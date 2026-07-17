জমি দুর্নীতিতে দু'মাস আগে গ্রেফতার, সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে 100 পাতার চার্জশিট ইডির
ইডির দাবি, প্রায় 38 কোটি টাকার দুর্নীতি-বেআইনি আর্থিক লেনদেনে জড়িত সোনা পাপ্পু ৷ ধৃতর বিরুদ্ধে জমি দখল-বেআইনি নির্মাণ-আর্থিক জালিয়াতির মতো অভিযোগ করেছে তদন্তকারী সংস্থা ৷
Published : July 17, 2026 at 5:08 PM IST
কলকাতা, 17 জুলাই: জমি দুর্নীতি-সহ আর্থিক তছরূপের মামলায় বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পু-র বিরুদ্ধে একশো পাতার চার্জশিট জমা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ৷ গত 18 মে তাকে গ্রেফতার করেছিল ইডি ৷ দুই মাসের মাথায় প্রথম চার্জশিট পেশ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
এই অভিযোগপত্রে জমি দখল থেকে ভয় দেখিয়ে নির্মাণ ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে ৷ তার এই সব দুর্নীতিতে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের মদতের অভিযোগও রয়েছে ৷ শুক্রবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতে ইডির বিশেষ আদালতে এই চার্জশিট পেশ করেছে ইডি ৷ তদন্তকারী সংস্থার দাবি, প্রায় 38 কোটি টাকার দুর্নীতি ও বেআইনি আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত সোনা পাপ্পু ৷ মামলায় প্রায় 200 জনকে সাক্ষী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ৷
ইডির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কসবা ও সংলগ্ন এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে প্রবীণ ও অসহায় জমির মালিকদের ভয় দেখিয়ে কম দামে জমি হাতিয়ে নেওয়া হতো ৷ এরপর সেই জমিতে বেআইনি নির্মাণ করে বিপুল মুনাফা অর্জন করত সোনা পাপ্পু ৷ জমি দখলের ক্ষেত্রে মাসল পাওয়ারের ব্যবহার, হুমকি এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের মতো একাধিক কৌশল নেওয়া হতো বলেও অভিযোগপত্রে উল্লেখ রয়েছে ৷
চার্জশিটে আরও দাবি করা হয়েছে, এই চক্রকে মদত দিতেন কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন আধিকারিক শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ৷ তদন্তে উঠে এসেছে, সোনা পাপ্পুর সঙ্গে শান্তনু সিনহা বিশ্বাস এবং অপর অভিযুক্ত জয় কামদারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল ৷ অভিযোগ, জয় কামদারের সহযোগিতাতেই সোনা পাপ্পুর স্ত্রীর নামে অস্ত্রের লাইসেন্স এবং আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা হয় ৷ পরে ইডির তল্লাশিতে সেই পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছিল ৷
তদন্তকারীদের দাবি, ওই আগ্নেয়াস্ত্র কেনার মাত্র 15 দিনের মধ্যেই রবীন্দ্র সরোবরের কাকুলিয়া রোড এলাকায় সংঘর্ষের একটি ঘটনা ঘটে ৷ এরপর থেকেই সোনা পাপ্পু আত্মগোপন করে ৷ দীর্ঘ সময় পলাতক থাকার সময়ে একাধিকবার তাকে তলব করা হয় ৷ কিন্তু অভিযুক্ত পাপ্পু তদন্তে সহযোগিতা করেনি বলে । পরে তাঁর বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি চালায় ইডি ৷
চলতি বছরের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রায় দশ ঘণ্টার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর সোনা পাপ্পুকে গ্রেফতার করে ইডি ৷ তদন্তকারী সংস্থার দাবি, জেরার সময় তার বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করারও চেষ্টা করা হয়েছিল ৷ এরপরই তাকে সরকারিভাবে গ্রেফতার করা হয় ৷ ইডির তদন্তে দাবি করা হয়েছে, জমি দখল, প্রতারণা, বেআইনি আর্থিক লেনদেন এবং অপরাধমূলক চক্র পরিচালনার মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে এই দুর্নীতির জাল বিস্তার করা হয়েছিল ৷ ইতিমধ্যে সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত প্রতারণা-সহ একাধিক ফৌজদারি মামলা রয়েছে ৷