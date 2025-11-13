পুর-নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির নজরে দমকলমন্ত্রীর পরিবার, তলব সুজিতের স্ত্রী-সন্তানদের

পুর-নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির নজরে দমকলমন্ত্রীর পরিবার, তলব সুজিতের স্ত্রী-সন্তানদের
এর আগে সুজিত বসুর বাড়ি ও দফতরে হানা দিয়েছিল ইডি । মন্ত্রীর ছেলে সমুদ্র বসুর পরিচালিত একটি ধাবাতেও অভিযান চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ।
Published : November 13, 2025 at 5:06 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: পুর-নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে ফের তৎপরতা বাড়াল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । এবার ইডির নজরে রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর পরিবার ৷ তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েকে তলব করেছেন ইডি আধিকারিকরা । সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহে তাঁদের হাজিরা দিতে হবে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে । যদিও এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে সুজিত বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ।
পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই রাজ্যে একাধিক দফায় অভিযান চালিয়েছে ইডি । এই মামলায় মূল অভিযুক্ত অয়ন শীল-সহ একাধিক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তদন্তের সূত্র ধরেই দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর অফিস-সহ একাধিক স্থানে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ।
গত অক্টোবর মাসে লেকটাউনে সুজিত বসুর দুটি বাড়ি ও দফতরে অভিযান চালায় ইডি । সেই সময় মন্ত্রীর ছেলে সমুদ্র বসুর পরিচালিত একটি ধাবাতেও হানা দেন ইডি আধিকারিকরা । ওই অভিযানে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয় বলে দাবি তদন্তকারী সংস্থার । ওই সময় পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর বাড়ি ও অফিসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি'র তল্লাশি নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু । তিনি বলেছিলেন, "আমার বাড়িতে আগেও তল্লাশি চালানো হয়েছে । কিছুই পাওয়া যায়নি । এবারও কিছুই মেলেনি । রাজনৈতিকভাবে আমাদের টার্গেট করা হচ্ছে । ভোটের আগে প্রতিবারই এমন অভিযান চালানো হয় ।"
তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এর আগেও 2024 সালের 12 জানুয়ারি পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে লেকটাউনে সুজিত বসুর বাড়ি ও দফতরে প্রায় 14 ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা । সেসময় তদন্তকারীরা বেশকিছু নথি ও মন্ত্রীর মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেন । ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি তদন্তে পাওয়া নথি ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই নতুন করে তলব করা হয়েছে দমকলমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের । তাঁদের আর্থিক সম্পদের উৎস ও পুর নিয়োগে সম্ভাব্য আর্থিক অনিয়মের দিক খতিয়ে দেখতে চায় তদন্তকারী সংস্থা ।
রাজনৈতিক মহলে এই তলবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা । বিরোধী শিবিরের দাবি, রাজ্যে দুর্নীতির জাল ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে মন্ত্রীদের পরিবার পর্যন্ত । তবে ইডি সূত্রে স্পষ্ট, পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আর্থিক লেনদেনের প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রয়োজনে আরও তলব করা হতে পারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের । তদন্তের আগামী ধাপ এখন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুই মহলেরই নজরে ।