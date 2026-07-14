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পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি নজরে মদন মিত্রের পরিবার, তলব স্ত্রী-দুই পুত্রকে

পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার ডাক পড়ল তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের স্ত্রী ও তার দুই পুত্রের ৷ তাঁদের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে ৷

TMC Leader Madan Mitra
তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র (ছবি: তৃণমূল নেতার ফেসবুক থেকে গৃহীত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 9:31 PM IST

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কলকাতা, 14 জুলাই: পুর-নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের পরিবারের সদস্যদের তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ প্রাক্তন মন্ত্রীর স্ত্রী ও তাঁর দুই পুত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি ৷ আগামী 22 ও 23 জুলাই সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে তাঁদের হাজির হতে বলা হয়েছে ৷ জিজ্ঞাসাবাদ থেকে নতুন কী তথ্য উঠে আসে সেদিকেই এখন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের নজর ৷

ইডি সূত্রে খবর, কামারহাটি পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত তদন্তে মদন মিত্রের নাম উঠে এসেছে ৷ আর তাই ভবানীপুর, দক্ষিণেশ্বর-সহ তাঁর একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালায় ইডি ৷ টানা 6 ঘণ্টা ধরে টানা তল্লাশি চলে ৷ এরপর তলবের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ৷

তদন্তকারীদের দাবি, পুর-নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত বেশকিছু সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনে মদন মিত্রর স্ত্রী ও দুই পুত্রের নাম সামনে এসেছে ৷ সেই সূত্রেই তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় কেন্দ্রীয় সংস্থা ৷ দুই পুত্রবধূকে এই পর্যায়ে তলব করা হয়নি ৷ উল্লেখ্য, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রবধূ মেঘনা মিত্র বর্তমানে কামারহাটি পুরসভার 16 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ৷ এই মামলায় এর আগেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তৎপরতা দেখা গিয়েছে ৷ গত বছরের অক্টোবর মাসে একই অভিযোগের তদন্তে সিবিআই মদনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ৷ এছাড়া নারদ মামলাতেও অভিযুক্ত মদন মিত্র ৷

এদিকে, তদন্তের মধ্যেই ফের সামনে এসেছে মদনের একটি পুরনো মন্তব্য ৷ গত বছরের জুন মাসে কামারহাটিতে তৃণমূলের এক কর্মিসভায় তিনি দাবি করেছিলেন, "আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, এখানে যাঁরা আছেন, তাঁদের অন্তত 40 শতাংশ তৃণমূলের দেওয়া চাকরি পেয়েছেন ৷" পরে তিনি আরও বলেন, "যাঁরা এখনও চাকরি পাননি, তাঁদের দিকেও একবার তাকিয়ে দেখুন ৷"

এর আগে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার কয়েকদিন পর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে গ্রেফতার করে ইডি ৷ টানা 13 ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদের পর 11 মে গ্রেফতার হন তিনি ৷ গত 9 জুলাই পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন সুজিত বসুর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। চার্জশিটে শুধু সুজিত বসুই নন, তাঁর ছেলে সমুদ্র বসু, তাঁদের দুই সংস্থা এবং ওই দুই সংস্থার তৎকালীন ডিরেক্টর অফ ডিএলপি জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়ের নামও রয়েছে বলে ইডি সূত্রের খবর ৷

ইডির দাবি, নিয়োগ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রায় 340 জন চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে গড়ে প্রায় ছ’লক্ষ টাকা করে নেওয়া হয়েছিল ৷ ওই 340 জনের মধ্যে 284 জন অবৈধভাবে চাকরি পান ৷ চার্জশিটে রাজ্যের প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর বিরুদ্ধে প্রায় 20 কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ আনা হয়েছে ৷ একইসঙ্গে ইডির দাবি, পুর নিয়োগ দুর্নীতির জেরে গোটা রাজ্যে প্রায় 250 কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম হয়েছে ৷

TAGGED:

ED MUNICIPALITY CORRUPTION CASE
ED SUMMONS MADAN MITRA WIFE
পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলা
MADAN MITRA
MUNICIPALITY CORRUPTION CASE

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