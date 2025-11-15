আকাশের চাঁদ-তারা উপহার যৌনপল্লির কচিকাঁচাদের, বেজায় খুশি খুদের দল
শিশু দিবসের রাতে যৌনপল্লির ছেলেমেয়েদের জন্য রাতের আকাশ দেখার ব্যবস্থা করেছিল জেলা শিক্ষা দফতর ৷ টেলিস্কোপে চোখ রাখার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত সকলে ৷
Published : November 15, 2025 at 7:30 PM IST
মালদা, 15 নভেম্বর: শিশু দিবসের রাতে মালদা শহরের যৌনপল্লির শিশুদের কাছে আকাশের চাঁদ-তারা উপহার হিসেবে নিয়ে এল মাধ্যমিক শিক্ষা দফতর ৷ এমন একটি উপহার পেয়ে আনন্দে আত্মহারা খুদের দল ৷ তাদের সঙ্গে কথা বলেই বোঝা যায়, এই উপহারের কথা অনেকদিন মনে রাখবে তারা ৷
শুক্রবারের রাত ৷ তিনতলা বাড়ির ছাদ ৷ সেখানে বসানো হয়েছে বড় একটি টেলিস্কোপ ৷ এমন যন্ত্রও যে হয়, সেটা এতদিন জানাই ছিল না জয়-বিকাশ-সোনিয়াদের (প্রত্যেকের নামই পরিবর্তিত) ৷ ওই যন্ত্রে চোখ রাখতেই বাকরুদ্ধ তারা ৷ ভাবতেই পারেনি, আকাশে এত রং-এর খেলা আছে ৷ টেলিস্কোপে চোখ রেখেই জয় বলে ওঠে, "তারাটার রং হলুদ রে, পাশেরটার আবার লাল রং ৷"
জয় যন্ত্র থেকে চোখ সরাতেই জায়গা নেয় বিকাশ ৷ টেলিস্কোপে রাতের আকাশ দেখে তার মুখেও কোনও কথা নেই ৷ দুই বন্ধুই ওই যন্ত্রে কাটিয়ে দেয় বেশ কিছু সময় ৷ বিকাশ বলে, "রাতের আকাশ আমরা দেখেছি ৷ অনেক তারা ৷ সবচেয়ে বড় চাঁদ ৷ কিন্তু এতদিন সাদা সাদা তারাই দেখেছি ৷ তারাদের রং যে এত রকম হয়, আগে জানতাম না ৷ আজ দেখলাম ৷ এখনও ভুলতে পারছি না ৷ সবার দেখা হয়ে গেলে আমি আবার ওই যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে আকাশ দেখব ৷"
পাশ থেকে সোনিয়াও বলে ওঠে, "শিশু দিবসের কথাই আমরা কেউ জানতাম না ৷ আজ কাকুরা আমাদের জন্য আকাশ দেখার ব্যবস্থা করেছে ৷ আকাশ দেখলাম ৷ যা দেখলাম, তা ভুলতে পারছি না ৷ কোনোদিন ভুলতে পারব বলেও মনে হয় না ৷ কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে ৷ দিনের বেলায় আমরা আকাশের রং নীল দেখি ৷ রাতে তো চাঁদের আলো রয়েছে ৷ তাহলে আকাশের রং কালো কেন?"
পদার্থবিদ্যার আলো সম্পর্কে এখনও ধারণা নেই ওদের ৷ থাকার কথাও নয় ৷ এতদিন ওরা কেউ স্কুলের দরজায় পা রাখেনি ৷ ওরা সবাই মালদা শহরের যৌনপল্লির ছেলেমেয়ে ৷ জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের উদ্যোগে মাস তিনেক আগে ওরা 15 জন স্কুল যেতে শুরু করেছে ৷ অজানা বইয়ের পাতা অল্প অল্প করে তাদের জানার আওতায় আসছে ৷ প্রথম প্রথম স্কুলে গিয়ে ওরা আড়ষ্ট হয়ে থাকত ৷ তবে এখন পড়াশোনা, খেলাধুলোয় অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ওরা ৷ স্কুলে বন্ধুও হয়েছে ওদের ৷ শিশু দিবসে ওদের জন্য রাতের আকাশ দেখার ব্যবস্থা করেছিল জেলা শিক্ষা দফতর ৷ সুযোগ পেয়ে ওদের সঙ্গে আকাশ দেখতে চলে এসেছিলেন অনেক বড়ও ৷ কেউ নিরাশ হননি ৷ প্রত্যেকেই টেলিস্কোপে চোখ রাখার সুযোগ পেয়েছেন ৷
শহরের যৌনপল্লি, হংসগিরি লেনের সেই তিনতলা বাড়ির ছাদে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মালদা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় আর স্থানীয় মহেশমাটি ধীরেন্দ্রনাথ সাহা বিদ্যাভবনের প্রধান শিক্ষক ওয়াসিমূল বারি ৷ তাঁরাই খুদেদের সঙ্গে গ্রহ ও নক্ষত্রের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন ৷ ওয়াসিমূল বলেন, "এর আগে আমরা বিভিন্ন স্কুল কিংবা কলেজে গিয়ে পড়ুয়াদের তারামণ্ডল দেখিয়েছি ৷ কিন্তু এর আগে রেড লাইট এরিয়ার ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদাভাবে তারা দেখার ব্যবস্থা হয়নি ৷ গতকাল রাতে যা হয়েছে, তা এক আলাদা অনুভূতি ৷ একটা অন্যরকম আনন্দ ৷ সেই আনন্দের শরিক হতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে ৷ যখন টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে বাচ্চাদের মুখগুলো দেখছিলাম, তখন ওদের আনন্দ বুঝতে পারছিলাম ৷ আমি চাই, ওরা পড়াশোনা করুক ৷ বড় হয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক ৷"
জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বাণীব্রত দাস বলেন, "শিশু দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার জেলা শিক্ষা দফতর চাঁচলে বিজ্ঞান কংগ্রেসের আসরের আয়োজন করে ৷ রাতে মালদা শহরের যৌনপল্লির খুদে পড়ুয়াদের তারামণ্ডল দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ রাতের আকাশ দেখে ওদের আনন্দ আমরা উপভোগ করেছি ৷ ওদের পড়াশোনার জন্য আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছি ৷ ওরা যাতে উচ্চশিক্ষিত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার জন্য আমরা সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাব ৷"