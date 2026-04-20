রেশন দুর্নীতি মামলায় এবার নুসরত জাহানকে ইডি'র তলব, 22 তারিখ হাজিরার নির্দেশ

রেশন দুর্নীতি মামলায় এবার নুসরত জাহানকে ইডি'র তলব, 22 তারিখ হাজিরার নির্দেশ
Published : April 20, 2026 at 8:51 PM IST
কলকাতা, 20 এপ্রিল: রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে গতি আনতে এবার অভিনেত্রী তথা তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ নুসরত জাহানকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আগামী 22 এপ্রিল, বুধবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হবে। যদিও এই তলবকে ঘিরে এখনও পর্যন্ত নুসরতের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
সূত্রের খবর, কলকাতার বদলে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সংস্থার সদর দফতরে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। এই সিদ্ধান্তের পিছনে কী কারণ রয়েছে, তা স্পষ্ট না হলেও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, করোনা পর্বে সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশে গম পাচারের অভিযোগ সামনে আসে। সেই সময় একাধিক ট্রাক আটক করা হয়েছিল বলে দাবি তদন্তকারীদের। ওই সময় বসিরহাট কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন নুসরত জাহান। রেশন সংক্রান্ত দুর্নীতির তদন্তে নেমে বেশ কিছু প্রভাবশালী নাম উঠে এসেছে বলে দাবি ইডি'র। সেই সূত্র ধরেই নুসরতকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছে সংস্থা। তবে এই প্রসঙ্গে নুসরতের কোনও বক্তব্য মেলেনি।
তদন্তকারীদের মতে, রেশনের গম পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তি ও সংস্থার আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই প্রেক্ষিতেই নুসরতের ভূমিকা, যোগাযোগ এবং সংশ্লিষ্ট সময়ের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান তদন্তকারীরা। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও অভিযোগ এখনও প্রকাশ্যে আনেনি ইডি।
উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগেও কেন্দ্রীয় সংস্থার নজরে এসেছিলেন নুসরত জাহান। আবাসন প্রতারণা সংক্রান্ত এক মামলায় 2023 সালে তাঁকে প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। অভিযোগ ছিল, 2014-15 সালে একটি সংস্থা প্রায় 400-র বেশি প্রবীণ নাগরিকের কাছ থেকে মাথাপিছু সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, প্রতিশ্রুতি মতো ফ্ল্যাট তাঁরা কেউ পাননি৷ ফেরত পাননি বিনিয়োগের টাকাও। ওই সংস্থার ডিরেক্টর পদে নাম ছিল নুসরতের।
যদিও সেই সময় সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন অভিনেত্রী। তাঁর দাবি ছিল, তিনি নির্দোষ এবং এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন। এমনকী তিনি এও বলেছিলেন যে, ইডি তাঁকে তলব করবে না। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে আবারও ইডির তলবকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। একাংশের মতে, তদন্তের পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নাম উঠে আসছে। অন্যদিকে, শাসকদলের তরফে এই ধরনের পদক্ষেপকে ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বলেও কটাক্ষ করা হচ্ছে।
এদিকে, কিছু দিন আগেই অভিনেতা যশ দাশগুপ্তের সঙ্গে বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন নুসরত জাহান। তিনি ইতিমধ্যেই দেশে ফিরেছেন কি না, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত তথ্য মেলেনি। ফলে নির্ধারিত দিনে তিনি কোথায় এবং কীভাবে জিজ্ঞাসাবাদে অংশ নেবেন, তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে।