর্শকদের এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। 31 মে-র মধ্যে স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, দীর্ঘ গরমের ছুটির পর পড়ুয়াদের জন্য স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ। বৃহস্পতিবার শিক্ষা দফতরে একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকেই ডিআই-রা সমস্ত স্কুলগুলোকে নির্দেশ দেয়।

সেই নির্দেশে বলা হয়েছে, স্কুলের সমস্ত শ্রেণিকক্ষ, স্কুল প্রাঙ্গন, বেঞ্চ, ডেস্ক, চেয়ার-টেবিল-সহ অন্যান্য আসবাবপত্র পরিষ্কার করে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রাখতে হবে। স্কুল চত্বরে আগাছা বা ঝোপঝাড় থাকলে, তা পরিষ্কার করতে হবে। পাশাপাশি বৈদ্যুতিক লাইন, আলো, পাখা, কম্পিউটার-সহ অন্যান্য সরঞ্জাম ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থার উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। জলের উৎস, জলাধার এবং ট্যাঙ্ক পরিষ্কার রাখতে হবে এবং পড়ুয়াদের জন্য৷ বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। শৌচালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখা এবং কোথাও জল জমে থাকলে, তা দ্রুত সরিয়ে ফেলার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

মিড-ডে মিল পরিষেবার ক্ষেত্রেও কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দফতর। রান্নাঘর, রান্নার বাসনপত্র এবং খাবার পরিবেশনের স্থান পরিষ্কার রাখতে হবে। গ্যাস সিলিন্ডার ও অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা পরীক্ষা করার পাশাপাশি খাদ্যশস্যের মানও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। মিড-ডে মিলে পরিবেশিত খাবারের গুণগত মান নিয়েও নিয়মিত নজরদারি চালাতে হবে বলে নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, স্কুল খোলার আগে জেলা স্কুল পরিদর্শকদের সঙ্গে শিক্ষা দফতরের বৈঠকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, স্কুলের প্রার্থনা সঙ্গীতে ‘বন্দে মাতরম’ পুরো গানটি গাইতে হবে। পাশাপাশি স্কুলে পঠনপাঠন নিয়মিত হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা স্কুল পরিদর্শকদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যেসব স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা খুবই কম বা শূন্যের কাছাকাছি, সেগুলির তালিকা তৈরি করে শিক্ষা দফতরে পাঠাতে বলা হয়েছে। শিক্ষার পরিবেশ, ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি এবং স্কুল পরিচালনার বিভিন্ন বিষয় নিয়েও নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা দফতরের মতে, নতুন শিক্ষাবর্ষে স্কুল খুলতেই যাতে পড়ুয়ারা একটি নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে পড়াশোনা শুরু করতে পারে, তা নিশ্চিত করাই এই নির্দেশিকার মূল লক্ষ্য। তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে পঠনপাঠনের মান, মিড-ডে মিলের গুণগত মান এবং স্কুলের সামগ্রিক পরিবেশ — সব ক্ষেত্রেই বাড়তি নজরদারির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

আরও পড়ুন -

  1. সেচ দফতরের জমি দখল করে মালদায় তৃণমূলের জেলা সভাপতির স্কুল! মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযোগ আরএসপি-র
  2. মিড-ডে মিল রান্নায় তেল ও গ্যাস কম ব্যবহারের নির্দেশ রাজ্যের
  3. পড়ুয়াদের পিঠের বোঝা কমাচ্ছে রাজ্য, স্কুল ব্যাগের ওজন নিয়ে কড়া নির্দেশিকা শিক্ষা দফতরের

TAGGED:

SUMMER VACATION
গরমের ছুটি
শিক্ষা দফতর
REOPENING OF SCHOOLS
EDUCATION DEPARTMENT DIRECTIVES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.