সোনা পাপ্পুকে তলব ইডির, সক্রিয় অপরাধীদের তালিকায় নাম না-থাকায় সাসপেন্ড কসবার ওসি

সোনা পাপ্পুকে তলব ইডির, সক্রিয় অপরাধীদের তালিকায় নাম না-থাকায় সাসপেন্ড কসবার ওসি
জমি কেলেঙ্কারি মামলায় সোনা পাপ্পুকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজিরা দিতে নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের ৷
Published : April 5, 2026 at 6:09 PM IST
কলকাতা, 5 এপ্রিল: ভোটের মুখে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা ও অপরাধ দমনে কড়া অবস্থান নিয়েছে নির্বাচন কমিশন । এই আবহেই জমি কেলেঙ্কারি মামলায় 'সোনা পাপ্পু' ওরফে বিশ্বজিৎ পোদ্দারকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহের মধ্যেই তাঁকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
অন্যদিকে, আরও বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে তাঁকে ঘিরেই । অভিযোগ উঠেছে, সক্রিয় অপরাধীদের তালিকায় সোনা পাপ্পু'র নাম না-থাকা নিয়ে । এই গুরুতর গাফিলতির অভিযোগে কসবা থানার ওসি-কে সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করেছে নির্বাচন কমিশন । ভোটের আগে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশকে পলাতক ও ঘোষিত অপরাধীদের তালিকা তৈরি করার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন । সেই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না-করার অভিযোগেই এই কড়া পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে ।
নির্বাচন কমিশন আগেই জানিয়েছিল, সব থানাকে দ্রুত পলাতক ও দাগী অপরাধীদের চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করতে হবে । একইসঙ্গে, যেসব আসামির বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা রয়েছে, সেগুলি অবিলম্বে কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এসডিপিও-দের উপর । প্রয়োজন হলে লুকআউট সার্কুলার জারি করার কথাও বলা হয়েছিল । পাশাপাশি, একাধিক জেলা ও মহকুমার মধ্যে সমন্বয় রেখে তথ্য আদানপ্রদানের উপর জোর দেওয়া হয় ।
কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে অশান্তিপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করার কাজও থানাগুলিকে করতে বলা হয়েছিল । সেই সঙ্গে চিহ্নিত করতে বলা হয়েছিল এমন সব দুষ্কৃতী ও 'গুন্ডা'দের, যারা অতীত নির্বাচনে অপরাধমূলক কার্যকলাপে যুক্ত ছিল । এই নির্দেশগুলি কঠোরভাবে বাস্তবায়নের কথা জানানো হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনকে । মোট 16 দফা নির্দেশ জারি করে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে দেয়, নির্বাচনের আগে সমস্ত অপরাধমূলক মামলার তদন্ত দ্রুত শেষ করতে হবে । কোনও জামিন অযোগ্য পরোয়ানা 10 দিনের বেশি ঝুলিয়ে রাখা যাবে না । পলাতক আসামিদের দ্রুত গ্রেফতারের জন্য বিশেষ অভিযান চালানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ।
এই পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন ইডির তলব ঘিরে চাপ বাড়ছে সোনা পাপ্পু'র উপর, তেমনই অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন । ভোটের আগে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নির্বাচন কমিশনের কড়া অবস্থান যে আরও জোরদার হচ্ছে, এই ঘটনাই তার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে ।