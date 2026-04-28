ভোটের মুখে ইডির নোটিশ, ফের সিজিও-তে তলব কলকাতা পুলিশের ডিসি শান্তনুকে
সোমবার রাতেই পৌঁছে যায় নোটিশ ৷ শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে মঙ্গলবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে ।
Published : April 28, 2026 at 12:47 PM IST
কলকাতা, 28 এপ্রিল: রাজ্যে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটের ঠিক আগের দিনও ফের সক্রিয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ এদিন ইডির তলব এসেছে কলকাতা পুলিশের এক শীর্ষ কর্তার কাছে । কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে মঙ্গলবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে । সোমবার রাতেই তাঁর কাছে এই নোটিশ পৌঁছে গিয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর ।
তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই তলবের মূল সূত্র দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে 'সোনা পাপ্পু'-র বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলি । জমি দখল, তোলাবাজি থেকে শুরু করে অস্ত্র আইনের একাধিক অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । সেই সব অভিযোগের ভিত্তিতেই ইডি তদন্ত শুরু করে । ইতিমধ্যেই এই মামলায় বেহালার এক ব্যবসায়ী জয় এস কামদারকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
এই মামলার সূত্র ধরেই চলতি মাসের শুরুতে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ফার্ন রোডের বাড়িতে দীর্ঘ তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । ভোর থেকে শুরু হওয়া সেই তল্লাশি অভিযান গভীর রাত পর্যন্ত চলে । প্রায় রাত দু'টো নাগাদ তদন্তকারী আধিকারিকেরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন । যদিও ওই সময় শান্তনুকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি ।
তল্লাশির পরের দিনই সোনা পাপ্পু সংক্রান্ত মামলায় শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ও তাঁর দুই পুত্র - সায়ন্তন এবং মণীশকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার জন্য তলব করা হয়েছিল । তবে সেদিন তাঁদের কাউকেই ইডির দফতরে যেতে দেখা যায়নি বলে সূত্রের খবর । এদিকে, শুধু এই মামলাই নয় - গত সপ্তাহে বালি পাচার সংক্রান্ত আর্থিক তছরুপের তদন্তেও কালীঘাট থানার প্রাক্তন ওসি শান্তনুকে তলব করেছিল ইডি । সেবারও তিনি হাজিরা দেননি । তাঁর পরিবর্তে আইনজীবী ইডির দফতরে উপস্থিত হন এবং অন্য কাজে ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে ইডির কাছ থেকে সময় চেয়ে নেওয়া হয় ।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে জানা যাচ্ছে, সোনা পাপ্পু মামলার পাশাপাশি বালি পাচার মামলার আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত দিক নিয়েও শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা । ভোটের আবহে এই তলব ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চর্চা ।