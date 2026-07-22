তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ: এবার প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তীকে তলব ইডির
আগামী সপ্তাহে তাঁকে তদন্তকারী সংস্থার দফতরে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
Published : July 22, 2026 at 1:49 PM IST
কলকাতা, 22 জুলাই: সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ সংক্রান্ত মামলায় তদন্ত আরও এক ধাপ এগোল । এবার প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তীকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আগামী সপ্তাহে তাঁকে তদন্তকারী সংস্থার দফতরে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এই তলবকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে ।
ইডি সূত্রে খবর, তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের আর্থিক লেনদেন, সংশ্লিষ্ট নথিপত্র এবং অ্যাকাউন্ট পরিচালনা সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে শুভাশিস চক্রবর্তীর কাছ থেকে তথ্য জানতে চায় তদন্তকারী সংস্থা । সেই কারণেই তাঁকে সমন পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
এই মামলার সূত্রপাত হয় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়ে আইনি জটিলতার প্রেক্ষিতে । তদন্ত চলাকালীন আদালতে দলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন করা হয়েছিল । সেই আবেদনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন নথি, আর্থিক সিদ্ধান্ত এবং দলীয় স্তরে নেওয়া পদক্ষেপ খতিয়ে দেখছে ইডি ।
তদন্তে উঠে এসেছে, অরূপ বিশ্বাস এর আগে আদালতে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন জানিয়েছিলেন । সেই আবেদন এবং তার প্রেক্ষিতে জমা পড়া নথিও তদন্তের আওতায় রয়েছে । তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, কোন পরিস্থিতিতে সেই আবেদন করা হয়েছিল এবং সেই সময় দলীয় স্তরে কী ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ।
ইডি সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই এই মামলায় একাধিক ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে । প্রয়োজনীয় ব্যাংক নথি, আর্থিক লেনদেনের তথ্য এবং অন্যান্য নথিপত্রও সংগ্রহ করা হয়েছে । সেই সব তথ্য মিলিয়ে দেখতেই এবার শুভাশিস চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।
তদন্তকারীদের দাবি, আর্থিক লেনদেনের পুরো চিত্র স্পষ্ট করতে প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সেই কারণেই ধাপে ধাপে একাধিক ব্যক্তিকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । আগামী সপ্তাহে শুভাশিস চক্রবর্তীর জিজ্ঞাসাবাদের পর তদন্তে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
অতীতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পদক্ষেপ নিয়ে বারবার সরব হয়েছে শাসকদল । রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, ইডির দাবি, আদালতের নির্দেশ ও তদন্তে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই আইন মেনে সমস্ত পদক্ষেপ করা হচ্ছে । ফলে তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় শুভাশিস চক্রবর্তীর তলব তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ করল । আগামী সপ্তাহের জিজ্ঞাসাবাদে কী তথ্য সামনে আসে, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহল ও তদন্তকারী সংস্থার । যদিও এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে শুভাশিস চক্রবর্তী সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি ।