পেট চালাতে ছেড়েছে পড়াশোনা ! গঙ্গার চরে স্কুলছুটদের শ্রেণিকক্ষে ফেরানো উদ্যোগ
নভেম্বর থেকে স্কুলছুটদের বাড়ি-বাড়ি অভিযান জেলা শিক্ষা দফতরের ৷ থাকবেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৷
Published : October 22, 2025 at 6:29 PM IST
মালদা, 22 অক্টোবর: নভেম্বর মাস থেকে জেলার বিভিন্ন এলাকায় স্কুলছুটদের আবারও স্কুলমুখী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালদা জেলা শিক্ষা দফতর ৷ এর জন্য বেশ কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে ৷ সেই পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে পড়ুয়াদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তিশালী করে তোলার বিষয় ৷ শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, পুজোর ছুটি শেষ হলেই এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন আধিকারিক এবং কর্মীরা ৷ দফতরের এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাচ্ছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৷
গঙ্গা-ভাঙন মালদা জেলার জন্য এক অভিশাপ ৷ প্রতি বছর একরের পর একর জমি চলে যাচ্ছে নদীগর্ভে ৷ তলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক বাড়ি ৷ স্কুলবাড়িও ছাড় পায়নি গঙ্গার ভাঙনের হাত থেকে ৷ একাধিক স্কুল এখন নদীর অতলে ৷ ফলে অন্ধকারে চলে যাচ্ছে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ ৷ এর মধ্যেই একসময় ভাঙনে তলিয়ে যাওয়া জমি, এখন চর আকারে জেগে উঠেছে গঙ্গায় ৷ এমন অনেক চর রয়েছে মালদা জেলায় ৷ এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ভূতনি চর ৷ পরবর্তীতে একাধিক চরে বসতি স্থাপন হয়েছে ৷ তৈরি হয়েছে স্কুল ৷
এমন দু’টি স্কুল রয়েছে কালিয়াচক-2 নম্বর ব্লকের হামিদপুর এবং মানিকচক ব্লকের গদাই চরে ৷ সেই স্কুলগুলিতে রাজ্যের তরফে শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়েছে ৷ তৈরি করা হয়েছে স্কুলভবন ৷ প্রথমদিকে এই স্কুলগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা বেশ ভালো ছিল ৷ কিন্তু, দিন-দিন সেই সংখ্যা কমতে শুরু করে ৷ অনুমান করা হচ্ছে, এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির জন্যই পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে পড়ুয়ারা ৷ ছেলেরা নেমে পড়ছে উপার্জনের রাস্তায় ৷ আর মেয়েদের অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷
সম্প্রতি বিষয়টি নজরে আসে জেলা শিক্ষা দফতরেরও ৷ এ নিয়ে জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বাণীব্রত দাস বলনে, "চলতি বছরেই আমাদের দফতরের তরফে দুই চরে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল ৷ তাতে দেখা গিয়েছে, দু’টি চরেই স্কুলছুটদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি ৷ ছেলেমেয়েদের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ কম ৷ চরবাসীদের বেশিরভাগই বিড়ি শ্রমিক ৷ ছেলেমেয়েরাও পড়াশোনা ছেড়ে বিঁড়ি বাঁধতে নেমে পড়ছে ৷ বিষয়টি নিয়ে আমরা চিন্তিত ৷ দুই চরের এই বাচ্চাদের স্কুলমুখী করতে আমরা কিছু পরিকল্পনা নিয়েছি ৷ নভেম্বর মাসের শুরু থেকেই শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা শিক্ষকদের নিয়ে দুই চরে পড়ুয়াদের বাড়ি-বাড়ি যাবেন ৷ তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলবেন ৷ ছেলেমেয়েদের স্কুল যেতে সমস্যাটা ঠিক কোথায়, তা বোঝার চেষ্টা করবেন তাঁরা ৷ আমরা আশাবাদী, সবার চেষ্টায় এই ছেলেমেয়েদের আবার স্কুলমুখী করা যাবে ৷ এটা ভীষণ প্রয়োজন ৷"
বিষয়টি যে অনেকটাই সঠিক তার প্রমাণ মিলেছে হামিদপুর চরের মোজাম্মেল হকের কথায় ৷ তিনি বলেন, "আমরা ভীষণই গরিব ৷ নুন আনতে পান্তা ফোরানো সংসার ৷ এই চরের বাসিন্দাদের প্রত্যেকেরই এক দশা ৷ আমাদের কাছে ছেলে মানে পরিবারের আর্থিক নির্ভরতা ৷ তাদের স্কুল-কলেজে পড়ানোর অবস্থাও আমাদের নেই ৷ তাই নিজের নামটুকু লিখতে পারলেই আমরা ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে দিই ৷ এতে অন্তত দু’বেলা পেটটা ভরে ৷ অত পড়াশোনা শিখে ওরা আর কী করবে ?"
