কয়লা পাচার মামলা: কয়েক কোটির বেআইনি লেনদেন ! 6 ব্যবসায়ীকে তলব ইডির

কয়লা পাচার মামলা: কয়েক কোটির বেআইনি লেনদেন ! 6 ব্যবসায়ীকে তলব ইডির
চলতি সপ্তাহেই সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে নির্দেশ কয়লা ব্যবসায়ীদের ৷ কয়লার কালো টাকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অভিযোগ ৷
Published : January 13, 2026 at 5:04 PM IST
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: কয়লা পাচার মামলায় ফের তৎপর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ তদন্তের পরিধি আরও বাড়িয়ে কলকাতার 6 জন প্রভাবশালী কয়লা ব্যবসায়ীকে তলব করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে অবস্থিত ইডি দফতর সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহের মধ্যেই ওই ছয় ব্যবসায়ীকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে ৷
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, হাজিরার নোটিশ পাঠানো ছয় কয়লা ব্যবসায়ীর মধ্যে একজনের সঙ্গে ইতিমধ্যে কথা বলেছেন তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ৷ তাঁর বক্তব্য রেকর্ডও করা হয়েছে ৷ তবে, বাকি পাঁচজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷ কয়লা পাচার মামলার আর্থিক লেনদেনের জট খুলতেই এই তলব বলে সূত্রের দাবি ৷
কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তকারীদের দাবি, এই ছয়জন ব্যবসায়ীর নাম ও পরিচয় আগেই উঠে এসেছিল কয়লা পাচার সংক্রান্ত মামলার তদন্তে ৷ এমনকি এর আগে একাধিকবার তাঁদের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ইডি ৷ সেই সময় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্য উদ্ধার হয়, যার ভিত্তিতেই এবার জিজ্ঞাসাবাদের পথে হাঁটছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
ইডি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই কয়লা ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কোটি-কোটি টাকা লেনদেনের তথ্য মিলেছে ৷ অভিযোগ, বেআইনি কয়লা ব্যবসা থেকে আসা বিপুল অঙ্কের কালো টাকা বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং ধাপে-ধাপে তা সাদা টাকায় পরিণত করা হয়েছে ৷ সেই বিপুল পরিমাণ টাকা কোথা থেকে এল, কোন-কোন মাধ্যমে তা ঘোরানো হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কী কী কাজে ব্যবহার হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ আর সেই কারণেই বাকি ওই পাঁচ ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান ইডি আধিকারিকরা ৷
কয়লা পাচার থেকে প্রাপ্ত বেআইনি লভ্যাংশ কোন-কোন জায়গায় খাটানো হয়েছে ৷ রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক মহলের সঙ্গে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে ইডি সূত্রে খবর ৷ তদন্তকারীদের মতে, এই ছয়জন ব্যবসায়ীর জবানবন্দি থেকে মামলার গুরুত্বপূর্ণ অনেক সূত্র মিলতে পারে ৷ সব মিলিয়ে, কয়লা পাচার মামলায় আর্থিক দুর্নীতির শিকড় আরও অনেক গভীরে রয়েছে বলে মনে করছে ইডি ৷ এবার সেই গভীরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷
তবে, এই কয়লা-কাণ্ডের তদন্তে নেমে গত বৃহস্পতিবার আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে গিয়ে প্রশাসনিক বাধার সম্মুখীন হতে হয় দিল্লি থেকে আসা ইডি আধিকারিকদের ৷ যেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ইডি আধিকারিকদের থেকে ফাইল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ যে ঘটনায় রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা ও ডাকাতির অভিযোগে মামলা করার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানো হয়েছে ৷