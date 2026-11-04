পুজো মিটতেই আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ইডির তলব সন্দীপকে

পুজো মিটতেই আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ইডির তলব সন্দীপকে
ED Summons RG Kar Accused Sandip Ghosh: পুজোর ঠিক মুখে সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ । এদিনই তাঁকে হাজিরা দিতে সমন পাঠিয়েছে ইডি ।
Published : November 4, 2026 at 1:08 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন পুজোর মুখে । পুজো মিটতেই আরজি কর হাসপাতালের কোটি কোটি টাকার সরকারি অর্থ তছরূপ এবং আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে বুধবারই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা করেছে ইডি ।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর, এদিন দুপুরের মধ্যে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে সন্দীপ ঘোষকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । হাসপাতালের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তাঁর মেয়াদে আর্থিক লেনদেনে একাধিক অস্বচ্ছতার প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি তদন্তকারীদের । এই বিষয়ে তাঁকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ এবং হিসাবের অসঙ্গতি খতিয়ে দেখতে চান ইডির আধিকারিকরা ।
উল্লেখ্য, 2024 সালের অগস্টে আরজি কর হাসপাতালের কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুরু হওয়ার পরপরই এই বিশাল আর্থিক দুর্নীতি ও বেনিয়মের পাহাড় সামনে আসে । অভিযোগ ওঠে, হাসপাতালের অফিশিয়াল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকার সরকারি তহবিল বেআইনিভাবে প্রভাবশালী ভেন্ডার ও ঠিকাদারদের অ্যাকাউন্টে সরানো হয়েছে । এই ঘটনার জেরে ওই বছর 24 অগস্ট সিবিআইয়ের কলকাতার দুর্নীতি দমন শাখা একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে এবং তদন্তে নেমে সন্দীপকে গ্রেফতার করে ।
পরবর্তীকালে সন্দীপ কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানালে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের সিঙ্গেল বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল । হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেছিল-সরকারি অর্থের এই ধরনের নয়ছয় সরাসরি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবায় চরম আঘাত হানার সামিল ।পাশাপাশি, সন্দীপ ঘোষের সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রভাব এতটাই বেশি, জামিন পেলে সাক্ষীদের প্রভাবিত করার প্রবল সম্ভাবনা থেকে যায় ।
গত 15 অক্টোবর সিবিআই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সন্দীপের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে । বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ ও বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের বেঞ্চ সন্দীপের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে ৷ বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, এই মামলার বিচারপর্ব অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে ।
আদালত জানিয়েছে, গত দু'বছর সন্দীপকে জেলে রাখা হয়েছে ৷ কিন্তু আর্থিক দুর্নীতির মামলায় মোট 147 জন সাক্ষীর মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র সাত জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে ৷
এখন সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির গোয়েন্দাদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কী জবাব দেন, সেদিকেই নজর রাজ্যের ।