প্রায় একই বক্তব্য গদাই চরের গৌরাঙ্গ মণ্ডলের ৷ তাঁর কথায়, "এখানে ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয় ৷ পড়াশোনাও করে ৷ কিন্তু, অভাবের জন্য ওদের পড়াশোনা বেশি দূর এগোয় না ৷ তাছাড়া এখানে প্রায় প্রতি বছর গঙ্গা চরের উপর উঠে আসে ৷ কয়েক মাস আমাদের পেটের চিন্তাতেই থাকতে হয় ৷ এর সঙ্গে রয়েছে ঝাড়খণ্ডের দুষ্কৃতীদের অতর্কিতে হামলা ৷ পুলিশ টেরও পায় না ৷ আর টের পেলেও গঙ্গায় দীর্ঘ পথ পেরিয়ে সময়মতো চরে আসতে পারে না ৷ ছেলেমেয়েদের ঘরে রাখতেই আমাদের ভয় হয় ৷ তাই অল্প বয়সে ওদের ভিনরাজ্যে কাজে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হই ৷ মেয়েদেরও অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় ৷"
শুধু গঙ্গার চরের পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করাই নয়, জেলা শিক্ষা দফতরের রয়েছে আরও একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে ৷ তা নিয়ে বাণীব্রত দাস বলেন, "কিছুদিন আগে আমরা মালদা শহরের যৌনপল্লি, হংসগিরি লেনের বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলাম ৷ ইতিমধ্যে ওই পল্লির 12টি শিশুকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে ৷ এবার তাদের পড়াশোনার দিকে আমরা বিশেষ নজর দিচ্ছি ৷ আগামী 10 নভেম্বরের পর থেকে সপ্তাহে একদিন করে ওই বাচ্চাদের পড়াবেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৷ সারা বছর ধরে এই পঠনপাঠন হবে ৷ তারই সঙ্গে ওই পল্লির আরও অনেক বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করার চেষ্টা চলবে ৷"
জেলা শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার থেকে স্কুলে-স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য হবে মেডিটেশন ক্যাম্প ৷ তার সঙ্গে যোগাসনের ক্লাসও করানো হবে ৷ এই দুই প্রক্রিয়ায় পড়ুয়ারা শরীর ও মনের ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারবে ৷ তারা পড়াশোনায় আরও ভালো করে মনোনিবেশ করতে পারবে ৷ তার সঙ্গে নিজেদের সুস্থ ও ইতিবাচক জীবনধারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ৷ এর জন্য দফতরের তরফে আগামী এক বছরের তালিকা তৈরি করা হয়েছে ৷
এছাড়াও, পুরাতন মালদা ব্লকের থুকরাবাড়ি হাইস্কুলের 8 পড়ুয়া এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চলেছে ৷ কিন্তু, ওই এলাকায় মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই ৷ তাই দফতরের তরফে মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে একটি চুক্তি করা হয়েছে ৷ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের শিক্ষকরা ওই পড়ুয়াদের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবেন ৷ আশা করা যায়, এতে প্রত্যন্ত ওই স্কুলের পড়ুয়ারা মাধ্যমিকে নজরকাড়া ফল করতে পারবে ৷
বাণীব্রত দাস বলেন, "দফতরের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ সেই কমিটির মাধ্যমেই দফতরের যাবতীয় পরিকল্পনা কার্যকর করা হবে ৷"